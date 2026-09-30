La reforma del BCRA cambiaría su misión y limitaría su financiamiento al Tesoro

El proyecto modifica reglas clave del Banco Central, desde su objetivo monetario y el financiamiento al Tesoro hasta el uso de reservas

El Senado aprobó el proyecto con modificaciones y ahora vuelve a Diputados. La iniciativa propone cambiar el mandato del BCRA, limitar el financiamiento al Tesoro y modificar el régimen de reservas y autoridades.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central avanzó otra etapa en el Congreso, pero todavía no se convirtió en ley. El Senado aprobó el proyecto el 24 de septiembre con 46 votos a favor y 22 en contra, aunque introdujo modificaciones sobre el texto que había recibido media sanción de Diputados. Por ese motivo, la iniciativa regresará a la Cámara baja.

El proyecto busca modificar las reglas que determinan cómo funciona la autoridad monetaria. Entre los principales cambios aparecen cuestiones como centrarse en preservar el valor de la moneda, nuevas restricciones para financiar al Estado, modificaciones en el tratamiento de las utilidades y las reservas y un nuevo mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central.

El BCRA tendría como misión central preservar el valor de la moneda

Uno de los cambios centrales está en el mandato de la autoridad monetaria. El proyecto establece como misión primaria del Banco Central preservar el valor de la moneda, concentrando su función principal en la estabilidad monetaria.

La modificación apunta a reemplazar el esquema establecido con la reforma de 2012, que incorporó junto con la estabilidad monetaria objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El texto aprobado por el Senado mantiene la definición de preservar el valor de la moneda como misión primaria del organismo. El resto de las funciones del BCRA se reorganiza en torno a sus facultades regulatorias sobre los sistemas de pago, el crédito y otras actividades financieras y cambiarias.

El Banco Central tendría más límites para financiar al Estado

Otro de los cambios relevantes está relacionado con el vínculo entre el Banco Central y el Tesoro. El proyecto aprobado por el Senado prohíbe al BCRA adquirir títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la posibilidad de adelantar fondos para atender los servicios de la deuda pública por cuenta del Gobierno nacional.

La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios. La iniciativa también busca limitar otros mecanismos mediante los cuales los recursos del Banco Central pueden terminar vinculados con las necesidades financieras del sector público.

El objetivo declarado por el Gobierno es evitar que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como fuente de financiamiento del déficit fiscal. La discusión sobre este punto está directamente relacionada con uno de los cambios centrales que plantea la reforma: separar las necesidades de financiamiento del Tesoro de las herramientas propias de la política monetaria.

Qué pasa con las utilidades del Banco Central

La reforma también modifica el tratamiento de los resultados del BCRA. El proyecto establece nuevas reglas para las utilidades y pérdidas de la autoridad monetaria y para las transferencias de utilidades al Gobierno nacional.

Dicho punto es importante, ya que el balance del Banco Central puede registrar resultados vinculados con cambios en la valuación de sus activos y pasivos que no necesariamente representan una ganancia realizada en efectivo.

La propuesta busca establecer condiciones para que las utilidades que eventualmente se transfieran al Tesoro estén vinculadas con un resultado patrimonial que permita realizar esa transferencia sin deteriorar el capital de la autoridad monetaria.

Qué cambia para las reservas y las Letras Intransferibles

La iniciativa también modifica el régimen de reservas internacionales y el tratamiento de los activos externos del Banco Central. El objetivo es establecer reglas más precisas sobre los activos que integran las reservas y limitar mecanismos mediante los cuales el Tesoro pueda utilizar esos recursos.

Entre los instrumentos que quedan alcanzados por la reforma aparecen las Letras Intransferibles, títulos que durante distintos períodos fueron entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales.

La discusión sobre estos instrumentos vuelve a tomar relevancia porque durante 2026 el Presupuesto nacional contempló operaciones vinculadas con Letras Intransferibles que permanecen en cartera del BCRA. Por lo tanto, la reforma busca establecer un límite hacia adelante para este mecanismo.

Cómo cambia la designación de las autoridades del BCRA

Este es uno de los puntos que cambió durante el tratamiento en el Senado. El proyecto que había recibido media sanción de Diputados establecía que para remover al presidente y a los integrantes del directorio se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

El Senado modificó ese mecanismo. El texto aprobado establece que el presidente, el vicepresidente y los directores del Banco Central serán designados con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. Los directores mantendrán mandatos de seis años.

La eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo también requerirá la aprobación del Senado por mayoría absoluta. Las modificaciones fueron incorporadas al proyecto antes de su aprobación y, por ese motivo, la iniciativa debe regresar a Diputados.

Qué falta para que la nueva Carta Orgánica entre en vigencia

El proyecto todavía no es ley. Diputados le había dado media sanción el 26 de agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El Senado lo aprobó casi un mes después, pero modificó distintos artículos.

Ahora la Cámara baja deberá analizar nuevamente el texto. Al tratarse de una iniciativa modificada por la cámara revisora, Diputados puede aceptar los cambios introducidos por el Senado o insistir con el texto que había aprobado originalmente, de acuerdo con las reglas constitucionales para la formación de las leyes.