El sector atraviesa tensiones tras la reciente actualización salarial y la aparición de haberes extraordinarios por fuera del básico mensual

Los empleados de seguridad privada comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 tienen en octubre de 2026 nuevos salarios, de acuerdo con el último acuerdo paritario firmado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El entendimiento establece aumentos mensuales en los salarios básicos hasta diciembre, además de sumas no remunerativas, actualización de viáticos y otros adicionales. El acuerdo fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en octubre de 2026

En octubre, el salario básico del Vigilador General es de $1.053.200. Con los conceptos previstos en la escala, el total conformado para esta categoría llega a $1.838.200, integrado por $180.000 de presentismo, $545.000 de viáticos y $60.000 de suma no remunerativa.

Los salarios básicos de octubre para las distintas categorías son:

Vigilador General: $1.053.200

Vigilador Bombero: $1.123.000

Administrativo: $1.155.100

Vigilador Principal: $1.191.000

Verificación de Eventos: $1.123.000

Operador de Monitoreo: $1.123.000

Guía Técnico: $1.155.100

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.191.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.053.200

Se trata de valores establecidos por la escala de convenio. El monto neto que recibe cada trabajador puede ser diferente según descuentos, antigüedad, jornada, horas extras y otros adicionales que correspondan.

Cuánto aumentó el sueldo de seguridad privada en octubre

En septiembre, el básico del Vigilador General era de $1.037.600. En octubre pasó a $1.053.200, lo que representa un aumento de aproximadamente 1,5%.

Para las demás categorías, la evolución fue la siguiente:

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: de $1.105.700 a $1.123.000

Administrativo y Guía Técnico: de $1.137.100 a $1.155.100

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: de $1.172.100 a $1.191.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: de $1.037.600 a $1.053.200

El aumento de octubre forma parte del esquema de actualización mensual previsto por la paritaria para el segundo semestre de 2026.

Cómo queda la escala salarial de seguridad privada hasta diciembre

El acuerdo establece nuevos valores para los salarios básicos de noviembre y diciembre. Para el Vigilador General, la evolución queda de la siguiente manera:

Septiembre: $1.037.600

Octubre: $1.053.200

Noviembre: $1.069.000

Diciembre: $1.085.000

Para el resto de las categorías, los valores previstos para octubre, noviembre y diciembre son:

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: $1.123.000, $1.140.500 y $1.159.500

Administrativo: $1.155.100, $1.173.400 y $1.194.000

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.191.000, $1.210.200 y $1.232.300

Guía Técnico: $1.155.100, $1.173.400 y $1.193.900

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.053.200, $1.069.000 y $1.085.000

De esta manera, la paritaria deja definidos los salarios básicos de convenio hasta diciembre de 2026.

Qué suma no remunerativa cobran los empleados de seguridad privada

La paritaria también fijó una suma no remunerativa mensual para los trabajadores alcanzados por el CCT 507/07.

Los importes establecidos son:

Septiembre: $50.000

Octubre: $60.000

Noviembre: $70.000

Diciembre: $120.000

Estas sumas se extinguen con el pago de cada período. La correspondiente a diciembre se incorporará al salario básico de convenio desde el 1° de enero de 2027.

Mientras mantengan su carácter no remunerativo, no integran la base de cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extras ni de la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Cuánto se cobra por viáticos en octubre

El viático por cada día efectivamente trabajado es de $21.360 en octubre. En septiembre era de $20.960 y para noviembre y diciembre está previsto en $21.800.

El acuerdo también actualiza otros adicionales de la actividad y establece un adicional vacacional remunerativo, transitorio y extraordinario de $21.360 por cada día de vacaciones en octubre, con un máximo de 21 días.

Qué descuento tienen los empleados de seguridad por el aporte solidario del 2%

El acuerdo incorporó un aporte solidario equivalente al 2% del salario básico de convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las empresas deben retener mensualmente ese porcentaje y depositarlo a nombre de UPSRA. El cálculo se realiza únicamente sobre el salario básico de cada categoría.

Según la aclaración del sindicato, el descuento alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio que no están afiliados a UPSRA. Los afiliados realizan la cuota sindical del 3%, sin sumar el aporte solidario del 2%.

En octubre, el descuento representa:

Vigilador General: $21.064

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: $22.460

Administrativo y Guía Técnico: $23.102

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: $23.820

Estos importes corresponden exclusivamente al aporte solidario y se calculan sobre el básico de convenio.

Plus de $160.000 para vigiladores del aeropuerto de Ezeiza

Además de la escala general, UPSRA acordó un adicional específico para los vigiladores de Group of Private Security que trabajan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El beneficio comenzó con un monto de $80.000, que se liquidó desde septiembre con los haberes de agosto. Desde octubre, pasó a $160.000 y se suma al adicional aeroportuario previsto en la escala general.

El secretario adjunto de UPSRA, Diego García, explicó que se trata de un adicional acordado específicamente para esa empresa y ese objetivo, que permanecerá en los recibos mientras continúe el contrato de prestación del servicio.

El dirigente señaló que el acuerdo contempla las características particulares de la tarea aeroportuaria, entre ellas el volumen de pasajeros y las dimensiones del predio.

El adicional corresponde exclusivamente a los trabajadores alcanzados por ese acuerdo y no constituye un aumento general para todos los empleados comprendidos en el CCT 507/07.

Cuánto cobrará un empleado de seguridad privada en diciembre de 2026

En diciembre, el básico del Vigilador General llegará a $1.085.000. El total conformado previsto para esa categoría será de $1.930.000, considerando el básico, el presentismo, los viáticos y la suma no remunerativa correspondiente a ese mes.

Para las restantes categorías, los totales conformados previstos para diciembre son:

Vigilador Bombero: $2.019.600

Administrativo: $2.062.000

Vigilador Principal: $2.108.000

Verificación de Eventos: $2.019.600

Operador de Monitoreo: $2.019.600

Guía Técnico: $2.061.900

Instalador de Sistemas Electrónicos: $2.108.000

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.930.000

Los valores corresponden a la escala salarial y al total conformado previsto por el acuerdo. El monto neto que finalmente recibe cada trabajador puede variar de acuerdo con los descuentos y los adicionales que correspondan en cada caso.