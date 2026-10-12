El presidente Javier Milei defendió el desempeño de la economía y sostuvo que la actividad debe evaluarse en períodos más amplios que un dato puntual. Ante las críticas por las demoras en la reactivación y por los 18 meses de crecimiento que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario presentó sus proyecciones para los próximos años y atribuyó parte de la desaceleración a factores externos.

Durante una entrevista radial con Eduardo Feinmann, el periodista le señaló que "los 18 mejores meses que prometía Caputo no arrancaron". En respuesta, Milei planteó que el crecimiento económico debe analizarse con una perspectiva de largo plazo, ya que "el crecimiento no se mira con un dato puntual, se mira con una foto un poco más larga".

"En general se mira 100 años, pero, como estamos en política, miramos de a cuatro", explicó.

Milei comparó el crecimiento con las gestiones anteriores

Para fundamentar su posición, el Presidente repasó la evolución de la economía durante los gobiernos anteriores. Según los números que expuso, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner la economía creció un 1,5% en cuatro años, mientras que en la administración de Mauricio Macri cayó un 3,8%.

En cuanto al gobierno de Alberto Fernández, sostuvo que el crecimiento del 3,8% registrado durante ese período permitió recuperar la caída previa, sin representar una expansión adicional respecto del nivel anterior.

A partir de esa comparación, Milei afirmó que su administración no debe cargar con la totalidad del retroceso económico heredado. También sostuvo que los indicadores actuales deben analizarse en función de las condiciones en las que recibió la economía y de los cambios registrados desde el inicio de su mandato.

Las proyecciones de crecimiento que presentó el Gobierno

Milei respaldó su argumento con estimaciones sobre la evolución de la actividad económica. Según indicó, tomando como referencia el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desde diciembre, el Gobierno proyecta un crecimiento del 6,7% en el primer año y del 4,2% en el segundo.

Además, señaló que las estimaciones del mercado ubican el crecimiento acumulado de la Argentina en un rango de entre el 16% y el 20% durante cuatro años.

"Algo que Argentina no hacía en décadas. Cuatro años seguidos de crecimiento", afirmó el mandatario al referirse a esa proyección.

En la comparación internacional, Milei sostuvo que, si se cumplen esas estimaciones, la economía argentina crecería tres veces más que la de los países de la OCDE. Para ese período, mencionó una expansión del 6% para ese grupo de economías y ubicó a la Argentina en el cuarto lugar del ranking mundial de crecimiento.

Las cifras mencionadas por el Presidente corresponden a proyecciones y no a resultados ya consolidados para el conjunto del período.

Qué dijo Milei sobre la desaceleración de la actividad

El jefe de Estado atribuyó parte de la percepción de estancamiento a los shocks externos negativos que, según explicó, afectan la oferta y repercuten sobre el nivel de actividad. De acuerdo con su planteo, estos factores pueden reducir temporalmente el ritmo de crecimiento y demorar la desaceleración de la inflación.

En ese contexto, sostuvo que la economía argentina continúa creciendo, aunque a un ritmo menor, y afirmó que el país mantiene una expansión superior a la del resto de la región.

El impacto del precio del petróleo y el superávit energético

Milei también defendió el cambio registrado en el sector energético y comparó la situación actual con la que, según su interpretación, habría enfrentado la Argentina en períodos anteriores ante un aumento internacional del precio del petróleo.

"Todos los indicadores están mejor con nosotros. ¿Qué le hubiera pasado a la Argentina en un contexto como el actual? Con el precio del petróleo yéndose a la nube", planteó.

El Presidente recordó que la Argentina tenía un déficit energético de unos u$s5.000 millones y sostuvo que, con los precios internacionales actuales, ese desequilibrio podría haber trepado a u$s20.000 millones.

"Nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas", afirmó al describir ese escenario hipotético.

A continuación, vinculó el resultado del sector energético con la disponibilidad de divisas y la capacidad de financiamiento del país, sosteniendo que en un contexto de escasez de dólares, el Gobierno anterior habría recurrido a mayores restricciones cambiarias.

"Hoy esos dólares nos salen por las orejas y nos entran tantos dólares que nos genera un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera", señaló Milei.

De esta manera, el mandatario defendió el desempeño económico de su gestión a partir de las proyecciones de crecimiento, la comparación con los gobiernos anteriores y el ingreso de divisas asociado al sector energético, frente a los cuestionamientos por el ritmo de la reactivación.