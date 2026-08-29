Tras estallar la polémica por el aumento de la mora, los bancos comenzaron a enviar propuestas a sus clientes para refinanciar saldos impagos

Aunque la mora crece, el BCRA descarta fijar tasas. Un 18% son deudas irrecuperables y 3% de morosos están fallecidos.

El Banco Nación y el Provincia lanzaron programas para miles de deudores, sumándose al "Desendeudamiento Familiar" de CABA.

Bancos públicos y privados ofrecen planes de refinanciación de deudas de tarjetas y préstamos para abordar la mora bancaria sin intervención estatal.

El Presidente Javier Milei mencionó en varias oportunidades que el problema de la morosidad tiene que ver con una solución entre privados sin intervención del Estado, mientras que desde la oposición se presentaron, por lo menos, 30 proyectos de ley para ser tratados en el Congreso de la Nación.

Lo cierto es que luego de que estallara la polémica por el aumento de la mora, los bancos comenzaron a enviar propuestas para refinanciar saldos impagos de créditos personales y de tarjetas a sus clientes, porque buscan solucionar ese problema desde adentro de sus propias entidades y no con intervención del Gobierno.

Las propuestas de los bancos para financiar la deuda de sus clientes

El Banco Nacion Argentina (BNA) lanzó hace dos meses su Programa de Regularización para situaciones desde 3-5 meses hasta 120 meses, 12% TNA con haberes en el banco, 14% el resto, consolidación hasta $100 millones y trámite 100% virtual.

En tanto desde agosto en el Banco Provincia de Buenos Aires se estructuró el plan "Ponete al Día" con refinanciaciones hasta 72 meses y una tasa de interés del 31% anual para mora avanzada con sobreendeudamiento con quitas de capital posibles, y ya lleva más de 100.000 operaciones por unos 390.000 millones de pesos.

Hay que destacar que desde julio, por una ley aprobada por la Legislatura de CABA, picaron en punta varios bancos públicos y privados para refinanciar esas deudas.

Se trata del llamado "Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal" de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), generado a través de una ley que se aprobó el pasado 10 de julio en la legislatura porteña luego de una negociación con el Gobierno a cargo de Jorge Macri. Se trata de algo muy parecido al sistema que puso en funcionamiento el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a cargo de Maximiliano Pullaro en junio.

Con esto se busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales ya no pueden sostener las cuotas por las elevadas tasas de interés que cobran los bancos.

Las entidades adheridas al programa son:

Ciudad

Galicia

Santander

ICBC

Supervielle

Credicoop

Comafi

BBVA

Piano

El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo de refinanciación es de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realiza directamente ante el Banco Ciudad o en la entidad financiera adherida al acuerdo.

En este aspecto se debe señalar que el sistema de calificación y registro credíticio actual, basado en una escala del 1 al 5, implica que, aun cuando la situación de mora comienza a corregirse, la baja en los indicadores tarda varios meses en reflejarse en las cifras oficiales, debido a procedimientos administrativos Ñ operativos.

Falta de intervención del Estado en la problemática de la morosidad

El debate por la no intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días. Es que el Gobierno reconoce el problema pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para casi 6 millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar del crecimiento de la morosidad a niveles récord.

Desde el BCRA descartan la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores, y la apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y, a la vez, a que los bancos otorguen planes de refinanciación que sean sostenibles para las familias que sufren el atraso en los pagos.

Tanto desde el BCRA como desde las entidades bancarias como ADEBA y ABA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales.

"El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones", explicaron a iProfesional desde una de las entidades bancarias.

Un tema a tener en cuenta en el tema de la morosidad es que en en análisis de riesgo los bancos figura un dato revelador que indica que las carteras irrecuperables de los bancos llegan a un 18% del total de la mora.

Está categoría comprende a todas las personas que el banco o una entidad no financiera pasa a pérdida el crédito y se lo vende a una compañía encargada de litigar o presionar al deudor para que cumpla sus pagos y a este cliente se lo considera perdido pero que sigue figurando como moroso y ya no lo son más.

Un dato interesante que surge también es que un 3% de los morosos del país están fallecidos y representa un 1,5% del total de la cartera de personas en mora pero se contabiliza dentro de la mora bancaria.

La mayoría aparece como morosa porque al morir la persona dejó de pagar esa deuda y a los 90 días entra en la categoría de morosos, pero no necesariamente porque hayan sido deudores en vida.

Esta es la forma para que el sistema en su conjunto resuelva el problema pero hay que considerar que dentro de ese 12,8 % que no paga la mora hay morosos incobrables y fallecidos.