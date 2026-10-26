El Súper Niño ya pega en precios de alimentos y amenaza con complicar el plan Caputo

Empresarios y analistas advierten que los costos y el impacto climático podrían profundizar el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores

Esta combinación amenaza con más inflación y lleva a los consumidores a buscar alternativas más económicas.

Esto se debe a los altos costos para las empresas y al fenómeno El Niño que impacta la producción.

Los precios de los alimentos aceleran, superando la inflación general y afectando la canasta básica.

Algo está cambiando en las góndolas. Después de varios meses en los que la debilidad del consumo funcionó como un freno para los aumentos, los precios de los alimentos empezaron a mostrar una dinámica diferente.

Las principales consultoras económicas detectaron una aceleración durante las últimas semanas. Y lo más inquietante es que las subas ya no se limitan a las verduras: empiezan a extenderse a distintos productos de la canasta básica. Desde lácteos al arroz y los panificados.

Y los especialistas en el sector ganadero advierten sobre un posible impacto del fenómeno del Niño en el costo de la carne vacuna.

El fenómeno aparece en un mal momento para los bolsillos: con los ingresos familiares bajo presión y el consumo popular sin reaccionar, los alimentos comienzan a encarecerse a un ritmo superior al de la inflación general.

Hay algo más. A los mayores costos que enfrentan las empresas fabricantes -ante la suba de las tarifas y de la logística- se sumó un factor inesperado: las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, que ya complican la producción y el abastecimiento en distintas regiones del país.

Existe un temor adicional: que los problemas climáticos se prolonguen hasta marzo o abril del año próximo, especialmente en zonas ganaderas, donde la oferta de hacienda ya venía mostrando restricciones.

La combinación de mayores costos, problemas de abastecimiento y una oferta limitada amenaza con instalar una nueva presión inflacionaria, incluso en un escenario de consumo deprimido.

Los números que encienden las alarmas

El relevamiento de la consultora LCG -dirigida por el economista Javier Okseniuk- ofrece una primera señal contundente: los alimentos acumularon seis semanas consecutivas de aumentos por encima del índice general.

Algo que el propio Indec ya había insinuado. En el último relevamiento oficial de septiembre, los precios de los alimentos se elevaron 2,3% versus un IPC del 1,9%.

Ahora, de acuerdo a LCG, en el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación de alimentos y bebidas llegó al 4,4%, con una aceleración de 0,1 punto porcentual respecto de la medición de la semana previa.

El número prácticamente duplica el ritmo del último índice general de inflación.

Los productos que alteran el bolsillo

Es interesante desagregar los productos que más se mueven. Porque el movimiento ya no se explica únicamente por los tradicionales aumentos estacionales.

Las consultoras detectaron subas generalizadas en las últimas cuatro semanas:

Las verduras lideran el ranking, con una suba del 7,9%

Los productos de panificación, cereales y pastas aumentaron el 5,9%

Las bebidas e infusiones subieron el 5,6%

Los lácteos y huevos registraron un alza del 3,9%

Las carnes se encarecieron 3,6%

Es decir, el encarecimiento empieza a abarcar una porción cada vez más amplia de la canasta alimentaria.

Econviews, consultora de Miguel Kiguel, también encontró señales de aceleración. En la segunda semana de octubre, su relevamiento registró un incremento del 0,7% en alimentos y bebidas, con una suba del 3,1% semanal en verdulerías.

En el promedio de cuatro semanas, la consultora midió un incremento acumulado del 2,4%. También por arriba del IPC.

El argumento de las empresas fabricantes

¿Qué está ocurriendo para que los alimentos se encarezcan más que el resto de los bienes cuando el consumo sigue debilitado?

Una parte de la explicación está en los costos de las compañías fabricantes: los industriales vienen recibiendo incrementos en electricidad, gas, logística y otros servicios que avanzan por encima de los precios de los bienes que producen.

En septiembre, por ejemplo, los servicios aumentaron el 2,4%, frente al 1,7% de los bienes. Las tarifas de electricidad y gas registraron una suba del 3,78%. Los combustibles también se movieron, hasta un 5% en el caso del gasoil.

El desfasaje no es nuevo, pero se acumula.

Desde noviembre de 2023, las tarifas se encarecieron un 126,2% en términos relativos, mientras que el transporte público lo hizo un 104,1%, según los cálculos de Econviews.

Para las compañías alimenticias, el problema es que esos mayores costos encuentran márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

Hasta ahora, la caída de las ventas obligó a las empresas a absorber una parte importante de los incrementos para no perder consumidores.

Pero esa estrategia tiene límites.

El traslado a los precios finales sigue siendo acotado por la debilidad de la demanda, aunque las empresas encuentran cada vez menos espacio para seguir resignando sus márgenes.

Y esa tensión empieza a reflejarse en los relevamientos de las últimas semanas.

El Niño amenaza con complicar todavía más las cosas

Como si las presiones sobre los costos no fueran suficientes, apareció otro problema: las lluvias extraordinarias y las inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño.

Mariano Winograd, especialista del sector frutihortícola vinculado al Mercado Central, advirtió en diálogo con iProfesional que el problema también afecta a países vecinos, especialmente Brasil.

Esto significa que, cuando falta mercadería local, no siempre existe la posibilidad de reemplazarla mediante importaciones.

Winograd mencionó el caso del zapallo anco, cuyo cajón puede alcanzar los $80.000, y señaló que también se observan precios muy firmes en cebollas, tomates y pimientos.

La cuestión es especialmente delicada porque, según las proyecciones climáticas mencionadas por especialistas, los efectos de El Niño podrían prolongarse hasta el otoño de 2027.

La carne vacuna, entre la escasez y el bolsillo

El sector ganadero también empieza a sentir las consecuencias.

En Corrientes, una de las principales provincias productoras de ganado, las inundaciones obligaron a trasladar hacienda desde campos anegados hacia otras zonas.

Estos movimientos generan mayores costos y complicaciones operativas en un mercado donde la oferta de animales ya se encontraba restringida.

La incógnita es cuánto de esa presión terminará trasladándose a los mostradores de las carnicerías.

Econviews plantea dos escenarios posibles para el sector ganadero:

Los mayores costos y las dificultades productivas podrían impulsar nuevas subas hacia fin de año, una época en la que tradicionalmente el precio de la carne toma impulso

Algunos productores podrían verse obligados a vender animales que no consiguen reubicar, aumentando transitoriamente la oferta y moderando los precios

Esta segunda posibilidad, sin embargo, podría generar dificultades posteriores: una mayor liquidación de vientres reduciría la disponibilidad futura de terneros.

Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina y especialista ganadero, consideró, en diálogo con iProfesional, que los aumentos pueden existir, aunque de manera acotada por la caída del consumo.

De hecho, eso ya sucede, dijo Costamagna.

Una parte de la demanda se trasladó hacia la carne porcina, que ganó terreno en la mesa familiar.

Según las referencias sectoriales, el consumo de cerdo pasó de aproximadamente 15 o 16 kilos por habitante por año, a comienzos de 2026, a niveles cercanos a los 20 kilos.

"El cambio refleja una estrategia de supervivencia del presupuesto familiar: reemplazar productos cada vez más caros por alternativas relativamente más accesibles", apuntó el especialista.

Econviews todavía proyecta una inflación general del 1,9% para octubre, aunque advierte que existen riesgos al alza: la incógnita es si lo observado durante las últimas semanas representa un movimiento transitorio o el comienzo de una tendencia más persistente.