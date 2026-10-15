Aumento para obreros de maestranza: de cuánto es salario básico de octubre

El acuerdo entre el SOMRA y la cámara empresarial es hasta diciembre. El incremento consiste en subas al básicos y a otras asignaciones.

En el marco de la paritaria pactada entre el consejo directivo del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y los directivos de la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) para el segundo semestre del año, se informó sobre la actualización de la escala de los haberes de octubre para las diferentes categorías.

Vale recordar que las negociaciones entre las partes fueron complicadas, inclusive con reclamos de la organización gremial que conduce Oscar Rojas, y una campaña nacional de visualización bajo el slogan: "Salarios dignos ¡Ya!". El SOM exigía a la secretaría de Trabajo que homologue la suba salarial pactada, ya que había empresas que no lo estaban aplicando.

Cuánto gana cada categoría de maestranza en octubre

El gremio y la cámara patronal cerraron un incremento hasta fin de año, que beneficia al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 281/96, que establece nuevos valores para los básicos, el presentismo y las asignaciones que integran los haberes, además de sumas extraordinarias no remunerativas.

De esta forma, el salario conformado de un trabajador de la categoría Oficial, con jornada completa, alcanza los $1.180.726 brutos. Según la escala salarial correspondiente a octubre, los haberes conformados brutos para las principales categorías de jornada completa quedan establecidos de la siguiente forma:

Oficial: $1.180.726

Oficial de primera: $1.181.042

Coordinador A: $1.183.501

Coordinador B: $1.187.785

Coordinador C: $1.192.713

Cómo se incorpora la suma extraordinaria al salario básico

Según explicaron las partes, estos valores incluyen los conceptos detallados en la escala convencional, entre ellos el sueldo básico, el presentismo, la asignación de integración social, los viáticos y la asignación extraordinaria no remunerativa, detallando que los montos corresponden a ingresos brutos conformados, por lo que no representan necesariamente el dinero de bolsillo que recibe cada trabajador después de los descuentos.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación progresiva al sueldo básico de la suma extraordinaria de $80.000 otorgada en septiembre para los trabajadores de jornada completa. El importe se integra al básico en dos tramos: 50% en octubre y 50% en noviembre, por lo que en este mes se incorporan $40.000 al básico de referencia, mientras que el resto se sumará el mes siguiente.

Aclararon que además se contempla una asignación extraordinaria de $30.000 para diciembre, por única vez, que pasará a formar parte del salario básico a partir de enero del año próximo, advirtiendo que la aplicación de estos conceptos modifica la composición de los haberes: una parte de los importes que anteriormente se liquidaban como sumas no remunerativas comienza a incorporarse al salario básico convencional.