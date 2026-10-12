En un contexto de tensión política, el funcionario busca respaldo financiero internacional y una señal positiva ante el Fondo en Asia

Luis Caputo viajará a Tailandia para avanzar en la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría habilitar un desembolso de u$s860 millones. El ministro de Economía llegará a Bangkok este martes 13 de octubre para participar de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial, en una instancia clave para evaluar el cumplimiento de las metas fiscales y de acumulación de reservas.

El viaje se produce después de que circularan versiones sobre una posible salida del funcionario del Gobierno, que tanto Caputo como el presidente Javier Milei descartaron públicamente. "Quedate tranquilo que no voy a renunciar", escribió el ministro en su cuenta de X, en respuesta a un usuario que cuestionó su gestión.

Milei, por su parte, defendió la continuidad del titular del Palacio de Hacienda y vinculó los rumores con las negociaciones que debe mantener con el Fondo. "Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. Nos entendemos de memoria, literalmente, siempre tenemos la visión alineada", sostuvo en una entrevista con Radio Mitre.

Qué busca Caputo en las reuniones con el FMI

El ministro llegará a Bangkok acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Uno de los principales objetivos de la delegación argentina será avanzar en la tercera revisión del programa por u$s20.000 millones acordado el año pasado. La aprobación permitiría destrabar un desembolso de u$s860 millones, sujeto a la evaluación del directorio del organismo.

Durante la visita, Caputo tiene previsto reunirse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

La agenda también incluye la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. Además, el ministro participará en un panel sobre el impacto de las reformas en el crecimiento de América Latina y el Caribe.

Caputo y Daza también mantendrán una reunión con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y otros funcionarios latinoamericanos.

Las metas fiscales y de reservas que debe cumplir la Argentina

La revisión del acuerdo contempla los resultados económicos del segundo trimestre, con especial atención al resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.

En materia fiscal, el programa establece una meta anual de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). El Gobierno no alcanzó el objetivo correspondiente al primer semestre, en un contexto marcado por la evolución de la recaudación, las reducciones de impuestos y los cambios en el calendario de algunos ingresos tributarios.

Sin embargo, las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027 prevén que el resultado primario de 2026 cierre en el 1,5% del PBI, mientras que el resultado financiero sería positivo en un 0,2%.

El segundo eje de la evaluación será la evolución de las reservas del Banco Central. La entidad compró cerca de u$s15.000 millones en lo que va del año y superó el objetivo anual de adquisición de divisas establecido en el programa. No obstante, el FMI también evalúa las reservas netas computables según la metodología acordada con el Gobierno.

La acumulación de reservas es una de las variables que el organismo considera centrales para reducir la vulnerabilidad externa de la Argentina y fortalecer su capacidad para afrontar eventuales shocks financieros.

Una misión técnica del Fondo estuvo en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre para analizar el cumplimiento de las metas. La delegación, encabezada por Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina, mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico.

El FMI también puso el foco en el empleo y la actividad

Las conversaciones entre el organismo y el Gobierno abarcan otros aspectos del programa económico, además de las metas fiscales y monetarias. La vocera del FMI, Julie Kozack, señaló que las discusiones incluyen la recuperación de la actividad, la generación de empleo y la necesidad de ampliar los beneficios del crecimiento a distintos sectores.

La funcionaria destacó que la expansión económica se concentró principalmente en las actividades energética, minera y agrícola, y planteó la importancia de extenderla a otras ramas de la economía y a los trabajadores.

"Es importante asegurar que ese crecimiento, que hasta ahora ha sido muy amplio en los sectores energético, minero y agrícola, se distribuya más claramente en otros sectores de la economía, pero también en los trabajadores", afirmó.

En paralelo, el equipo económico seguirá de cerca el dato de inflación de septiembre, que el INDEC difundirá este martes 13 de octubre. Las estimaciones privadas ubican el índice entre el 2% y el 2,2%, por encima del 1,7% registrado en agosto.

Por qué surgieron los rumores sobre la continuidad de Caputo

Las versiones sobre una posible salida del ministro se intensificaron después de que se ausentara de una reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos, a la que el presidente Javier Milei había invitado al economista Alberto Ades. Caputo había informado que se sentía mal, aunque esa misma noche participó de una transmisión en el canal de streaming Carajo.

La presencia de Ades alimentó las especulaciones sobre un eventual reemplazo en el Ministerio de Economía, debido a que el economista había planteado diferencias con algunos aspectos del programa oficial. Sin embargo, negó que su convocatoria tuviera ese propósito.

"No lo quise reemplazar a Caputo", afirmó en una entrevista con Radio Mitre. También explicó que su participación había consistido en una exposición técnica ante los integrantes del Gabinete.

Milei rechazó que existan cuestionamientos internos a la continuidad del ministro. "En el equipo hay división de trabajo, pero la decisión de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política", sostuvo.

El propio titular de Economía respondió a las versiones en X. Ante un usuario que lo señaló como ministro por segunda vez, contestó: "Primera vez, chiquilín", y agregó: "Así que aún tipos como vos van a poder vivir en un país mejor".

En otro intercambio en la misma red social, Caputo también cuestionó a la economista Natalia Motyl, docente de la Universidad del CEMA (UCEMA), por sus críticas a una operación vinculada con las reservas cambiarias y sus interrogantes sobre el destino de u$s1.000 millones.

Con el viaje a Bangkok, el ministro buscará avanzar en la revisión del acuerdo con el FMI y en las reuniones con los principales organismos financieros internacionales, mientras el Gobierno mantiene su respaldo público a su continuidad al frente de Economía.