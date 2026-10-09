Jubilación Mínima y Máxima de ANSES: cuánto se cobra en octubre con los bonos

El ajuste será del 1,65% en base a los valores de agosto. Los nuevos valores de los beneficios alcanzarán a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en octubre una nueva actualización de sus ingresos, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializara una inflación del 1,7% para agosto.

Con la confirmación de ese dato, el ajuste que surgió de la fórmula de movilidad vigente se ubicó en 1,65% y llevará la jubilación mínima a $435.662,86. Al monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que arroja el ingreso total para quienes cobran el piso previsional que llega a $505.662,86.

En tanto, el haber máximo jubilatorio llegará en octubre a $2.932.174. Los beneficiarios que cobran ese monto no reciben el refuerzo extraordinario, que se concentra en quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. De esta manera, los montos finales dependerán tanto de la actualización mensual como, para una parte de los jubilados y pensionados, de la continuidad del adicional.

Jubilados ANSES: cómo se calcula el aumento de octubre 2026

El aumento de octubre quedó definido a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. La inflación acumuló así 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% durante los últimos doce meses. El mecanismo previsional toma como referencia la evolución de los precios registrada dos meses antes para determinar la actualización de las prestaciones. La aplicación de la movilidad es automática y no necesita una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

La jubilación mínima se ubicará en $435.662,86 en octubre, antes de considerar el refuerzo extraordinario destinado a los beneficiarios de menores ingresos. El adicional tiene un peso relevante a la hora de determinar cuánto reciben finalmente los beneficiarios de menores ingresos. Como el bono permanece en $70.000 mientras el haber previsional se actualiza todos los meses, quienes lo perciben registran un incremento porcentual efectivo inferior al que surge de la fórmula de movilidad. Además, el complemento no se incorpora al haber y tampoco forma parte de la base para el pago del aguinaldo.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre 2026

Con la actualización prevista, la jubilación mínima será de $435.662,86 en octubre. Si continúa el refuerzo extraordinario, el monto total alcanzará los $505.662,86. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.932.174 y no contará con el adicional.

También se actualizarán otras prestaciones administradas por la ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse el esquema de refuerzos, a ese valor se sumará el complemento correspondiente.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá como referencia el valor de la jubilación mínima, de $435.662,86. Estos grupos también forman parte del universo alcanzado por el esquema de refuerzos destinado a los ingresos más bajos.

La actualización impactará también sobre las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $509.748,28.

La fecha de cobro de las jubilaciones y pensiones en octubre 2026

Este mes, el calendario de pagos se verá interrumpido por el feriado nacional del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En esta oportunidad, la fecha conmemorativa cae lunes y, si bien es un feriado "trasladable", se mantendrá ese día, por lo que generará un fin de semana largo sin actividad bancaria y postergará una jornada los pagos de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Contemplado esta fecha, así queda el cronograma de pago de jubilaciones y pensiones en el décimo mes del año:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: a partir del viernes 9 de octubre

DNI terminados en 2: a partir del martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: a partir del miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: a partir del jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: a partir del viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: a partir del lunes 19 de octubre

DNI terminados en 7: a partir del martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: a partir del miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: a partir del jueves 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del lunes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del martes 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)