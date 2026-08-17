Bancos refinanciarán deudas de tarjeta de crédito o préstamos con tasas de hasta 35%

Bancos y el Gobierno de CABA lanzan el "Programa de Desendeudamiento" con refinanciación de hasta 24 meses y tasa fija del 35%.

La semana pasada el Presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili volvieron a referirse a la morosidad en el sistema bancario y no bancario que, de acuerdo a datos extraoficiales, se habría frenado en julio.

Tanto Milei como Caputo volvieron a manifestar que "es un problema entre privados" y justificaron la inexistencia de una medida para aliviar a las familias endeudadas.

Por caso, Caputo puntualizó: "Separemos la empatía de la política pública. Nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes, entonces entrás en una situación en la que no sé si te sentirías cómoda con que usara tu plata para compensar a un banco porque otorgó un mal crédito".

Además aseguró que vieron venir el aumento de la morosidad y que se ocuparon "casi desde el día -1" ya que se reunieron con los bancos y les pidieron "flexibilidad, que hicieran algo razonable, que tuvieran consideración y debo decir que la tuvieron, la reacción de los bancos fue muy positiva", elogió el funcionario.

Por su parte, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó la semana pasada en un seminario "cualquier solución que implique una transferencia directa de recursos entre sectores o una monetización de la problemática" y deslizó que la morosidad se encuentra en un punto de inflexión, a partir de datos difundidos por la consultora 1816.

En base a información oficial del BCRA, se detectó en junio la primera baja en 19 meses del índice de irregularidad del crédito a las familias: de 12,8% a 12,7%.

Bausili destacó que "es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo que llevan tiempo y se mueven más como ondas". Como referencia dijo Bausili: "Una persona con un crédito refinanciado demora 9 meses en pasar de la categoría 5 (deuda incobrable) a la categoría 1 (deuda al día)".

Desde el equipo económico descartan cualquier tipo de ayuda a los deudores morosos, hay que destacar que varios bancos han comenzado a brindar algún tipo de refinanciamiento más barato para los saldos impagos de tarjetas de crédito y para créditos personales.

Qué bancos ofrecen refinanciación de deudas en CABA

Por otro lado, 9 bancos privados en el marco de una ley aprobada por la legislatura porteña empezaron a llamar a sus clientes para comenzar con un proceso de refinanciación de sus deudas, lo que probablemente colaborará para reducir los índices de morosidad bancaria.

Se trata del llamado "Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal" de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por una ley que se aprobó el pasado 10 de julio en la legislatura porteña luego de una negociación con el gobierno a cargo de Jorge Macri, algo muy parecido al sistema que puso en funcionamiento el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a cargo de Maximiliano Pullaro en junio pasado.

Con esto se busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales ya no pueden sostener las cuotas por las elevadas tasas de interés que cobran los bancos.

Los bancos adheridos al programa son:

Ciudad

Galicia

Santander

ICBC

Supervielle

Credicoop

Comafi

BBVA

Piano

El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo de refinanciación es de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realiza directamente ante el Banco Ciudad o en la entidad financiera adherida al acuerdo.

En este aspecto se debe señalar que el sistema de calificación y registro crediticio actual, basado en una escala del 1 al 5, implica que, aun cuando la situación de mora comienza a corregirse, la baja en los indicadores tarda varios meses en reflejarse en las cifras oficiales, debido a procedimientos administrativos y operativos.

Caputo celebró que en la última reunión que mantuvieron con representantes del sector bancario los banqueros le dijeron que estaban refinanciando estas moras a tres años a tasas de entre 20% y 25%, que la mayoría ya estaban pagando. "Esto no implica que sea algo que se vaya a reflejar en los números inmediatamente", advirtió el ministro.

Además agregó: "Las reestructuraciones ya han ocurrido, la gente está pagando, no lo van a ver en una baja inmediata, pero con el correr del tiempo va a ir bajando", manifestó Caputo en línea con el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Por qué el Gobierno rechaza intervenir en la morosidad bancaria

Al parecer la estrategia del Gobierno apunta a que los bancos refinancien pasivos sin intervención estatal, mientras el sistema financiero advierte demoras en el impacto estadístico por exigencias contables.

El debate por la falta de intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días. Es que el Gobierno reconoce el problema pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para casi 6 millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar del crecimiento de la morosidad a niveles récord.

Por otra parte, y de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana a la Casa Rosada, desde el equipo económico consideran que "intervenir en el tema desde el Estado implicaría trasladar recursos públicos para resolver una cuestión entre privados" y esto generaría un riesgo moral al utilizar fondos de los contribuyentes para salvar a bancos y deudores.

En este punto hay que considerar que tanto el Ministerio de Economía (MECON) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorean la situación junto con el sector financiero y anticipan que, según los últimos datos disponibles, la mora bancaria se encuentra ante un punto de inflexión con leves señales tras pasar del 3,5% al 12,7% en los últimos tres años.

Por su parte, desde el BCRA descartan la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores, y la apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y, a la vez, a que los bancos otorguen planes de refinanciación que sean sostenibles para las familias que sufren el atraso en los pagos. Según estimaciones del equipo económico, las entidades bancarias están ofreciendo tasas de entre 20% y 25% anual a tres años de plazo para los morosos.

Tanto desde el BCRA como desde las entidades bancarias como ADEBA y ABA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales.

"El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones operativas y de registro", explicaron a iProfesional desde un banco extranjero.

Si bien desde el Gobierno descartan cualquier tipo de ayuda a los deudores morosos, hay que destacar que varios bancos han comenzado a brindar algún tipo de refinanciamiento más barato para los saldos impagos de tarjetas de crédito y para créditos personales.