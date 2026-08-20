El Banco Central mantiene la dureza monetaria para bajar los precios mientras el mercado financiero reacciona con tensión en las tasas y el riesgo país

La estrategia impacta en tasas de interés al 18,5% y riesgo país en 516 puntos, con BCRA usando futuros y dólar linked.

Dólar mayorista en $1.497 y 0,8% de inflación mayorista marcan el contexto de desaceleración de reservas del BCRA.

El Gobierno de Milei y BCRA priorizan combatir la inflación con una política monetaria contractiva, pese a presión del mercado.

En las últimas horas, Javier Milei y Santiago Bausili, titular del BCRA, coincidieron en enviar una señal concreta al mercado: el foco del Gobierno sigue siendo la inflación. Y no hay indicios de que vaya a haber correcciones en esa visión ni en la receta para combatir el alza de los precios.

Bausili confirmó que la autoridad monetaria mantendrá un "sesgo contractivo" de la política monetaria, en una clara respuesta a los economistas de la City que vienen reclamando medidas orientadas a darle impulso a la actividad económica.

"La política monetaria mantendrá un sesgo contractivo" -aseguró el banquero central- al tiempo que descartó la incorporación de modificaciones en ese sentido "hasta que la inflación converja con los niveles internacionales".

El martes, luego de que se conociera que la inflación mayorista de julio dio 0,8%, el Presidente posteó en la red X su alegría por el dato. Y refrendó aquella promesa de llegar a esta parte del año con una inflación que empiece con "0".

La evolución del dólar mayorista y la fuerte desaceleración en la compra de reservas

Ayer, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.497, en línea con el tope que el Gobierno fijó para este momento. Una especie de techo dentro de la banda.

En este contexto, el BCRA adquirió sólo u$s15 millones para sus reservas. Así, el BCRA compró por debajo del promedio mensual de u$s30 millones y equivalente al 3,4% del volumen operado. Saldo del mes asciende a u$s354 millones y el del año a u$s13.681 millones.

En julio la autoridad monetaria había adquirido divisas a un ritmo de u$s103 millones por día (u$s2.163 millones en total).

Y desde el 2 de enero hasta ahora, el promedio de compras fue de u$s94 millones diarios (u$s13.656 millones en total).

Es decir, el ritmo de acumulación de reservas se redujo a casi un tercio respecto de julio.

En este contexto, el costo del dinero de más corto plazo (cauciones) se operaron ayer con una tasa del 18,5% anual algunos puntos más abajo que en la jornada anterior, cuando se habían disparado al 30% anual.

Cómo impacta la dureza monetaria en el riesgo país y el rendimiento de las cauciones

La decisión de la Casa Rosada de mantener la concentración en la desaceleración inflacionaria ya tiene impacto en los mercados.

Ayer, nuevamente, se observó un mercado monetario bajo tensión, con tasas de interés que se relajaron en 24 horas, pero están operando varios escalones más arriba que la semana pasada.

Y el riesgo país volvió a cerrar por encima de los 500 puntos básicos (516 versus 511 de la jornada anterior).

El economista especializado en finanzas Gabriel Caamaño tiene una particular mirada sobre la actual dinámica en el mercado. "No suben la tasa para sostener el tipo de cambio. La tasa sube como resultado de sostenerlo en un contexto donde las expectativas de mediano/largo respecto del Fx no se modifican. En todo caso eligieron controlar el dólar y la tasa ajusta en consecuencia, porque no se pueden fijar a las dos (tasa y Fx) a la no tan larga", apuntó.

En tanto, el economista Javier Giordano posteó en su cuenta de X sobre el nuevo escenario: "Continúa la destrucción en los activos en pesos. Liquidez sigue muy complicada: REPO entre bancos opera en 28,75% TNA (contra 25,90% ayer). Ya hay activos de la curva de tasa fija que rinden por encima de 32% TNA - 2,34% TEM".

El Banco Central interviene en el mercado con futuros de dólar ROFEX y títulos linked

En línea con esta estrategia de mantener un tipo de cambio por debajo de la línea de $1.500, el Banco Central viene operando con ese mandato.

Así como incrementó la exposición de la deuda a través de los bonos atados al tipo de cambio "dolar linked", en el día de ayer también incrementó notablemente el interés abierto en el mercado de futuros. Una forma de descomprimir la demanda dolarizadora.

"Tremenda la suba del OI hoy en los futuros de dólar ROFEX. Más de 130.000 contratos de incremento. Hace rato no teníamos una rueda así en un día que no es roll. Si no recuerdo mal, desde principios de julio. Mes y pico", destacó Caamaño, titular de la consultora Outlier.

El último informe de la consultora Quantum -del economista Daniel Marx- es revelador sobre los movimientos del Gobierno en el mercado cambiario.

Desde el 8 de julio, la cotización del dólar se estabilizó alrededor de los $1.500. Detrás de esa estabilidad no hay solamente una cuestión de oferta y demanda espontánea.

Según el análisis de Marx, existe una estrategia deliberada del Gobierno para acompañar el movimiento cambiario.

La primera herramienta fue la utilización de instrumentos dólar linked. El Tesoro aumentó significativamente la oferta de títulos ajustables por la cotización oficial del dólar. Desde abril emitió el equivalente a casi u$s11.000 millones, mientras que el volumen operado en el mercado secundario de estos instrumentos también creció con fuerza: pasó de un promedio diario de u$s261 millones en abril a un máximo de u$s532 millones en julio.