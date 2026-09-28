Wall Street exige cambios al plan Caputo y el riesgo país perfora el techo de 600 puntos

Desde el FMI hasta los economistas más cercanos a la ortodoxia oficial reclaman una dosis de flexibilidad monetaria y cambiaria

Inversores dudan de plan para la economía real y el futuro político de Milei.

Los economistas exigen a Milei flexibilizar su política monetaria y dejar subir el dólar.

La coyuntura se parece bastante a la de hace un año, cuando existía una especie de pulseada entre la City y el Gobierno en referencia a la compra (o no) de reservas para el Banco Central.

En aquel momento, Luis Caputo y su equipo -también Javier Milei- argumentaban que "no vinimos acá para comprar reservas".

Esa posición, que parecía férrea e inmodificable, finalmente dio un giro de 180 grados. Y el Banco Central lleva adquiridos casi u$s15.000 millones en lo que va del año. Y José Luis Daza, el vice de Caputo, promete que irán por unos cuantos miles de millones más.

Qué le reclama hoy el mercado al Gobierno

¿Transitará hoy el Gobierno un camino similar al de aquel entonces?

En la actualidad existe un coro uniforme que le está pidiendo a Milei modificaciones al plan. Básicamente, el reclamo es que deje de lado la restricción monetaria para ir hacia un esquema más laxo.

Ese diagrama incluye un dólar más alto.

Lo acaba de expresar la ex número dos del FMI, Gita Gopinath: "Creo que el peso tiene que ajustarse más, y debe permitirse que se deprecie más de lo que lo está haciendo actualmente", dijo la economista, mientras el Presidente y su ministro exponían su modelo en Wall Street.

El reclamo es unánime. Lo reflejó iProfesional luego de que Caputo expusiera en el evento organizado especialmente por el JP Morgan.

Pasó Caputo y el riesgo país subió

Fue sintomático: el ministro hizo su discurso ante los financistas de Wall Street, y el riesgo país se movió hacia arriba. Una tendencia que se acentuó a lo largo de la última semana, hasta sobrepasar los 600 puntos.

El paso del ministro de Economía por Nueva York dejó una preocupación genuina entre los principales administradores de fondos.

No por lo que dijo sino, más bien, por lo que no dijo. Concretamente, los operadores querían saber de primera mano si el Gobierno está decidido a tomar medidas que levanten la actividad económica.

Milei dejó en claro durante su aparición en la cadena Bloomberg que no hay, por ahora, ningún atisbo de correcciones. Para el Presidente, la suba del riesgo se debió a la presencia (y los dichos) de Axel Kicillof ante fondos de inversión.

Para los financistas, los últimos datos económicos dan cuenta de un pozo de la actividad del cual el Gobierno no tiene una receta para salir.

Y que en ese escenario, la reelección de Milei podría estar discutida dentro de 13 meses.

"Falta mucho, pero para llegar mejor habría que plantear un reajuste ahora mismo", planteó el director de un fondo de Wall Street. Se trata del mismo planteo que hizo públicamente Gopinath.

La visión de Wall Street y la City

Paradójicamente, Caputo fue aplaudido durante la exposición en Nueva York; lo mismo que el Presidente.

Pero el mensaje de ambos terminó provocando el efecto contrario en los mercados: ventas de bonos argentinos, caída en las cotizaciones de los papeles de la deuda y alzas consecutivas del índice de riesgo país.

Los bonos argentinos cayeron fuerte durante toda la semana, y dispararon al riesgo país por encima de los 600 puntos.

El viernes último, el riesgo país cerró en 609 puntos básicos y acumula un deterioro del 18,9% en lo que va de septiembre, un desempeño que contrasta con la evolución de otros mercados latinoamericanos, donde los indicadores de riesgo soberano mostraron una trayectoria más estable.

La corrección de los bonos argentinos ya dejó de ser un movimiento pasajero para transformarse en una señal de alerta, tanto en Wall Street como en la City porteña.

Con los títulos soberanos en dólares operando en sus peores niveles desde las elecciones de 2025, la consultora 1816 -una de las más influyentes entre bancos y grandes fondos de inversión- lanzó una definición poco habitual: "El futuro es incierto".

Dudas por la economía real

Llamativamente, la inquietud de los financistas no nació por un cambio de rumbo en el plan económico sino, justamente, por la ratificación del mismo.

Caputo volvió a defender un programa basado en un equilibrio fiscal inflexible y una política monetaria extremadamente restrictiva, dos pilares muy festejados durante gran parte de la administración Milei.

Ahora la lectura cambió.

En Wall Street sostienen que el Gobierno logró ordenar las cuentas públicas, redujo la inflación y comenzó a recomponer reservas, pero advierten que la economía real no responde.

La caída del consumo, la debilidad industrial y los últimos datos negativos del PBI -junto con el ascenso de la pobreza- comenzaron a modificar el foco de atención de los inversores, que ya no preguntan únicamente por el superávit sino por el crecimiento.

Ese deterioro económico, creen varios fondos y bancos internacionales, empieza además a erosionar la imagen de Milei. Aunque el Presidente continúa apareciendo como un dirigente muy competitivo en las encuestas, los inversores consideran que una economía estancada puede volver mucho más incierto el escenario político hacia 2027.

¿Cambiará Milei? Es la pregunta de los financistas: ¿Volvió el Presidente con otra visión del escenario? ¿Le hará caso a los pedidos de quienes aseguran, incluso, querer su reelección? ¿O seguirá atado al mástil del superávit fiscal y el programa monetario restrictivo?

Las próximas semanas darán una idea de su resolución.