En un escenario donde el dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP acentuaron esta semana su tendencia bajista, el ministerio de Economía enfrentará este miércoles 9 de octubre la primera licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que deberá conseguir fondos para cubrir vencimientos por un monto de $5,06 billones, según las estimaciones privadas.

En la última licitación de deuda realizada el 26 de septiembre en la que se debían renovar vencimientos por u$s7,1 billones, el Tesoro solo logró refinanciar el 67%, equivalente a $4,8 billones,y el resto se cubrió con fondos de los depósitos del Gobierno en el Banco Central.

El Gobierno evaluó que no haber logrado el roll over del 100% era una buena noticia ya que era la contracara del aumento en la demanda del crédito del sector privado. Algunos analistas estiman que en esta subasta podría ocurrir nuevamente que no se alcance a renovar todos los vencimientos, aunque alegan que no sería problemático porque el Tesoro cuenta con depósitos suficientes por unos $13 billones para cubrir lo que falte.

En este contexto, el foco del mercado estará puesto en el nivel de tasas que convalide el Tesoro, luego de que en septiembre subieron algo las tasas de corte respecto a licitaciones anteriores.

Deuda en pesos: estas son las opciones de inversión

Para enfrentar esta licitación, la secretaría de Finanzas elaboró un amplio menú de 10 opciones. La novedad es que por primera vez en los últimos años el Tesoro ofrece bonos a tasa fija capitalizable mensual -la amortización será íntegra al vencimiento- con un plazo mayor a un año (Boncaps). Y al igual que en las tres últimas licitaciones, nuevamente ninguna Lecap tendrá tasa mínima garantizada

La canasta ofrecida contempla cuatro Lecaps que vencen todas en 2025: una el 31 de enero (S31E5), otra caduca 28 de abril (S28A5),otra expira el 30 de mayo, (S30Y5), y la última el 15 de agosto (S15G5). A diferencia de la anterior licitación atro letras más cortas tienen un monto máximo a licitar ded $6,5 billones en conjunto, cifra equivalente al 92% de los vencimientos.

Además incluye dos nuevos Bonos del Tesoro Nacional capitalizables en pesos (Boncap) con vencimientos el 17 de octubre de 2025, y el 15 de diciembre de 2025 y el

También ofrece tres Bonos del Tesoro cupón cero ajustados por CER (BONCER), es decir que indexan por inflación, con vencimientos el 15 de diciembre de 2025 (TZXD5), el 31 de marzo de 2026 (TZXM6)y otro ese mismo día de 2027 (TZXM7).

Y un Bono atado al dólar estadounidense, (dollar linke) que vence el 15 de diciembre de 2025 (TZVD5).

Los analistas de PPI destacaron que "la novedad es que se ofrece un instrumento a tasa fija con vencimiento mayor a un año para el público en general y no exclusivamente para el sector bancario".

La consultora Outlier sostuvo que "la intención de seguir emitiendo títulos capitalizables es clara: estirar lo máximo posible el impacto de los intereses en el resultado financiero del Sector Público Nacional y así aliviar la carga de mantener el superávit"

A su vez, los analistas de Facimex Valores explicaron que "las condiciones de los Boncaps son iguales a la de las Lecaps (los intereses no se computarán en el resultado fiscal) a excepción del plazo, el cual es mayor a un año"

Además, remarcaron que "desde que arrancó la migración de deuda del BCRA al Tesoro, es la primera vez que la Lecap más corta es a cuatro meses, por lo que el equipo económico alarga duration en Lecaps".

Asimismo, subrayaron que "el Tesoro vuelve a ofrecer bonos dollar linked" lo que no ocurría desde fines de agosto. Y recordaron que "las dos licitaciones de agosto quedaron desiertas para los bonos dollar linked ante la baja demanda por cobertura cambiaria".

La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué prevén los analistas?

Lucas Decoud,analista de Research del grupo Invertir en Bolsa (IEB) dijo a iProfesional que "debido a la recuperación del crédito privado es muy probable que veamos un rolling por debajo del 100%, dado que los bancos seguirán demandando liquidez dejando vencer los títulos y para eso, el Tesoro utilizara los depósitos en pesos que tiene en el BCRA para cancelar la deuda".

El experto espera que "los títulos a tasa fija volverán a ser los más demandados por sobre aquellos que ofrecen cobertura dada las expectativas de reducción de la nominalidad de la economía"

En ese marco, cree que "los nuevos Boncaps pueden resultar atractivos para fijar tasas a un plazo mayor a un año apostando a la reducción de la inflación y la posterior compresión de tasas, aunque existe el riesgo del levantamiento del cepo para luego de las elecciones del próximo año".

En sintonía, Tobias Sanchez, analista de research de Cocos Capital, destacó que en la última licitación "el Tesoro no logró un roll over total, pero los funcionarios lejos de estar preocupados, vieron esto como una señal positiva justificando que se debió principalmente a la alta demanda de liquidez en el sistema financiero, con los bancos prefiriendo destinar sus recursos al crédito privado".

"La perspectiva es que continuará con esta estrategia el gobierno, lo que denominaron "Punto Anker" de que no se dé un roll over total sino que esos recursos vayan destinado al crédito privado, y seguir buscando estirar duration sin tasas irrisorias confiando que la inflación continuará a la baja", juzgó.

Sobre la eventual demanda de los nuevos Boncaps, el especialista esgrimió que "el mercado confía en que la inflación seguirá a la baja (lo vemos en el último REM) y estira cada vez más duration para captar por mayor tiempo mejores tasas reales positivas en caso de que converga la inflación a lo que se espera, por lo que podrían generar interés"-

De igual mirada, el analista financiero Gustavo Ber juzgó que "al igual que en la última licitación, a partir del dinamismo del crédito privado, es que podrían volver a liberarse fondos - aprovechando los depósitos acumulados anticipadamente - y así ubicarse el roll-over debajo del 100%".

El especialista auguró que "la demanda seguiría concentrada en las Lecaps" y estimó que "los nuevos Boncaps comenzarían a captar interés entre aquellos inversores que prefieran asegurarse tasa - posiblemente en torno al 4% mensual - dentro del proceso desinflacionario".

Asimismo, el economista Federico Glustein también opinó que el roll over podría ser inferior al 100% debido a que "está subiendo el crédito en dólares que requiere de pesos para depositar en los solicitantes".

Maximiliano Ramirez, socio de Lambda Consultores coincidió en que dado que "la demanda de crédito continúa firme,no nos sorprendería que otra vez Economía no logre rollear el 100%de sus vencimientos,algo que no tiene por qué preocupar a los inversores ya que podría ser cubiertos por los pesos que tiene el Tesoro en la cuenta del BCRA".

¿El Tesoro convalidará suba de tasas?

El analista financiero Christian Buteler afirmó que "el foco del mercado estará puesto en qué nivel de tasas va a convalidar". Y acotó: "no espero que convalide una suba de tasas, sino más bien en línea el orden o un poquito por arriba de lo que viene en el mercado secundario, pero no un alza significativa".

"No tiene sentido convalidar suba de tasas porque por un lado se está desacelerando la inflación y por el otro tiene saldo a favor en el BCRA, y los dólares paralelos están tranquilos".

A su vez, Decoud alegó que "al Tesoro le gustaría mostrar tasas en el tramo largo de la curva menores a las del mercado secundario y que la curva se invierta para alinear las expectativas de caída de inflación". No obstante, advirtió que "un impedimento para esto puede ser la poca oferta que puede llegar a tener que lo obligue a convalidar tasas más altas para captar un mayor monto de pesos".

En sintonía, Ramírez no cree "que el Tesoro regale mucha tasa, va a tratar de estar en línea con el mercado secundario". Y precisó que "en el mercado secundario hoy la Tasa Efectiva Mensual (TEM) está la de corto plazo en 3,60%, y las de largo en 3,80%"

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas también opinó que "en esta oportunidad no creo que el Tesoro convalide tasas más altas que en el secundario porque el vencimiento es manejable y hay variedad de instrumentos".

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance espera que "se va a logra un 100% de roll-over de deuda, sin necesidad de convalidar tasas superiores a lo que se esta viendo hoy en el mercado

¿Si otra vez no hay roll over total puede tensar la calma de los dólares paralelos?

La licitación se desarrollará en un escenario donde el dólar blue el martes cerró a $1.175, su menor valor desde mayo, y los dólares financieros acentuaron su caída, en tanto el riesgo país perforó los 1.200 puntos,algo que no ocurría desde hace 5 meses, y el Banco Central extendió su racha compradora en el mercado cambiario oficial a ocho ruedas seguidas.

Ante este panorama, a diferencia de otras veces donde no llegar a roll over total implicaba el riesgo de que los pesos que quedan dando vueltas migren al dólar, los analistas no prevén que si no se refinancian todos los vencimientos corra peligro la estabilidad de los dólares.

Al respecto, Sanchez afirmó que un eventual roll over debajo del 100% "creemos que no alterará significativamente la estabilidad de los dólares".

"Hay varios factores a considerar: en primer lugar, el efecto expansivo derivado de lo que no se logró rollear fue esterilizado mediante instrumentos de menor plazo como las LEFI. Esto sucede en un contexto donde los bancos están viendo un crecimiento en el crédito privado, lo que indica que la demanda de pesos continúa en aumento. Además, los pesos que vuelven a la economía no provienen de nueva emisión, por lo que no hay expectativas de una aceleración inflacionaria, lo que disuade la demanda de dólares por cobertura", fundamentó.

De igual diagnóstico, Decoud argumentó que "dada la oferta de dólares que puede seguir habiendo proveniente de la extensión del blanqueo esto podría no resultar un inconveniente durante octubre".

"Además si no se logra renovar todo debido a demanda de liquidez de los bancos gran parte de esto se canalizaría a créditos para el sector real de la economía", recalcó.

Lazzati coincidió en que "en el caso de que un porcentaje no logre colocarse, no generará alta preocupación ya que esos pesos no migrarían al dólar, porque todavía se mantiene bastante controlado por el ingreso de divisas por blanqueo y las compras del BCRA, provenientes por el sector energético".

Ber también aseveró que "en el actual contexto económico-financiero, ello no alteraría en absoluto la calma en los dólares financieros".

En sintonía, Glustein dijo que "no ve que sea un problema porque hay $13 billones en el BCRA que son propiedad del Tesoro para cubrir eventualidades, por lo cual se mantendrá la estabilidad de los dólares financieros".