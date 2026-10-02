Caputo reconoció que no descarta una mayor turbulencia y refuerza la compra de dólares

El Central adquirió más de u$s300 millones en las últimas tres jornadas. Entusiasmo en la delegación argentina que viajó a París

Mercados argentinos muestran nerviosismo ante las elecciones del año que viene, a diferencia de Brasil que vota este domingo.

En Brasil, se vota el fin de semana para elegir al próximo jefe de Estado, pero el mercado financiero casi que no se da cuenta. El dólar tuvo una leve alza -hasta R$5,22- y la Bolsa de Sao Paulo registró una ligera suba del 0,5% después de conocerse las últimas encuestas que dan un empate en la primera vuelta electoral entre Lula y Flavio Bolsonaro.

En Argentina, la realidad es bien diferente. A más de un año de las presidenciales, en el mercado financiero ya se empezó a evidenciar el nerviosismo y la volatilidad.

Desde París, donde hoy finaliza el "Argentina Week", el ministro Luis Caputo admitió que los inversores ya están inquietos por las próximas elecciones.

El Gobierno se prepara para posibles turbulencias en 2027

Y enfatizó que el Gobierno se "prepara para lo peor" frente a la campaña electoral rumbo a esos comicios.

El titular del Palacio de Hacienda expresó que "muchos inversores preguntan qué pasa con las próximas elecciones. No esperamos el año electoral que leen en los diarios o que algunos pueden pensar que podríamos tener. Sin embargo, nos preparamos como si estuviéramos equivocados. Tenemos que prepararnos para el peor escenario y eso es lo que hacemos en el equipo económico. Es nuestra responsabilidad".

El Banco Central, por tercera jornada consecutiva, pareció moverse en ese mismo sentido: se mostró más agresivo en las compras de divisas para las reservas.

Ayer adquirió u$s93 millones, que se suman a los u$s160 millones del día anterior y a los u$s70 millones del martes.

Queda por verificar si estas compras tienen que ver con algún hecho puntual -en el mercado creen que podrían tratarse de los dólares que colocó la provincia de San Juan, y que ya se están liquidando en la ventanilla del Central-. O si, en efecto, se trata de una nueva estrategia oficial.

Por qué el riesgo país volvió a subir

El riesgo país no tomó en cuenta la buena perfomance que mostró el BCRA en los últimos días. Ayer finalizó en 634 puntos, en medio de la desconfianza creciente en los mercados emergentes en medio del impulso de la tasa de interés en los Estados Unidos, que ya escaló a 5,6% en el caso del bono a 30 años.

En este contexto, el ex banquero central Martín Redrado expresó que esa suba se vincula con las "marchas y contramarchas" del Gobierno en relación a sus objetivos de política económica.

"Cambiaron: pasaron de acumular reservas a fijarse como objetivo número uno el sostenimiento del tipo de cambio. Buscan ese ancla para la inflación, pero la realidad es que están otorgando cobertura cambiaria para mantener sin cambios el precio del dólar. El mercado observa eso, y la consecuencia es un riesgo país más alto", analizó Redrado.

"La pregunta que nos hacemos todos, y se formula el mercado, es si Argentina tiene los dólares suficientes para cumplir con los compromisos de la deuda -que yo creo que van a cumplir- pero si además habrá divisas suficientes para atender la mayor dolarización", agregó el titular de la Fundación Capital.

En su intervención de apertura en "la semana Argentina en París", Caputo fue sobre el punto de los dólares que ingresan al país en estos momentos.

"La balanza comercial está en sus niveles más altos. Es muy importante: provee estabilidad y permite a nuestra gente seguir ahorrando en dólares si así lo desean, a las empresas pagar dividendos e importar. Además, hay dólares adicionales para que el Banco Central compre y pueda recapitalizar su balance", argumentó.

Una buena jornada en París

Un empresario que acompañó a la delegación oficial en la capital francesa no lo duda: "Acá están pasando cosas muy importantes. La más relevante fue el encuentro de Milei y los gobernadores con Macron. Es una señal impagable", dice el interlocutor a iProfesional cuando en la capital francesa se acerca la medianoche.

Cerca del ministro había entusiasmo. Las últimas visitas de los funcionarios a inversores en el exterior no tuvieron los resultados esperados.

A comienzos de año, en Nueva York, fue cuando explotó el caso Adorni. Y la semana pasada, también en esa ciudad, la presentación de Caputo no fue bien recibida por los fondos de inversión.

"Ahora anduvo todo muy bien. La presentación con los gobernadores fue muy bien recepcionada por los empresarios europeos. Una excelente señal de gobernabilidad", apuntó el empresario, en diálogo con iProfesional.

En esos encuentros con los inversores europeos, el ministro argentino promovió las inversiones en el país: "El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir", dijo ante un auditorio de 700 personas.

En otro salón hubo espacio para las consultas más financieras. Santiago Bausili junto a José Luis Daza, viceministro de Economía, recibieron a distintas delegaciones de inversionistas. Allí respondieron inquietudes de parte de analistas del JP Morgan Asset Managment, Blackrock, Wellington y Carmignac Gestion.