El incremento de noviembre impacta a quienes reciben prestaciones sociales y pensiones, según el índice de inflación y ajustes vigentes

El bono de $70.000 aún no está confirmado; de mantenerse, la mínima llegaría a $514.027,73.

La jubilación mínima se establecerá en $444.027,73, con aumentos proporcionales para otras prestaciones.

Jubilaciones y pensiones subirán un 1,9% en noviembre, reflejando la inflación de septiembre, según la movilidad mensual.

Las jubilaciones y pensiones de noviembre tendrán un nuevo aumento mensual vinculado con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el último dato disponible, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre, porcentaje que se utilizará como referencia para calcular la actualización de los haberes previsionales.

El incremento se aplica de acuerdo con el sistema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales en función de la variación del IPC. De esta manera, el aumento de noviembre se determinará a partir de la inflación de dos meses atrás, según el mecanismo vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasaría a $444.027,73, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzaría los $355.222,18. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegarían a $310.819,41, de acuerdo con los valores calculados sobre el incremento del 1,9%.

Todavía resta conocer qué decisión tomará el Gobierno nacional respecto del bono de $70.000 que reciben los jubilados y pensionados con menores ingresos. Si se mantiene el refuerzo en noviembre, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso mensual de $514.027,73.

Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre de 2026

El aumento previsto para noviembre será del 1,9%, en línea con la inflación registrada en septiembre. El porcentaje se desprende de la fórmula de movilidad previsional vigente, que actualiza los haberes mensualmente a partir de los datos publicados por el INDEC.

El sistema fue establecido mediante el Decreto 274/2024 y reemplazó el esquema de actualizaciones trimestrales por una modalidad que toma como referencia la variación del IPC. De esta forma, cada incremento previsional se calcula a partir de la inflación correspondiente al segundo mes anterior.

La aplicación de este mecanismo busca trasladar a los haberes la evolución de los precios con un rezago de dos meses. Por eso, para calcular el aumento de noviembre se utiliza el índice correspondiente a septiembre.

Con la suba del 1,9%, los montos estimados para las principales prestaciones previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.027,73

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,18

Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,41

Pensión para madres de siete hijos: $444.027,73

Estos importes corresponden a los haberes calculados con el incremento previsto y no incluyen el eventual pago del bono extraordinario. La liquidación final dependerá de los valores oficiales que se establezcan para noviembre.

La actualización también alcanza a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. En esos casos, el incremento porcentual se aplica sobre el monto que percibe cada beneficiario, de acuerdo con las condiciones del régimen previsional correspondiente.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones

La fórmula de movilidad previsional vigente toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. Este indicador mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

El Decreto 274/2024 estableció que los haberes previsionales se actualicen mensualmente según ese índice. El mecanismo permite determinar los incrementos a partir de la inflación informada oficialmente y establece un plazo entre la medición de los precios y su aplicación en las jubilaciones.

Para el ajuste de noviembre, el dato utilizado es la inflación de septiembre, que fue del 1,9%. Ese porcentaje se aplica sobre los haberes vigentes para calcular los nuevos importes.

El procedimiento se repite cada mes con el último índice disponible que corresponda al período de cálculo. De esta manera, el calendario de actualizaciones previsionales queda vinculado con la publicación periódica de los datos de inflación.

Los aumentos por movilidad se aplican a las prestaciones alcanzadas por la normativa. Sin embargo, el ingreso total de cada jubilado puede variar según el haber que perciba, la prestación a la que tenga derecho y la eventual incorporación de refuerzos extraordinarios dispuestos por el Gobierno.

Por ese motivo, el aumento porcentual y el monto final acreditado no siempre coinciden entre todos los beneficiarios. Quienes cobran la mínima pueden recibir un bono adicional si se confirma su continuidad, mientras que ese refuerzo está sujeto a las condiciones que establezca la administración nacional.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

El Gobierno nacional todavía no confirmó la continuidad del bono de $70.000 para noviembre. El refuerzo se viene utilizando para complementar los ingresos de los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos, pero su pago depende de las decisiones oficiales para cada período.

En los meses anteriores, el bono se acreditó junto con los haberes previsionales de los beneficiarios alcanzados. Si se mantiene el mismo esquema en noviembre, el importe se sumaría a la jubilación mínima actualizada por movilidad.

Con un haber mínimo estimado en $444.027,73 y un bono de $70.000, el ingreso mensual total llegaría a $514.027,73.

Ese cálculo contempla el incremento del 1,9% y la continuidad del refuerzo por el mismo importe. Sin una confirmación oficial, el bono debe considerarse un pago eventual y no un componente garantizado del haber de noviembre.

La diferencia entre el monto de la jubilación y el ingreso total es relevante para los beneficiarios que reciben el refuerzo. Mientras que el haber previsional se actualiza según la fórmula de movilidad, el bono depende de una medida específica del Poder Ejecutivo.

Además, el alcance del refuerzo puede establecer límites de ingresos y condiciones para su percepción. Por eso, la acreditación y el monto definitivo deben verificarse a partir de la normativa y los anuncios correspondientes al período de pago.

Cuánto cobrarán la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización prevista también modifica los montos de otras prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor, destinada a personas mayores que cumplen los requisitos establecidos para acceder a esta prestación, alcanzaría los $355.222,18 con el incremento del 1,9%.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas llegarían a $310.819,41, según los importes estimados para noviembre. Estas prestaciones comprenden distintos grupos de beneficiarios y se rigen por condiciones específicas de acceso y liquidación.

La pensión para madres de siete hijos, que tiene un monto equivalente al de la jubilación mínima, ascendería a $444.027,73. El eventual bono extraordinario deberá analizarse según las condiciones que establezca el Gobierno para cada prestación.

Los valores mencionados corresponden al cálculo realizado sobre el aumento previsto y no contemplan otros conceptos que pudieran formar parte de una liquidación individual. Para conocer el importe definitivo, los beneficiarios deberán consultar la información oficial de ANSES una vez publicados los montos correspondientes a noviembre.

Cómo consultar la fecha de cobro de las jubilaciones

ANSES organiza el calendario de pagos según el tipo de prestación, el monto del haber y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta distribución permite establecer las fechas en las que cada grupo de beneficiarios puede cobrar sus haberes.

Para conocer el día de acreditación, los jubilados pueden consultar el calendario publicado por el organismo y revisar las fechas correspondientes a su prestación y terminación del documento. También pueden ingresar a los canales digitales oficiales para verificar la información individual de cobro.

El calendario de noviembre debe distinguirse de las fechas previstas para octubre. Aunque ambos períodos mantienen la organización por terminación del DNI, los días de pago cambian de un mes a otro.

La consulta individual permite confirmar la fecha asignada y verificar el importe liquidado. En caso de que se haya anunciado un bono extraordinario, también sirve para comprobar si el refuerzo fue incorporado al pago correspondiente.

Calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados

Mientras se esperan las definiciones sobre los haberes de noviembre, ANSES continúa con el cronograma de octubre. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

El cronograma de octubre corresponde a las prestaciones de ese mes y no determina las fechas de acreditación de noviembre. Para el próximo período, los beneficiarios deberán consultar el calendario que publique ANSES.

En síntesis, el aumento previsto para noviembre es del 1,9%, de acuerdo con la inflación de septiembre. La jubilación mínima se ubicaría en $444.027,73 y podría alcanzar los $514.027,73 si el Gobierno confirma el bono de $70.000. Los importes definitivos y la continuidad del refuerzo dependerán de las disposiciones oficiales correspondientes al próximo mes.