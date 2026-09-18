Siguen las marchas contra los streaming: después de Fantino, fue el turno de Olga

El sindicato de Televisión se concentró frente al canal que dirige Miguel Granados, reclamando la regularización laboral y la aplicación de convenio .

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) llevó a cabo este jueves una nueva manifestación frente a las puertas del canal de streaming Olga, en reclamo de la apertura de una mesa de diálogo que permita "regularizar la situación de la empresa y encuadrar a los trabajadores y las trabajadoras en su correspondiente convenio colectivo de trabajo", con el objetivo de terminar con la precarización laboral que denuncia desde hace más de tres años.

De la protesta gremial participaron delegados y delegadas de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, en el marco de la campaña de regularización de la actividad que el sindicato viene impulsando hace varios años en los distintos canales de streaming.

Reclamos y conflictos en varias empresas

Desde hace más de tres años el SATSAID denuncia la precarización laboral en el sector y en medios como Olga, AZZ (de Flavio Azzaro) y en estos días en Neura (de Alejandro Fantino). Los trabajadores y trabajadoras se concentraron en la esquina de Humboldt y José A. Cabrera de esta ciudad y reiteraron que la compañía, propiedad de los hermanos Luis y Bernarda Cella y de Miguel Granados, no regulariza la situación del personal incorporándose al convenio colectivo 634/11, que es el que rige para productoras independientes, contenidos digitales y plataformas OTT.

Encabezaron la movilización el prosecretario Gremial del SATSAID, Pablo Storino; el secretario de Relaciones Internacionales, Gerardo González; la secretaria de Cultura, Mariana Vincent; y el vocal de Consejo Directivo Nacional, Sebastián Giannetti.

Los dirigentes señalaron que "la actitud de los directivos de Olga va a contramano de una gran mayoría de empresas de la actividad que, fruto del consenso y el diálogo entre las partes, ya han regularizado su situación y encuadrado a sus trabajadores en el correspondiente convenio colectivo de trabajo". Así sucedió con:

Luzu TV

Vorterix

Gelatina

Futurock

Urbana Play

La Canchita TV

DGO (DirecTV)

El Destape

What's UP

Basquetpass

Carburando

República Z

Entre otras

Charla sobre la situación de los trabajadores de streaming

La marcha de este jueves no abrió un canal de diálogo con los directivos, según trascendió. En tanto, los conflictos se suceden en otras compañías, como el recientemente disparado en Neura, propiedad de Fantino, el abogado Agustín Rodríguez y el productor Leonardo Torres, AZZ y Blender, donde a mitad de año se registraron una serie de despidos que amenazó con sacar de la cancha a la emisora.

Frente a la situación que atraviesa el sector, los dirigentes anunciaron que el martes 29 de septiembre, a las 18hs, el SATSAID realizará su primera charla sobre la actividad en su sede nacional ubicada en Quintino Bocayuva 50 (CABA), con el propósito de dialogar sobre la realidad laboral, tanto de quienes ya se encuentran regularizados como de quienes no, "con el convencimiento de que el primer paso es debatir juntos y juntas cómo queremos impulsar la organización colectiva en la actividad".

La organización gremial declaró que "vamos a continuar con las visitas, inspecciones y asambleas de trabajadores en los canales de streaming, para conocer cuáles son las problemáticas y necesidades de quienes sostienen sobre sus hombros el nuevo formato de comunicación de nuestro país", al tiempo que "mantenemos a diario reuniones con los responsables y directivos de cada medio para avanzar en la aplicación del marco legal correspondiente para la producción de contenido audiovisual".