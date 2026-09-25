Javier Milei está cada vez más cerca de lograr uno de sus objetivos de gestión: reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Para el Presidente, es fundamental borrar los cambios que aplicó Cristina Kirchner en 2012 y devolverle a la entidad la misión principal de "preservar el valor de la moneda".

Pero habrá que esperar un poquito: por modificaciones en el Senado, el proyecto volverá a Diputados. Cosas de la política. En el mercado, en tanto, celebran la iniciativa y calculan que tras los cambios el peso será hasta 20% más fuerte aún bajo gobiernos populistas. También podría bajar el riesgo país.

El "blindaje" al BCRA que propone Milei, que apunta a la independencia de los gobiernos de turno y freno a "la maquinita" de imprimir pesos, agregaría fortaleza monetaria. El efecto se reflejaría en menor inflación y mayor estabilidad cambiaria. A largo plazo, por supuesto. El desafío posterior será que la reforma se mantenga, sin que otro (u otra) vuelva a asignarle al Central la misión de lograr "desarrollo económico con equidad social", como ocurrió en 2012.

De acuerdo con Max Capital, la reforma al Banco Central que propone Milei garantizaría una moneda más estable aún con gestiones "populistas": bajo esos gobiernos, calcula, el peso podría ser entre 15% y 20% más fuerte si existiera una Carta Orgánica sólida, que limite la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal e indirectamente imponga disciplina en las cuentas públicas nacionales.

Si bien los gobiernos podrían buscar otros métodos de financiar al Tesoro de manera indirecta, limitar la asistencia directa sería un "avance significativo" y debería jugar a favor de la fortaleza de la moneda. Como prueba, el bróker de bolsa compara el tipo de cambio "libre" promedio a precios actuales (y ajustado por términos de intercambio) antes y después de la reforma de 2012. Notablemente, muy por encima de los poco más de $1.500 de hoy:

Entre 2006 y 2012: $2.310

Entre 2012 y 2014: $2.530

Entre 2020 y 2023: $3.400

De acuerdo con el análisis, bajo gobiernos peronistas posteriores a 2012, el promedio del tipo de cambio "libre" a precios actuales fue de $3.000, muy superior respecto a los $2.300 que promediaba antes de la reforma que aplicó el segundo gobierno de Cristina Kirchner. También destaca que la diferencia de 30% de la cotización real se explica principalmente por la dominancia fiscal, las restricciones cambiarias y un mayor uso del "impuesto inflacionario".

Las cotizaciones anteriormente mencionadas, calculadas a precios de hoy, distan mucho del tipo de cambio actual: ahora, el precio del dólar oscila apenas por encima de los $1.500 en el segmento oficial mayorista. Es decir, cerca de la mitad del promedio con el que operó durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Podremos decir que el tipo de cambio de hoy no es totalmente libre. Es cierto. Pero el "cepo" actual es mucho más laxo que el que hubo durante la administración anterior y en el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Por qué la reforma al BCRA podría hacer caer el riesgo país

"Las reformas al BCRA bajarán el riesgo país si logran reducir el riesgo de reversión. El riesgo país se puede pensar como un promedio ponderado por probabilidad entre dos escenarios binomiales: continuidad de políticas y reversión. Bajo esta lógica, el riesgo país puede bajar porque se percibe una menor probabilidad de un escenario de reversión de políticas y/o porque se percibe que el riesgo de ese escenario es menor al haber menor margen para revertir las reformas implementadas", resalta Facimex.

Para el bróker, la mejor medida del riesgo país es el ratio entre el spread EMBI Argentina y el spread emergente high yield. Esta métrica alcanzó mínimos de 0,75x en el pico de optimismo posterior a las legislativas de 2017 y máximos de 4,0x en momentos de mayor estrés, como después de las PASO de 2019, previo al ballotage de 2023 o tras la elección bonaerense de 2025. Al tomar estos niveles como parámetros de escenarios de continuidad y reversión, precisa, el ratio actual de 1,36x refleja que los bonos Globales ya operan con una probabilidad implícita de 81% para un escenario de continuidad.

"Es decir, gran parte de la caída del riesgo país desde el pico de septiembre de 2025 se explica por un desplome de la probabilidad percibida de reversión. Si esta lectura es correcta, ya no hay mucho espacio para bajar el riesgo país vía una menor probabilidad percibida de reversión, por lo que la clave pasa por acotar el riesgo de cola ligado al escenario de reversión (es decir, introducir reformas para que el ratio en el escenario de reversión pueda ser 3,0x, en lugar de 4,0x). Acá entran en juego las reformas. Y si logran aprobarse, como esperamos, el riesgo país encontrará un catalizador para seguir bajando", sostiene.

Qué cambios propone Milei para terminar con la "bestialidad" de Cristina

La traba en la Cámara alta se dio en la sesión de este jueves por el apartado que endurece las condiciones para designar y remover al presidente y directores del Banco Central. Se trata de un capítulo importante porque es visto por Milei como uno de los pilares que garantizaría la independencia de la entidad de los gobiernos de turno. Al oficialismo le tocó resignar ese apartado para no dejar dormir el proyecto en el Congreso. De todas maneras, otros puntos clave siguen vigentes.

Las premisas que siguen en pie las describió el Presidente a finales de julio por cadena nacional y apuntan a devolver al BCRA su misión original, prohibir el financiamiento monetario y establecer disciplina fiscal. Los objetivos centrales son: