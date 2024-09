La compra de dólares al Banco Central para pagar la deuda no logra calmar las dudas del mercado

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2025, y en medio de la calma que muestran los dólares financieros, en el frente cambiario siguen las dudas acerca de donde saldrán los dólares para pagar los abultados vencimientos de deuda en dólares del próximo año dada la dificultad de acumular divisas que muestra el Banco Central, y en un contexto de reservas netas negativas.

En ese sentido, el Gobierno el martes mandó una señal al mercado en busca de aquietar las dudas. Federico Furiase, director del BCRA y asesor de Luis Caputo, informó a través de su cuenta de la red social X que el Tesoro ya compró los dólares a la entidad monetaria para los vencimientos de intereses de la deuda en enero del próximo año por unos $1.528 millones.

Si bien la compra de divisas y su transferencia al Banco de Nueva York para garantizar el pago de cupones de Globales y Bonares el próximo 9 de enero había sido anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hace dos meses, no se había informado más nada desde ese momento.

No obstante, los analistas del mercado que siguen los movimientos monetarios diarios habían detectado que el jueves 12 de septiembre el Tesoro le habría comprado al BCRA $1.528 millones, monto que equivale a los intereses que deben abonarse en enero. Y es que observaron que los depósitos en moneda extranjera en el BCRA treparon de u$s775 millones el miércoles pasado a u$s2.303 millones el jueves.

De todos modos, aún falta concretar el giro de esos fondos al Banco de Nueva York, donde quedarán en custodia hasta usarse para pagar en enero.

Reservas y deuda: ¿a cuánto ascienden los vencimientos?

Las reservas netas son negativas en torno a u$s7.900 millones al 12 de septiembre último, según estimó la consultora Outlier, y calculó que si no se netean los depósitos del gobierno, el número sería negativo en u$s5.560 millones.

El BCRA acumula en lo que va de septiembre ventas netas por u$s114 millones por su intervención en el mercado cambiario, en parte por el impacto de la baja del impuesto PAIS, y la estrategia de intervención oficial para mantener calmos a los dólares financieros.

La consultora LCG estimó que para cumplir con la meta de acumulación de reservas prevista con el FMI a fin del tercer trimestre, según los criterios de medición del organismo internacional, faltarían conseguir unos u$s2.100 millones.

Pero los analistas advierten que en octubre y noviembre será más desafiante para el BCRA sumar divisas a sus arcas por el mayor impacto que se sentirá por la reducción del plazo de pagos a importadores de 4 a 2 cuotas, y la reducción del Impuesto PAIS.

En este contexto, un informe de Lambda Consultores sostuvo que al mantenerse el statu quo en el esquema cambiario, "lo que el BCRA venda en septiembre sería piso para octubre y noviembre".

Y advirtió que "este panorama se torna más sombrío cuando se observan los requerimientos de divisas que tendrá el Tesoro Nacional y el BCRA para afrontar pagos de deuda denominada y pagadera en moneda extranjera desde el último trimestre del 2024 hasta fines de 2025".

"En lo que resta del año, el Tesoro y BCRA demandarán divisas por u$s3.072 millones. En 2025 las exigencias son aún mayores: el Tesoro deberá afrontar pagos de deuda con privados por u$s8.931 millones, con organismos internacionales por u$s11.149 millones, y provincias por u$s2.654 millones; en tanto el BCRA deberá afrontar unos u$s2.340 millones", detalló.

"En total, se requerirán u$s25.065 millones durante el año 2025", destacó.

¿La compra al Banco Central para el pago de intereses despeja la incertidumbre del mercado?

El proyecto de Presupuesto contempla un tipo de cambio oficial del dólar que para fin de 2025 se proyecta en $1.207 lo que implica desacelerar el ritmo del crawling peg del actual 2% al 1,4% para el año entrante.

En ese marco, la consultora PxQ evaluó que en el proyecto de Presupuesto "el Gobierno continúa haciendo foco en lo fiscal" lo que "asegura los pesos para que el Tesoro pague la deuda" en moneda local "pero no da respuestas acerca de donde saldrán los dólares para pagar la deuda en moneda extranjera".

En ese marco, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, consideró que "parece poco probable que tengas acumulación de reservas para pagar la deuda con un tipo de cambio real tan bajo, con importaciones y exportaciones que van a sufrir".

"Por un lado, con un tipo de cambio real tan bajo se va a hacer complicado exportar, salvo en la parte de energía y agro. Y además, va a haber una demanda de importaciones importante porque la recuperación de la actividad que están proyectando requiere más niveles de importaciones. Ese tipo de cambio también te genera un agujero de la cuenta servicios", señaló.

En este contexto, Repetto juzgó que el anuncio de que el Tesoro ya compró los dólares para el pago de intereses de la deuda en enero de 2025 no es una señal suficiente para despejar las inquietudes del mercado sobre la capacidad de pago de la deuda.

"Faltan los dólares para pagar el capital que vence en enero y además los pagos de julio de 2025. La voluntad de pago es expresa y no hay dudas acerca de eso. La cuestión es la capacidad de generar las divisas porque por ahora no se ve preocupación para que el riesgo país baje y en lugar de pagar puedan renovarse los vencimientos", alegó.

En sintonía, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, opinó que "está bien que hayan asegurado ya los dólares para los intereses, pero el tema es que el mercado tiene más dudas sobre el capital y creo que esa inquietud sigue estando".

"Es un paso correcto, pero la principal duda sigue estando", aseveró.

De igual mirada, Juan Truffa,director de Outler aseguró que este paso que dio el gobierno "no parece ser una muestra suficiente" para despejar las dudas que existen "porque cubre solo intereses pero falta cubrirl el vencimiento de capital que son alrededor de u$s3.000 millones, con lo cual tienen que seguir dando señales" Y acotó: "obviamente que ayuda, y va en la linea de buenas intenciones, y de buen trabajo en pos del pago". Y sostuvo que tienen que aclarar lo de los REPOs" .

A su vez, el analista financiero Christian Buteler destacó que "el tweet de Furiase salió durante la rueda y el mercado no se puso comprador". Y sostuvo que "con todas estas señales está muy claro que el gobierno tiene toda la intención de cumplir, pero lo que no tiene son los dólares".

"Consiguió para los intereses, pero ¿y el resto?.Y eso siempre va a pasar, salvo que tengas una solidez de balance de pagos tan importante, que digas Argentina está recibiendo capitales, y ahí están los dólares para que el gobierno pueda comprarlos y así pagar en el futuro", esgrimió.

Buteler afirmó que "la única forma que realmente el mercado se va a convencer es el día que tengas acceso al crédito internacional, porque si vos tenés acceso al financiamiento, los números principales podrán ir un poco mejor o un poco peor, la tasa te saldrá un poco más o menos, pero vas a conseguir (fondos)".

"Pero al no tener acceso al mercado, lo que vas consiguiendo se pone en duda porque la pregunta siempre es:¿y el próximo vencimiento cómo se cancela?", enfatizó.

Por su parte, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, señaló que "esto es lo que ya venían diciendo que tenían guardado para los intereses, pero no tiene en cuenta el capital (unos u$s3.000 millones en enero), o sea que no es una noticia que pueda mover el amperímetro".

"Están buscando u$s3.500 millones para cerrar enero. Están buscando un REPO (préstamo de bancos internacionales), están hablando con Goldman Sachs y otro banco de inversión. Cuál es el tema del REPO, que te piden una tasa elevada, por encima del 10%. Y eso es lo que veo que tiene hoy en duda al mercado", comentó.

Y argumentó: "Esto es solo para pagar enero, o sea que es un tercio de lo que vence con el sector privado en 2025. Si soy una persona que tiene bonos en dólares no me quedaría tan tranquilo, porque si me estás dando tanta vuelta y cada vez que conseguís un puchito de plata, me tenés que ir confirmándolo, no me dejaría tranquilo".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber cree que "es una positiva señal para los inversores, tal como refleja la mayor firmeza de los bonos en dólares en los últimos tiempos, y la atención ahora se trasladaría a la estrategia para afrontar las amortizaciones, aunque se descuenta que se logrará, así como el blanqueo y un posible acuerdo con el FMI".

El mercado observa las compras del Banco Central, pero también el blanqueo

En cambio, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, cree que "el mercado viene mirando las compras del BCRA, pero también viene mirando bastante más el blanqueo".

"La última subida con el GD35 yendo por encima de los u$s45 está bastante más explicada por la aceleración de los depósitos en dólares. El mercado está más pendiente del blanqueo", aseveró.

No obstante, el experto sostuvo que un "ritmo de ventas muy marcado (del BCRA) puede disparar una toma de ganancias, pero por el momento no está pasando, y se le está poniendo bastante confianza sobre lo que significa el blanqueo, y la cantidad de dólares que va a tener después la economía disponible, y un nivel de depósitos bastante más alto, que a nosotros nos da que para el 30 de septiembre, si seguís el mismo ritmo del de Macri, deberías terminar en u$s5.500 millones, y después seguir acumulando".

"Y que esos dólares que estaban fuera del sistema financiero te traigan más dólares blancos como pasó las veces anteriores. Y entonces creo que hay alguna idea de que en algún momento vos podés llegar a emitir deuda de corto plazo y obtener dólares frescos del sector privado, que pueden llegar a demandar, como se viene demandando el BOPREAL serie 3. Eso es una fuente de dólares que eventualmente podés tener disponible y va a depender del tamaño del blanqueo", evaluó Casabal.

"Si entran, por ejemplo, u$s20.000 millones es algo que excede a lo que es el tamaño del mercado de Obliganciones Negociables, que es lo que actualmente ves que está subiendo más marcadamente. Con lo cual, me parece que hay un camino a recorrer ahí, en los papeles cortos y que el Tesoro eventualmente le puede emitir a ese mercado", concluyó.