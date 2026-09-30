Elección 2027 pone en alerta a inversores y calculan hasta dónde llegaría el riesgo país

Si bien este martes hubo calma en el mercado, la City teme que las señales electorales y el clima externo afecten nuevamente a este indicador clave

Falta un año, pero las elecciones preocupan cada vez más al mercado. La imagen pública de Javier Milei no está en su mejor momento y la actividad económica no ayuda. Por ahora, el escenario base es de continuidad de este modelo, pero un eventual triunfo del kirchnerismo sería atroz para los inversores.

El temor, sumado al mal clima externo, se refleja en los precios de los activos: los bonos en dólares pierden hasta 15% desde julio. Los analistas advierten que el deterioro podría continuar y, más allá de la baja que tuvo lugar este martes, no descartan que el riesgo país avance hasta 800 puntos en lo que resta del año.

El riesgo país, que determina la sobretasa que paga Argentina respecto a Estados Unidos por tomar deuda en el exterior, cruzó la línea de 600 puntos. Los 630 puntos a los que avanzó este lunes es el nivel más alto desde marzo. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ya está arriba de 5,2%, máximo desde 2007: no sólo sobrecarga nuestra costo de financiamiento, sino que además le quita atractivo a invertir en nuestros activos.

Si bien el frente externo suma presión, los analistas afirman que el deterioro de los activos locales obedece principalmente a factores locales. La consultora Outlier es aún más categórica: "Esta baja no la explica el mundo, ni el dólar, ni las reservas, ni las compras del BCRA. La baja es toda nuestra. A nuestro entender, el mercado empezó a cobrar la incertidumbre electoral de 2027. Los condimentos por aquí y por allá parece que han restado y no funcionan como amortiguadores".

Datos claves que determinan el humor de los argentinos no son para nada positivos: los últimos registros indican caída de la actividad económica, aumento del desempleo y rebote de la pobreza. Y la imagen de Milei no levanta en las encuestas. Este lunes, la Universidad Di Tella informó que su prestigioso índice de confianza en el Gobierno cayó casi 6% y se ubicó por debajo de 39%. Aún son niveles considerados buenos para enfrentar una elección, pero no implican una clara ventaja frente a sus oponentes. Los inversores temen y se adelantan. Esta vez, con mayor anticipación.

Hasta dónde puede subir el riesgo país, según la City

El equipo de Outlier resalta que la "paliza" para los bonos argentinos en dólares fue "fenomenal" hasta la jornada del lunes: el riesgo país saltó de la zona de 400 a 630 puntos en poco más de dos meses, previo al recorte del martes.

La consultora estima que en lo que resta del año no debería haber un deterioro adicional que lleve a la tasa de riesgo soberano por encima de 700 puntos. Para que supere ese nivel, sostiene, deberían aparecer señales negativas que lo impulsen. Algunos de ellos podrían ser:

Peor desempeño de la actividad económica.

Más deterioro en los niveles de empleo.

Ventas de dólares del Banco Central en el mercado de cambios.

Una derrota contundente de Donald Trump en las elecciones legislativas de noviembre y que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quede muy afectado.

Los dos primeros factores mencionados (más deterioro en la actividad económica y en el empleo) serían clave para el mercado porque podrían anticipar caídas adicionales en la imagen pública de Milei y un posible avance en los candidatos del kirchnerismo. El temor en los inversores crecería: se reflejaría en mayores bajas de los precios de los bonos en dólares y, por ende, más suba del riesgo país.

El analista Gustavo Ber es un tanto más pesimista en la proyección: estima que en lo que resta de 2026, en un clima externo aún desafiante, el riesgo país podría avanzar hasta la zona de 800 puntos. En tal caso, se daría en el último tramo del año. Pero el movimiento dependerá principalmente de las señales que reciba el mercado respecto a las chances de continuidad de Milei tras 2027. Para el cortísimo plazo, después del fuerte castigo que recibió la deuda argentina en dólares, cree que podría estabilizarse cerca de los niveles actuales, en la zona de 650 puntos.

"Para el corto plazo, creemos que la dinámica va a depender en gran medida del contexto internacional: mientras las tasas de Estados Unidos se mantengan elevadas, será difícil que el riesgo país vuelva de manera sostenida hacia la zona de 500 puntos. Para el mediano plazo, somos aún más cautelosos: a medida que nos acerquemos a las elecciones, podría haber más volatilidad por temores políticos. Para el largo plazo, en cambio, vemos buenos fundamentals para Argentina, sostenidos por una balanza comercial cada vez más sólida", afirma Tomas Sisto Bourel, de Fortress Capital.

Elecciones 2027: el temor electoral ya se siente en el mercado

"Argentina suele adelantar los procesos electorales en los precios (recordar las legislativas de 2025, en las que varios meses antes de la elección de provincia de Buenos Aires el Gobierno nacionalizaba el evento). En estos términos, el mercado ya ve el calendario cerca. Con la ley vigente, las PASO serían el 1 de agosto de 2027 (faltan 10 meses) y las generales serían el 24 de octubre. Ni siquiera está claro si habrá PASO, ya que el proyecto para eliminarlas aún está en comisión en el Senado y el oficialismo admite que no tiene los votos. Con los números con los que cuenta, vemos difícil que se eliminen", advierte Outlier.

De acuerdo con Fundación Capital, será clave que el Banco Central vuelva a acelerar la compra de dólares y acumule más reservas. Ese factor podría ayudar a revertir la dinámica del riesgo país. También será clave una recuperación en la actividad económica tras la fuerte caída mensual de 2,9% que registró en julio, difundida en los últimos días. Esto último ayudaría a despejar el escenario de cara a 2027.

La entidad coincide en que la incertidumbre electoral está jugando en contra de los activos argentinos y se refleja en la diferencia de precios entre AO27 y AO28. Considera que es producto más de la caída de la imagen de Milei que de un avance de la oposición, que sigue fragmentada. En base a un escenario binario (reelección sí o no), la reciente ampliación del spread entre ambos títulos (más de 200 puntos) sugiere que en el último mes los inversores empezaron a descontar una menor probabilidad de triunfo de Milei.

"Observamos un par de dilemas que todavía persisten. Por un lado, la priorización de la desinflación, que puede condicionar el dinamismo de la actividad económica en el corto plazo. Por el otro, la estabilidad cambiaria vs. la necesaria acumulación de reservas internacionales (una mayor demanda oficial de divisas podría ejercer presión sobre el tipo de cambio). De este modo, los desafíos económicos siguen siendo los que se verificaban a comienzos de año: mayor impulso de la actividad económica y mayor intensidad en el proceso de acumulación de reservas internacionales", sostiene.