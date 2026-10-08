Cuota alimentaria: qué monto corresponde por hijo en octubre 2026 y cómo se calcula

La ley no fija un monto mínimo ni un porcentaje universal. La Canasta de Crianza del INDEC permite conocer el costo de mantener a un hijo

La cuota alimentaria es una obligación que alcanza a ambos progenitores y continúa aunque exista una separación o divorcio. Una de las principales dudas es cuánto debe aportar cada padre o madre por sus hijos y si existe un piso establecido por la legislación.

Para octubre de 2026, la normativa argentina no establece una suma fija que deba pagarse por cada hijo ni determina que la cuota deba representar un porcentaje específico del salario. La guía oficial de Argentina.gob.ar señala expresamente que la ley argentina no establece un monto mínimo para la cuota alimentaria.

El Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores tienen la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos, mientras que el monto debe determinarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Cuánto cuesta criar un hijo en 2026

Para dimensionar los gastos involucrados, una de las principales referencias es la Canasta de Crianza que publica el INDEC. El indicador contempla tanto el costo de bienes y servicios como el valor económico del tiempo de cuidado.

El último dato disponible al comenzar octubre corresponde a agosto de 2026. Los valores publicados para ese período son:

Menor de 1 año: $557.303 mensuales.

$557.303 mensuales. De 1 a 3 años: $663.900 mensuales.

$663.900 mensuales. De 4 a 5 años: $567.243 mensuales.

$567.243 mensuales. De 6 a 12 años: $713.070 mensuales.

Es importante aclarar que estos montos no equivalen automáticamente a la cuota alimentaria que debe pagar uno de los progenitores. La Canasta de Crianza estima el costo total asociado a la crianza y no determina cuánto debe aportar cada padre o madre.

¿Cuánto se debe pasar por hijo?

El monto de la cuota se determina considerando las circunstancias de cada familia y las necesidades concretas del hijo.

El Código Civil y Comercial establece que los alimentos para los hijos incluyen las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, además de los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. También determina que las prestaciones son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades del hijo.

Por lo tanto, para establecer la cuota pueden considerarse los ingresos de cada progenitor, las necesidades concretas del hijo, el régimen de cuidado y los gastos que afronta cada uno.

En la práctica, pueden considerarse:

Los ingresos de cada progenitor Las necesidades concretas del hijo El régimen de cuidado Los gastos que afronta cada uno

¿La cuota alimentaria es el 20% o 30% del sueldo?

Es habitual encontrar referencias a porcentajes como 20% o 30% del salario por hijo, pero esos porcentajes no están establecidos por el Código Civil y Comercial como una regla general obligatoria.

La cuota puede acordarse entre los progenitores o ser determinada judicialmente cuando no existe acuerdo, según las circunstancias particulares de cada familia.

Qué pasa con el Salario Mínimo en octubre de 2026

Otro dato que puede aparecer como referencia en cuestiones vinculadas con ingresos es el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Desde el 1° de octubre de 2026, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa quedó establecido en $391.200. Para los trabajadores jornalizados, el valor fijado es de $1.956 por hora.

Sin embargo, el SMVM tampoco determina por sí mismo el monto de la cuota alimentaria. El valor de la obligación debe analizarse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

¿Quién debe pagar la cuota alimentaria?

Cuando los padres no conviven, la distribución de los gastos también depende del régimen de cuidado y de la situación económica de cada hogar.

En los casos de cuidado personal compartido, si los ingresos de ambos son equivalentes, cada uno puede hacerse cargo de los gastos mientras el hijo permanece bajo su cuidado.

Si existe una diferencia de recursos, el progenitor con mayores ingresos puede tener que aportar una cuota para que el hijo mantenga condiciones de vida similares en ambos hogares.

Hasta qué edad se debe pagar

Como regla general, la obligación alimentaria se extiende hasta que el hijo cumple 21 años, salvo que el obligado pueda acreditar que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para mantenerse por sí mismo.

La obligación puede extenderse hasta los 25 años cuando el hijo continúa estudiando o se prepara profesionalmente para un arte u oficio y esa actividad le impide procurarse los medios necesarios para sostenerse de manera independiente.

Cuándo se actualizará la Canasta de Crianza

Al comenzar octubre, el último dato disponible de la Canasta de Crianza del INDEC corresponde a agosto de 2026. El organismo ya informa que su próximo informe de precios corresponde al período septiembre y tiene fecha de publicación prevista para el 13 de octubre de 2026.

Por eso, los valores de $557.303, $663.900, $567.243 y $713.070, según la edad del hijo, son la referencia oficial disponible al inicio de octubre.