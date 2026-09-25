El informe permite conocer cómo se reparten los ingresos entre los hogares porteños y qué distancia existe entre los distintos sectores

La brecha entre los hogares porteños aparece con claridad en los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba). Durante el segundo trimestre de 2026, el 10% de las familias con mayores ingresos reunió el 30% de todos los recursos declarados en CABA.

Para ubicarse dentro de ese segmento, el ingreso familiar debía alcanzar al menos los $5.100.000 mensuales. En el extremo superior de esa franja, el límite llegó a $23.200.000 y el promedio fue de $7.704.374.

La distancia con los hogares ubicados en la base de la distribución es amplia. El primer decil registró un ingreso medio de $453.282, aproximadamente 17 veces menos que el promedio correspondiente al décimo.

Ingresos en CABA: cuánto concentra el 10% de los hogares más ricos

El grupo de mayores ingresos estuvo integrado por 137.311 hogares y comprendió a 416.433 personas. Si bien esas familias representaron el 13,5% de la población relevada, concentraron el 30% de los ingresos totales.

En el otro extremo, el primer decil estuvo conformado por hogares con recursos mensuales de entre $15.000 y $730.000. Ese segmento concentró apenas el 1,8% de la masa total de ingresos, aunque representó el 6,5% de la población.

Entre ambos extremos, el quinto decil permite ubicar el centro de la distribución: agrupó hogares con ingresos de $1.600.000 a $1.910.000 y registró una media de $1.746.411.

Así quedan los 10 niveles de ingreso en la Ciudad

El relevamiento del Idecba permite reconstruir cuánto perciben los hogares según el decil en el que se encuentran:

Decil 1: ingresos de $15.000 a $730.000; promedio de $453.282 y 137.220 hogares. Representó el 6,5% de la población.

ingresos de $15.000 a $730.000; promedio de $453.282 y 137.220 hogares. Representó el 6,5% de la población. Decil 2: de $738.000 a $1.000.000; ingreso medio de $868.188 y 137.187 hogares.

de $738.000 a $1.000.000; ingreso medio de $868.188 y 137.187 hogares. Decil 3: de $1.000.000 a $1.300.000; promedio de $1.166.562 y 137.207 hogares.

de $1.000.000 a $1.300.000; promedio de $1.166.562 y 137.207 hogares. Decil 4: de $1.300.000 a $1.600.000; media de $1.463.137 y 136.989 hogares.

de $1.300.000 a $1.600.000; media de $1.463.137 y 136.989 hogares. Decil 5: de $1.600.000 a $1.910.000; promedio de $1.746.411 y 137.490 hogares.

de $1.600.000 a $1.910.000; promedio de $1.746.411 y 137.490 hogares. Decil 6: de $1.910.000 a $2.300.000; ingreso medio de $2.100.463 y 137.050 hogares.

de $1.910.000 a $2.300.000; ingreso medio de $2.100.463 y 137.050 hogares. Decil 7: de $2.300.000 a $2.820.000; promedio de $2.562.625 y 137.873 hogares.

de $2.300.000 a $2.820.000; promedio de $2.562.625 y 137.873 hogares. Decil 8: de $2.838.910 a $3.700.000; media de $3.211.184 y 136.439 hogares.

de $2.838.910 a $3.700.000; media de $3.211.184 y 136.439 hogares. Decil 9: de $3.730.000 a $5.100.000; ingreso medio de $4.470.063 y 137.065 hogares. Este tramo concentró el 17,2% de los ingresos.

de $3.730.000 a $5.100.000; ingreso medio de $4.470.063 y 137.065 hogares. Este tramo concentró el 17,2% de los ingresos. Decil 10: de $5.100.000 a $23.200.000; promedio de $7.704.374 y 137.311 hogares. Concentró el 30% de la masa de ingresos.

Cuántos hogares participaron del relevamiento

El organismo estadístico porteño contabilizó 1.379.432 hogares durante el período analizado. De ese total, 1.371.831 declararon ingresos, mientras que 7.601 no informaron recursos.

En términos porcentuales, el 99,4% de los hogares relevados tuvo algún ingreso y el 0,6% restante quedó fuera de esa condición. La suma de los ingresos familiares registrados llegó a $3.531.812.298.000 durante el trimestre, sobre un universo de 3.086.744 personas.

El ingreso familiar total promedio, incluyendo a los hogares sin recursos declarados, fue de $2.560.338. Cuando se consideran únicamente las familias que sí percibieron ingresos, la media ascendió a $2.574.524, un 27,1% más que un año antes.

El ingreso familiar creció distinto según la zona

La evolución no fue homogénea dentro de la Ciudad. El mayor aumento interanual correspondió al sur, donde el ingreso familiar promedio creció 35,4% y alcanzó los $2.230.624.

En el centro, el incremento fue del 25,9%, hasta $2.553.074. El norte mostró una suba del 24,8% y llegó a un promedio de $2.948.528.

La desigualdad territorial también aparece al observar el ingreso per cápita familiar. En el norte fue de $1.709.320, mientras que en el sur alcanzó los $976.909. La cifra del primer sector equivale a 1,7 veces la del segundo.

De dónde provienen los ingresos de los hogares

El trabajo es la principal fuente de recursos:

47,3% de los hogares: obtiene sus ingresos exclusivamente del trabajo.

obtiene sus ingresos exclusivamente del trabajo. 30,4% de los hogares: combina ingresos laborales con otras fuentes de recursos.

combina ingresos laborales con otras fuentes de recursos. 21,7% de los hogares: depende únicamente de ingresos no laborales.

En el total de ingresos generados durante el período, la participación del trabajo alcanzó el 79,5%. El 20,5% restante correspondió a jubilaciones, pensiones, transferencias estatales y rentas derivadas de la propiedad.

La inserción laboral, además, aparece tanto en el presente como en la trayectoria previa de los integrantes de cada hogar.

76,8% de los hogares: recibe ingresos porque al menos uno de sus integrantes trabaja actualmente.

recibe ingresos porque al menos uno de sus integrantes trabaja actualmente. 37,2% de los hogares: percibe recursos vinculados con una actividad laboral anterior, como jubilaciones o indemnizaciones.

Entre las restantes fuentes:

13,3% de los hogares: recibió transferencias de otros hogares.

recibió transferencias de otros hogares. 7,4% de los hogares: obtuvo aportes estatales.

obtuvo aportes estatales. 6,7% de los hogares: percibió ingresos provenientes de activos.

Cuánto se gana por el trabajo principal

En la población ocupada, el ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.665.849, con una variación interanual del 26,1%. El dato central, sin embargo, no fue igual para todos: la mitad de los ocupados percibió hasta $1.200.000.

También persistió una diferencia entre los ingresos de varones y mujeres. Los hombres registraron un promedio de $1.865.807, frente a $1.455.913 entre las mujeres. La brecha se ubicó así en -22%, frente al -23,2% registrado un año antes.

El cambio se produjo con una evolución algo mayor de los ingresos femeninos, que crecieron 27,4%, contra el 25,2% correspondiente a los varones.

Más de 200.000 porteños tienen más de un empleo

El relevamiento mostró además una expansión del pluriempleo. Unas 214.000 personas, equivalentes al 13,3% de la población ocupada, declararon tener más de una actividad laboral. La cantidad representa un aumento del 8,1% interanual.

En promedio, quienes combinan empleos destinan 47 horas por semana a la suma de sus ocupaciones. La actividad secundaria aportó un ingreso adicional medio de $761.345.

Tarjetas, préstamos y ahorros para afrontar los gastos

Los ingresos corrientes no fueron la única herramienta utilizada por las familias para sostener sus consumos. El 51,6% de los hogares recurrió durante el mes previo a la medición a préstamos o compras financiadas con tarjeta de crédito. Al mismo tiempo, el 35,6% utilizó ahorros para afrontar gastos.

Los datos forman parte del relevamiento de ingresos del Idecba y completan el panorama sobre la capacidad económica de los hogares porteños durante el segundo trimestre de 2026.