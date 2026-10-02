Durante una ceremonia en la capital francesa, el jefe de Estado presentó estimaciones optimistas sobre el panorama financiero tras completar su mandato

El presidente Javier Milei afirmó en París que una eventual reelección permitiría una nueva reducción del riesgo país y una aceleración del crecimiento económico, que estimó en niveles de entre 7% y 8% anual por habitante.

El mandatario hizo esas declaraciones al recibir el premio al "Economista más influyente", otorgado por el Foro Económico de París, durante el cierre de la denominada Argentina Week en la capital francesa. El acto se realizó en la sede del Automóvil Club de Francia, frente a la Plaza de la Concordia.

Durante su exposición, Milei defendió el programa económico de su Gobierno, destacó el resultado fiscal y vinculó la evolución futura de la economía con la continuidad de esas políticas.

Milei vinculó el riesgo país con la continuidad del programa económico

El Presidente sostuvo que la Argentina llegó al inicio de su gestión con una relación entre deuda y PBI cercana al 100% y un riesgo país de alrededor de 3.000 puntos básicos.

Según los datos que presentó durante su discurso, la relación deuda/PBI se redujo al 39%, mientras que el riesgo país llegó a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos durante su administración.

"El riesgo país cayó, llegó a ubicarse en niveles debajo de los 500 puntos básicos", afirmó, y atribuyó el posterior repunte a las "convulsiones internacionales".

En ese contexto, sostuvo que el riesgo asociado al período restante de su actual mandato se encuentra por debajo de los 100 puntos básicos y planteó una proyección para un eventual segundo mandato.

"En caso de conseguir la reelección, la economía argentina se va a desplomar el riesgo país y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento, seguramente a niveles del 7 u 8% per cápita", afirmó.

La declaración se produjo en momentos en que el riesgo país argentino había retomado una tendencia alcista y alcanzado los 650 puntos básicos al comienzo de octubre, después de acumular una suba cercana al 7% en las primeras dos ruedas del mes.

El equilibrio fiscal, uno de los ejes del discurso de Milei

Milei volvió a plantear al equilibrio fiscal como uno de los pilares de su programa económico y aseguró que continuará mientras permanezca al frente del Poder Ejecutivo.

"Mientras yo ocupe la silla eléctrica que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal seguirá existiendo", afirmó.

El mandatario sostuvo que la reducción del déficit se consiguió principalmente mediante una disminución del gasto público y señaló que esa política permitió reducir la presión fiscal en aproximadamente tres puntos del PBI.

También afirmó que durante el primer mes de su administración se produjo una reducción del gasto público del 30% y vinculó la eliminación de la emisión monetaria utilizada para financiar el déficit con una mejora de los ingresos reales de la población.

Durante el discurso, además, destacó la tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sobre este último, relató que recibió críticas de sectores afectados por las medidas de desregulación implementadas por el Gobierno y sostuvo que las había interpretado como una señal de que se estaban modificando regulaciones existentes.

Milei afirmó que su administración llevó adelante unas 18.000 desregulaciones, a un ritmo de entre 17 y 18 por día, y presentó esa política como uno de los instrumentos para modificar las condiciones de funcionamiento de la economía.

Apertura económica, inversiones y RIGI

En otro tramo de su exposición, Milei enumeró como ejes de su estrategia la protección de la propiedad privada, la acumulación de capital humano y la apertura de la economía.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina debería alcanzar un coeficiente de apertura económica cercano al 90% en relación con su PBI per cápita, frente al 30% que mencionó como nivel actual.

También destacó el funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según las cifras presentadas por el Gobierno, existen proyectos aprobados por aproximadamente u$s50.000 millones y otras iniciativas por más de u$s150.000 millones que se encuentran pendientes de aprobación.

Entre los sectores que Milei identificó como potenciales impulsores de la actividad mencionó:

Petróleo y gas

Minería

Sector agropecuario

Economía del conocimiento

Proyectos vinculados con centros de datos e inteligencia artificial

El Presidente también sostuvo que la Argentina puede posicionarse como un centro regional para el desarrollo de infraestructura vinculada con inteligencia artificial y consideró que esa actividad puede contribuir a acelerar el crecimiento económico.

El respaldo de los gobernadores y las reformas

Durante su discurso, Milei agradeció además el acompañamiento de los gobernadores aliados que participaron de la Argentina Week y destacó el papel de la denominada mesa política del Gobierno.

Según planteó, ese respaldo permitió avanzar con distintas reformas impulsadas por su administración, entre ellas la modernización laboral.

El mandatario sostuvo que los cambios en materia laboral permitirán modificar el funcionamiento del mercado de trabajo y aumentar la formalización. También vinculó esa reforma con una futura discusión sobre el sistema previsional.

En el cierre de su exposición, Milei agradeció a su equipo de Gobierno y a sus familiares por el acompañamiento durante su gestión.

"El mayor agradecimiento es para los seres queridos que son los que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia de un país", afirmó.

Antes de la ceremonia de premiación, el Presidente había mantenido además un encuentro con el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion en el marco de las actividades desarrolladas durante la Argentina Week en París.