La inflación de julio habría acelerado y rondaría el 2%, según consultoras privadas, tras el 1,9% de junio. El dato oficial se conocerá mañana

La inflación de julio habría superado el 1,9% registrado en junio, lo que marcaría una interrupción en la tendencia de desaceleración de los precios que el Gobierno esperaba consolidar durante la segunda mitad del año.

Según el promedio de las principales consultoras relevadas por el Banco Central en el REM, la inflación de julio habría sido del 2%. Sin embargo, las estimaciones muestran una brecha considerable: van desde el 1,8% hasta niveles superiores al 2%.

El INDEC difundirá el dato oficial mañana a las 16, pero en el Gobierno siguen con atención las estimaciones privadas luego del resultado que mostró la Ciudad de Buenos Aires.

Inflación en CABA: el dato de julio encendió una señal de alerta

El índice de precios de CABA registró una variación del 2,9% en julio, un resultado que sorprendió porque quedó por encima de las previsiones que manejaban los analistas.

Entre los principales factores detrás de esa aceleración aparecieron los aumentos vinculados con el turismo y los gastos relacionados con el mantenimiento de la vivienda, especialmente por ajustes en distintos servicios.

En particular, los servicios de alojamiento aumentaron 29,1%, mientras que los paquetes turísticos subieron 26% y el transporte aéreo avanzó 21,7%.

Aunque algunos de estos componentes tienen particularidades propias de la Ciudad y un peso diferente dentro de la medición nacional, otros movimientos pueden servir como referencia para anticipar qué podría reflejar el índice del INDEC.

Los alimentos, por ejemplo, aumentaron 1,9%, mientras que el rubro salud mostró una suba del 2,4%. Se trata de dos categorías que tienen una incidencia que trasciende el ámbito porteño.

Por qué el dato de CABA no necesariamente anticipa un IPC nacional de 2,9%

A primera vista, la diferencia parece encender una señal de alerta sobre una eventual aceleración de los precios. Sin embargo, distintas consultoras que monitorean semanalmente la evolución de los precios en el país plantean que no hay que confundirse.

La medición de CABA tiene una composición distinta a la del IPC nacional y algunos rubros que tuvieron fuertes aumentos en julio tienen un peso mayor en el índice porteño. Por eso, el 2,9% registrado en la Ciudad no implica necesariamente que el índice nacional vaya a mostrar una variación similar.

Así, el dato porteño funciona como una referencia para los analistas, pero debe ser interpretado teniendo en cuenta las diferencias entre ambas canastas de consumo.

Alimentos y precios estacionales, en el centro de las proyecciones

Dentro del panorama de estimaciones privadas, la consultora Equilibra se mantuvo como la excepción más optimista al proyectar un 1,8% para julio.

Según su análisis, una marcada baja en los productos estacionales —que cayeron de la zona de 3,4% al 2% impulsados por rebajas en indumentaria— compensaría la aceleración en alimentos y bebidas no estacionales (que pasaron de 0,9% a 1,4%), permitiendo hilar un nuevo mes consecutivo de desaceleración.

Qué esperan las principales consultoras

Las estimaciones privadas muestran diferencias importantes respecto del comportamiento de los precios durante julio.

Fundación Libertad y Progreso y Eco Go: calcularon una inflación del 2,1% .

calcularon una inflación del . Equilibra: proyectó una variación menor, del 1,8% .

proyectó una variación menor, del . Analytica: estimó un incremento del 2,2% .

estimó un incremento del . LCG: presentó el pronóstico más elevado, con una inflación del 2,8%, muy cerca del registro que informó la Ciudad de Buenos Aires.

Con estos números sobre la mesa, el escenario de una nueva aceleración de los precios gana fuerza y pone en duda la continuidad de la desaceleración que esperaba el Gobierno para la segunda mitad del año.

La inflación baja, pero el bolsillo todavía no lo siente

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó el registro mensual más bajo de los últimos diez meses, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 16,8% en el primer semestre de 2026 y una variación interanual del 33,5%, consolidando una tendencia de desaceleración iniciada durante los últimos meses.

El dato más relevante del relevamiento indica que el 86,1% de los consultados cree que su sueldo pierde frente a la inflación. El indicador permanece cerca del máximo registrado en abril, cuando alcanzó el 86,6%, y muestra que la percepción negativa sobre los ingresos continúa instalada desde marzo.

Se aleja la meta de inflación cero para agosto

El resultado esperado para julio también complica una de las expectativas planteadas por el presidente Javier Milei: que la inflación comenzara con "cero" durante agosto de 2026.

Por ahora, las previsiones privadas más favorables tampoco contemplan que ese objetivo pueda alcanzarse en el corto plazo. Según esas estimaciones, habría que esperar hasta 2027 para que la inflación mensual se ubique de manera sostenida en niveles compatibles con esa meta.