Hoy en día no se puede vivir dignamente con un sueldo menor a $2.5 millones

La información más reciente del organismo muestra además que el índice de salarios aumentó 2,8% en julio de 2026 y 36,2% interanual

La cifra que durante años funcionó como sinónimo de "clase media" quedó cada vez más lejos de una realidad que se mide por los ingresos de todo el hogar, porque una nueva estimación sobre la estructura social le puso números a esa distancia y para ingresar al segmento de clase media baja se necesita un salario o ingresos totales al mes de al menos $2,5 millones por hogar, mientras que el piso para la clase media alta asciende a $4,5 millones.

Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026 y fueron elaborados por Consultora W. La clasificación, difundida por la periodista especializada en Economía, Belén Escobar, divide a la sociedad actual en cinco segmentos de acuerdo con los ingresos mensuales totales de cada hogar.

¿Qué salario necesita un hogar para ser de clase media?

Según la pirámide de Consultora W, la clase media baja comienza en $2,5 millones mensuales de ingresos netos por hogar y representa el 26% de la población analizada. Por encima aparece la clase media alta, cuyo piso se ubica en $4,5 millones y que concentra al 17%.

La estimación también señala que el ingreso promedio de la clase media alta llega a unos $6,5 millones por hogar. En la clase alta, en tanto, el promedio asciende a $14 millones.

Claro que, resulta fundamental para interpretar estos valores, no se mide el sueldo de una persona, sino todo lo que ingresa al hogar. Dos familias con trabajadores que perciben el mismo salario pueden quedar ubicadas en categorías diferentes si una de ellas cuenta con dos ingresos laborales, una jubilación, alquileres u otras fuentes de ingresos económicos.

Sueldo: ¿cuánto hay que ganar para ser clase alta?

La clasificación de Consultora W ubica a la clase alta a partir de los $9 millones mensuales de ingresos netos por hogar. Ese segmento representa aproximadamente el 5% de la población y registra un ingreso promedio cercano a los $14 millones.

El dato permite dimensionar la distancia existente entre los distintos estratos. Mientras que la clase media baja comienza en $2,5 millones, el ingreso necesario para alcanzar el segmento superior es 3,6 veces mayor.

Por debajo de la clase alta aparece la clase media alta, con un piso de $4,5 millones. La estructura queda así dividida en cinco grupos: clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja no pobre y clase baja en pobreza.

¿Qué sueldo ubica a un hogar en la clase baja?

La estimación ubica a la clase baja no pobre desde $1,5 millones mensuales por hogar y señala que representa el 30% de la población. Por debajo aparece la clase baja en pobreza, que concentra al 22%, con un ingreso promedio cercano a $1.000.0000. En conjunto, ambos segmentos reúnen el 52% de la población considerada en esta clasificación.

Esto significa que, bajo la metodología de Consultora W, más de la mitad queda dentro de los dos escalones inferiores, mientras que el 48% restante se distribuye entre la clase media baja, la clase media alta y la clase alta.

¿Qué dice el INDEC sobre los salarios en Argentina?

El INDEC informó que durante el primer trimestre de 2026 el ingreso promedio de las personas que percibieron algún ingreso fue de $1.153.457. La mediana del ingreso per cápita familiar fue de $500.000, mientras que el ingreso promedio de las personas ocupadas alcanzó $1.104.227 y el ingreso mediano fue de $900.000.

Entre los asalariados, el ingreso promedio fue de $1.136.558. Para quienes tenían descuento jubilatorio, el promedio llegó a $1.375.143, mientras que entre los asalariados sin descuento jubilatorio fue de $731.150.

La información más reciente del organismo también muestra que el índice de salarios aumentó 2,8% en julio de 2026 y 36,2% interanual. En los primeros siete meses del año acumuló una suba de 21,8%.

¿Cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre?

En agosto de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar de cuatro integrantes, compuesto por dos adultos y dos hijos de 6 y 8 años, alcanzó $1.605.497, según el INDEC. Ese monto determina el umbral estadístico utilizado para establecer la línea de pobreza para ese tipo de hogar.

La CBT aumentó 2,6% durante agosto, mientras que la inflación general fue de 1,7%. En términos interanuales, la canasta total acumuló una suba del 38,3%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria llegó a $726.469 para esa misma familia y establece el umbral de indigencia.