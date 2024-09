De acuerdo a un reciente informe publicado por la UCA, durante el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 52% de la población. El dato representa una fuerte suba con relación a los últimos datos publicados en diciembre por el INDEC: fue 41,7%.

La aceleración de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, que se reflejó sobre todo en la primera parte del año, hizo que más gente cayera de la clase media a la pobreza. En ese escenario, la periodista Brenda Caretto preguntó a distintas personas en qué clase social se encuentran, según sus ingresos.

En qué clase social se ubican los argentinos según sus sueldos

Según la pirámide elaborada por la consultora W -con datos al primer trimestre del 2024-, se considera que el 37% de los hogares tenía ingresos por debajo de los $773.500, lo que se puede considerar "clase baja".

En tanto, quienes tienen ingresos entre $773.500 y $850.000, se considera "clase baja superior" (con un ingreso promedio del hogar mensual neto de $800.000). Representa al 16% de la población.

En tanto, el 25% de la población es considerado clase media baja, con ingresos promedio por hogar de $900.000. La clase media alta, por su parte, representa al 17% de la población y percibe sueldos superiores a $1.350.000. Y, finalmente, el 5% es la clase alta, con sueldos por arriba de los $2.850.000.

"Hablar de clases sociales es un tema tabú, pero hoy voy a salir a la calle para preguntarle a la gente en qué clase social cree que se encuentra, según esta pirámide que publicó la consultora W", cuenta la periodista Brenda Caretto, en el video que subió a sus redes sociales.

Ante esa consulta, una señora respondió que era clase media baja, con ingresos por debajo de los $850.000, mientras que otro hombre aseguró: "Creo que estoy en la más baja ($380.000)".

Por su parte, un joven se ubicó a sí misma en la clase media alta ($1.350.000) y aclaró que trabaja de contador.

"Sumando entre mi pareja y yo, en la clase media alta: $1,5 millones", señaló otro joven y, ante la pregunta de si llegaba bien a fin de mes, respondió: "Quisiera más, pero sí".

Al seguir con las preguntas, otro hombre se ubicó en la clase media baja ($850.000), mientras que otro joven en la clase media alta.

Una mujer, en tanto, se ubicó también en la clase media alta ($1.350.000) y contó que trabaja para el Estado.

"¿Cómo se llega a fin de mes siendo clase media baja?"

En tanto, una chica señaló la parte de la clase baja en la pirámide ($850.000): "Tengo un hijo y no llego al millón", aseguró. Ante la pregunta de cómo llega a fin de mes siendo clase media baja, respondió: "Arañando. No llego a pedir a familiares, pero más o menos".

Un hombre, en tanto, reconoció que estaba en la parte de la pirámide de la clase baja (ingresos familiares por menos de $350.000), pese a tener trabajo: "Porque no está tan bueno, pero no queda otra".

Finalmente, un hombre se reconoció parte de la clase alta, con ingresos superiores a $2.850.000. "Sos parte del 5% de la población", le dijo la periodista.

Y el hombre respondió: "Sí, pero creo que son a revisar esos datos. No me siento de clase alta. Con esos números. Por los gastos que uno tiene con los hijos. Para mí, eso no es de clase alta"