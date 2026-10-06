Inflación de septiembre: los alimentos vuelven a presionar y el IPC rondaría el 2%

Las consultoras privadas estiman que el IPC de septiembre superó el 1,7% de agosto, con alimentos y bebidas entre los rubros que más presionaron.

El 2% vuelve a aparecer como referencia para la inflación mensual. Ese es el nivel en el que distintas consultoras privadas ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, lo que implicaría una aceleración respecto del 1,7% de agosto.

El resultado marcaría otro movimiento irregular en la evolución de los precios. Después de una desaceleración que se extendió desde abril, el índice había subido 2,1% en julio, para luego moderarse nuevamente en agosto, cuando alcanzó su menor registro en 14 meses.

La presión sobre el índice general habría llegado principalmente desde los alimentos y bebidas, una de las categorías con mayor incidencia en la medición. Las estimaciones relevadas muestran aumentos tanto en las últimas semanas del mes como en el acumulado de cuatro semanas.

Inflación de septiembre: cuánto subieron los alimentos, la carne y las verduras

La medición de C&T Asesores Económicos ubicó la inflación de septiembre en 1,9%. En su seguimiento, los alimentos y bebidas avanzaron 2%, el mayor ritmo para ese segmento desde mayo.

Dentro de esa categoría hubo diferencias importantes entre productos. Las verduras registraron un salto del 11%, mientras que la carne aumentó 2,1%, contribuyendo al mayor ritmo de los precios de los alimentos.

Otra medición que refleja la presión de esta categoría es la de Analytica. La consultora relevó una suba de 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre y calculó una variación de 2,8% en las últimas cuatro semanas. A partir de ese comportamiento, Analytica estimó que el nivel general de precios habría aumentado 2% durante el mes.

Las principales proyecciones para septiembre

Entre las estimaciones privadas, Fundación Libertad y Progreso también calculó un avance de 2,0% para el IPC. Su análisis atribuyó la aceleración principalmente a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que habrían registrado una suba mensual de 3,2%.

Eco Go, en tanto, proyectó una variación de 2,0% en los precios minoristas. Al explicar el resultado, indicaron que "con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto".

Por su parte, LCG observó que los alimentos básicos aumentaron 1,7% solamente durante la última semana del mes. Si se toman las cuatro semanas previas, el incremento llegó al 2,7%.

En conjunto, las mediciones privadas muestran una coincidencia en torno al 2%, aunque con diferencias según la metodología y los productos relevados por cada consultora.

Cuándo se conocerán nuevas mediciones de inflación

Estas proyecciones se conocen antes de dos datos que permitirán actualizar el panorama de precios. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) será difundido este martes, mientras que el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires se publicará el jueves.

El dato de septiembre permitirá determinar si el repunte anticipado por las consultoras se confirma después de la desaceleración registrada en agosto.

La evolución de los últimos meses muestra que el proceso de baja de la inflación no fue sostenido: tras varios meses de moderación, julio interrumpió la tendencia con un 2,1%, agosto volvió a mostrar una desaceleración y septiembre habría cerrado nuevamente cerca del 2%.

Los aumentos que llegaron en octubre

Mientras septiembre habría cerrado con una inflación cercana al 2%, octubre comenzó con nuevos ajustes que impactarán sobre los gastos habituales de los hogares. Entre los principales incrementos previstos para el mes aparecen alquileres, prepagas, combustibles y otros servicios, que se suman a la evolución de los precios minoristas.

En el caso de los alquileres, el impacto dependerá del tipo de contrato y de la modalidad de actualización acordada entre las partes. Aunque la derogación de la normativa que establecía un mecanismo único de ajuste modificó el esquema del mercado, los incrementos continúan siendo un factor relevante para quienes deben afrontar una renovación o actualización del contrato.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga también tendrán modificaciones durante octubre. El ajuste se incorpora a los gastos fijos de los hogares y constituye uno de los aumentos que deberán contemplar quienes cuentan con este tipo de cobertura.

Otro de los rubros que vuelve a actualizarse es el de los combustibles. Las variaciones en los precios de las naftas y el gasoil no solo impactan directamente sobre quienes utilizan vehículos, sino que también pueden trasladarse a otros sectores a través de los costos de transporte y distribución.

A estos incrementos se suman modificaciones en transporte y distintos servicios, por lo que el presupuesto familiar enfrenta durante octubre una combinación de ajustes en gastos de distinta naturaleza.

El comportamiento de estos precios será relevante para la evolución del IPC del mes. Si bien un aumento puntual no necesariamente se traslada en la misma proporción al índice general, la acumulación de actualizaciones puede ejercer presión sobre la inflación mensual y determinar cuánto espacio existe para una nueva desaceleración.