Gabriel Rubinstein, viceministro de Sergio Massa entre agosto de 2022 y hasta el fin del mandato del exministro de Economía, admitió que no estuvo de acuerdo con el denominado "plan platita" que implementó el candidato a presidente, aunque también aclaró que esa emisión no fue la responsable de la elevada inflación en los primeros meses de Gobierno de Javier Milei.

Así lo aseguró durante una entrevista en el canal de streaming Neura y el video no tardó en viralizarse, por lo que muchos seguidores libertarios salieron al cruce y Rubinstein les respondió.

Gabriel Rubinstein, ex vice de Sergio Massa, dijo que no estuvo de acuerdo con el "plan platita"

En una entrevista con Neura, Rubinstein fue consultado por el "plan platita" y el efecto en la inflación. Allí el ex vice de Economía dijo que "el plan platita duró dos meses", a lo que el periodista le recordó que el efecto de la emisión monetaria "tiene un lag (retraso".

"Más o menos", respondió Rubinstein, quien destacó que el déficit en 2023 "terminó en 2,7%". "Se tomó la medida fin de agosto, impactó en septiembre, octubre y ya noviembre vino el balotaje. Una parte fue lo concreto, y otra la expectativa: yo no estaba de acuerdo. Pude pensar, tuve mis 48 horas de pensar si me quedo o me voy. Pero en ese momento, le ponemos el pecho a las balas como sea. Pero eso no tuvo nada que ver con la inflación que hubo en diciembre".

Sobre el efecto que tuvo el "plan platita" en la inflación de los primeros meses de Javier Milei, Rubinstein sostuvo: "El lag es algo teórico, que no tiene nada que ver con la situación Argentina, cuando tenés de pronto en un mes devaluación del 140%. Si querés analizar con objetividad, hasta el 12 de agosto hay una responsabilidad plena del Gobierno anterior; desde el 12 de agosto, cuando ganó Milei, que decía que iba a dolarizar, subió el dólar un 20%. ¿Eso no es responsabilidad de Milei?"

Luego de que se viralizara el video, en las redes sociales los seguidores libertarios rápidamente salieron al cruce. "Argentina es ese país en donde un @GabyRubinstein habla impunemente de economía después de haber sido parte del peor desastre de los últimos 40 años en lugar de responder ante la Justicia. Y no, no es tonto, sabía perfectamente lo que estaban haciendo", escribió el usuario Pullback.

"Fallamos", admitió el ex vice de Sergio Massa al cargo de Economía

El economista salió a defenderse: "El que decide es el Ministro", sostuvo, con relación a Massa. "No estaba de acuerdo. Pero no renuncié. Podría haberlo hecho. Buscamos bajar impacto enviando Presupuesto 2024 solicitando se apruebe Superávit Primario de 1% PBI", escribió el economista.

"Estábamos en julio 2022 muy cerca de la híper. Me llamaron a ayudar a un Ministro que quería avanzar hacia el equilibrio fiscal y el levantamiento del Cepo. Y acepté. Se empezó en ese camino. Pero faltó convicción política, vino la peor sequía de la historia, no conseguimos ayuda externa y la puja electoral (shock Milei en las PASO, plan "platita", etc.) Y fallamos".

Sobre su decisión de permanecer en el cargo, dijo: "¿Podía haber renunciado? Sí. Pensando en mi prestigio personal. No quise abandonar el barco e hice lo que pude para que evitáramos una nueva híper".

El "plan platita" fue ampliamente criticado por el presidente Javier Milei, quien en cada exposición se encarga de resaltar que con su gestión se evitó una hiperinflación. Es en ese escenario que los comentarios de Rubinstein rápidamente se viralizaron y fueron cuestionados por los seguidores libertarios en redes sociales.