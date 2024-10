En un contexto marcado por la caída en el consumo, los supermercados ofrecen promociones y descuentos con bancos y billeteras digitales, que varían según los distintos días de la semana.

La cadena Coto no es la excepción y, durante octubre, además de contar con rebajas y reintegros, dispone de la posibilidad de comprar mercadería en tres cuotas sin interés. Un dato no menor para muchas familias que pueden aprovechar esta posibilidad para financiar algunos productos de consumo masivo.

Coto ofrece tres cuotas sin interés para clientes del Banco Nación

Según informaron desde el supermercado, los miércoles de octubre los clientes del Banco Nación tienen la posibilidad de comprar en Coto en 3 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Nativa.

Además, es posible acceder a un 30% de descuento (el tope de reintegro es $10.000 en la primera compra de cada miércoles, por cliente).

Con esta promoción es posible comprar prácticamente todo en el supermercado, aunque como suele ocurrir hay algunos rubros que no están incluidos: es el caso de los electrodomésticos, neumáticos y rodados. Tampoco están incluidos vinos de distintas bodegas.

Tampoco incluye cortes de "carnes de novillo, novillito, ternera y menudencias; no incluye pollo entero ni trozado, fresco ni congelado; no incluye yerbas en todas sus presentaciones, ni harinas en todas sus presentaciones, ni azúcar en todas sus presentaciones, ni aceite de girasol y mezcla girasol-soja en todas sus presentaciones". Además, señalan desde el supermercado, no incluye las marcas Coca Cola, Crush, Fanta, Schweppes y Sprite.

Más allá de las excepciones, lo cierto es que el resto de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza sí están incluidos en la promoción y es posible comprarlos en tres cuotas sin interés.

Además, durante octubre los miércoles en Coto también hay descuento del 15% para clientes que cuenten con Comunidad Coto, sin tope de reintegro, aunque aplican -también- algunas exclusiones.

Además, hasta el 31 de octubre, los clientes del Banco Nación tienen 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa y Mastercard en algunos productos de electro y rodados. Y hasta 30 cuotas sin interés en electrodomésticos "que cumplan con los parámetros de la eficiencia energética".

El consumo masivo se desplomó 22% en septiembre

La recesión continúa impactando en la demanda interna. En ese escenario, el consumo masivo en supermercados y autoservicios independientes acentuó su caída en septiembre, al llegar al 22,3%.

Es que al efecto de la recesión se sumó que la comparación se realiza con el año pasado, cuando para esa fecha el "Plan Platita" lanzado por el entonces ministro Sergio Massa, incentivó las compras.

De todas formas, la tendencia del consumo en los primeros meses de gobierno de Javier Milei es a la baja: en los nueve meses de 2024, el consumo masivo registra una caída del 11,9%, según reveló la consultora Scentia.

Los supermercados retrocedieron 21,2% y autoservicios 23,5%, según la medición de Scentia, con el atenuante de bases de comparación positivas en ambos casos.

Esta contracción en las ventas es común a todas las canastas y sin grandes diferencias entre canales. "Sabíamos que los últimos meses del año iban a ser muy desafiantes al compararse con bases altas del 2023, dado que fue un periodo influenciado por las elecciones presidenciales y las acciones impulsadas por el gobierno anterior", explicó la consultora Scentia.

El director de la consultora, Osvaldo Del Rio, dijo que se cumplió lo esperado y el derrumbe se notará más en la parte final del año.

En el desagregado, el interior del país, como cataloga la consultora, registró caídas más profundas. Así, el consumo en supermercados cayó de forma interanual -22,9%, y en el acumulado -13,6%. Por su parte, Autoservicios independientes tuvo una baja marcada de -30,8% y un acumulado de -17,6%.

A nivel nacional, sigue protagonizando la baja la categoría "Impulsivos" (alfajores, bombones, chupetines, cigarrillos, postres, entre otros) que marcó un descenso de -37,2%. Son los primeros productos que la gente deja de comprar cuando pierde poder adquisitivo. Le sigue "Bebidas con Alcohol" con un -30,7% y en tercer lugar se encuentra el rubro "Higiene y Cosmética" con -28,3%.

Ante esta marcada caída en el consumo, los supermercados apuestan a promociones, descuentos y hasta cuotas sin interés para apuntalar las ventas. Es el caso, por ejemplo, del supermercado Coto, que ofrece tres cuotas sin interés para los clientes del Banco Nación.