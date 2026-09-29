Alimentos, combustibles y tarifas presionaron sobre los precios en septiembre. Las consultoras estiman un IPC de entre 1,8% y 2%

El proceso de desaceleración de la inflación podría haber encontrado un obstáculo en septiembre. Las primeras mediciones de consultoras privadas ubican el índice del mes entre 1,8% y 2%, por encima del 1,7% de agosto.

El resultado definitivo todavía no está cerrado y será informado por el Indec el 13 de octubre. Sin embargo, los relevamientos privados ya permiten identificar cuáles fueron los principales movimientos que empujaron los precios durante el mes.

Entre ellos aparecen el comportamiento de algunos alimentos, el incremento de los combustibles y la continuidad de los ajustes en servicios regulados, que vienen mostrando aumentos superiores al índice general tanto en lo que va de 2026 como en la comparación interanual.

Qué pasó con los alimentos durante septiembre

La evolución de alimentos y bebidas será determinante para el resultado final debido al peso que este capítulo tiene dentro de la medición oficial: representa 23,5% de la canasta utilizada por el Indec.

Los relevamientos privados detectaron aumentos importantes en distintos productos. Fundación Libertad y Progreso calculó una variación mensual de 2,8% para alimentos y bebidas. El movimiento estuvo concentrado principalmente en carnes y derivados, pescados y mariscos, verduras, tubérculos y legumbres. Con esos datos, la entidad proyectó un IPC general de 2% para septiembre.

El registro de Analytica también mostró presión sobre esta categoría. Durante la cuarta semana del mes midió una suba de 0,8%, mientras que la variación acumulada de las últimas cuatro semanas llegó a 2,8%.

"Nuestro relevamiento marcó una aceleración. Siguen liderando la suba frutas y verduras, pero bebidas y lácteos también se encontraron por encima de 2%", señaló Claudio Caprarulo, integrante de la consultora, que calcula una inflación general de 2% para septiembre.

La medición de LCG, en tanto, mostró un avance de 1,7% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana. Al tomar las últimas cuatro semanas, el incremento fue de 2,7%. Para el índice general, la consultora espera una variación de 1,8%.

Desde C&T Asesores, María Castiglioni también observó cambios respecto del mes anterior: "Las verduras aumentaron fuerte y la carne, que venía planchada, subió en torno a 2%. Estos dos ítems son los que más cambiaron respecto de agosto y explicarán el número de septiembre, sobre todo, con incidencia en la segunda y tercera semana. El dato puede ser un poco superior a 1,7%".

El combustible suma presión, aunque el impacto fuerte quedaría para octubre

El mercado de combustibles incorporó otro aumento sobre el cierre de septiembre. Shell, Axion y Puma elevaron entre 2% y 5% sus precios, con variaciones de acuerdo con la compañía, el tipo de producto y la zona del país.

El caso de YPF fue diferente inicialmente: la petrolera, que reúne 55% del mercado, mantuvo sus valores durante los primeros días. Finalmente anunció un ajuste promedio de 1% para naftas y gasoil, vigente desde el sábado pasado.

El escenario internacional tampoco ayudó. El petróleo Brent continúa por encima de los u$s100 por barril, una referencia que mantiene presión sobre los costos de los combustibles.

Por el momento, el efecto sobre el índice de septiembre sería reducido porque los aumentos se concretaron cuando quedaban pocos días para terminar el mes. El impacto puede prolongarse hacia octubre y trasladarse parcialmente a otros precios a través del transporte y la logística.

Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, estimó: "Según nuestros relevamientos, la inflación alcanzaría 1,9%. Aunque se dio al final del mes, la reciente suba de combustibles pone suspenso a si el IPC puede llegar a 2% y deja arrastre elevado para octubre".

Por qué septiembre puede quedar por encima de agosto

La combinación de estos factores explica por qué las estimaciones privadas se ubican por encima del resultado de agosto. A los alimentos y los combustibles se agregaron los ajustes que continúan registrándose en las tarifas de servicios.

Los aumentos de los servicios regulados ya acumulan durante 2026 y en los últimos 12 meses una variación superior a la inflación general, por lo que siguen funcionando como un componente de presión sobre el índice.

También comenzó a reflejarse el cambio de temporada en algunos precios. La nueva colección de verano en indumentaria aparece entre los factores considerados por las consultoras para explicar el comportamiento de septiembre.

De todos modos, las estimaciones privadas no interpretan necesariamente este resultado como un cambio definitivo en la trayectoria de los precios. La discusión está puesta en cuánto durará el efecto de los factores que aparecieron durante este mes.

Sebastián Menescaldi, de Eco Go, proyectó: "Esperamos que la inflación de 1,9%. Además, influye la nueva colección de verano en indumentaria. El tema naftas pegó en la última semana, con lo cual dejará un arrastre, que se repartirá entre este mes y el próximo, con un impacto de 0,2% puntos porcentuales, con 0,1% este mes y otro 0,1% el próximo, probablemente".

El desafío para la meta de inflación

El comportamiento de septiembre también debe leerse frente a las proyecciones oficiales para los próximos años. El proyecto de Presupuesto contempla una inflación interanual de 18% en diciembre de 2027. Esa estimación supone, para ese año, una variación promedio de alrededor de 1,4% mensual.

Por eso, la evolución que tenga el índice durante los próximos meses será relevante para observar el ritmo al que continúa la desaceleración.

Por ahora, las mediciones privadas coinciden en ubicar septiembre en un rango de 1,8% a 2%, aunque todavía habrá que esperar al cierre definitivo de las estimaciones y, finalmente, al dato oficial del Indec para conocer cuánto aumentaron los precios durante el mes.