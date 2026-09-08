El programa ofrece $35.000 mensuales y tiene diferentes límites de edad según la formación, con una excepción para estudiantes de enfermería

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, habilitó la inscripción a las Becas Progresar, el programa de asistencia económica destinado a jóvenes que cursan estudios o buscan completar su formación.

El beneficio tiene un valor de $35.000 mensuales. Para la primera convocatoria, el esquema contempla 12 cuotas, por lo que el monto acumulado alcanza los $420.000 durante el año.

No todos los postulantes están sujetos a las mismas condiciones. Las edades permitidas varían de acuerdo con el nivel educativo o la capacitación elegida y existe un régimen particular para quienes estudian enfermería.

Quiénes pueden anotarse en las Becas Progresar, según el tipo de estudio

La modalidad vinculada con la educación obligatoria contempla postulantes de entre 16 y 24 años.

En el caso de los estudios superiores, el programa diferencia entre quienes recién comienzan una carrera y aquellos que ya cuentan con una trayectoria académica avanzada. Los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que para los estudiantes avanzados el límite se extiende hasta los 30 años.

La línea de formación profesional establece como regla general un rango de 18 a 24 años. Para las personas que no poseen empleo formal, el límite de edad se amplía hasta los 35 años.

Los estudiantes de enfermería tienen una condición diferente: pueden realizar la inscripción sin límite de edad.

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

Además de ubicarse dentro del rango correspondiente a cada línea, quienes soliciten la asistencia deben cumplir con otros criterios establecidos por el programa.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado .

Contar con al menos dos años de residencia , cuando corresponda.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso .

Cumplir con la edad establecida para la línea elegida .

Que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles .

Cómo se cobra la Beca Progresar

El esquema de pago contempla una particularidad para quienes ingresan por primera vez al programa. En estos casos, se deposita inicialmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido. La parte retenida se libera una vez que se acredita la regularidad académica ante la institución educativa correspondiente. De esta manera, el cobro completo de la prestación queda sujeto a la acreditación de la continuidad de los estudios en los casos alcanzados por esta modalidad de pago.