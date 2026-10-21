Cuánto cobrarán los recolectores de residuos y barrenderos en noviembre

El acuerdo salarial es del 9,9%. Comenzó en septiembre y cierra en febrero. También se pactó un bono de $1.200.000 que se pagará a partir de enero.

El gremio acordó un bono de $1.2M en cuotas, sumado a otros beneficios.

Camioneros logró un aumento salarial del 9.9% hasta febrero para sus ramas.

La conducción de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y los representantes de las cámaras empresariales cerró un aumento salarial hasta febrero del 9,9% para las diferentes ramas del sector.

La mejora se pactó entre los paritarios del gremio, encabezados por Hugo Moyano, y los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

En cuanto a los sueldos de recolectores de residuos y barrenderos, ya se conoció la escala salarial que se liquidará el 1 de noviembre 2026 y que beneficia a los trabajadores y trabajadoras bajo el convenio colectivo de 40/89 en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Escala salarial según las categorías

Estos son los sueldos básicos mensuales vigentes para noviembre:

Chofer de primera categoría: $1.126.149,40 por mes ($46.922,89 por día)

($46.922,89 por día) Chofer de segunda categoría: $1.106.080,99 por mes ($46.086,71 por día)

Chofer de tercera categoría: $1.085.992,26 por mes ($45.249,68 por día)

Encargado: $1.058.421,50 por mes ($44.100,90 por día)

Recolector de residuos y limpieza: $1.038.436,47 por mes ($43.268,19 por día)

($43.268,19 por día) Peón general de barrido y limpieza (barrendero): $1.028.525,78 por mes ($42.855,24 por día)

($42.855,24 por día) Ayudante mayor de 18 años: $1.008.814,27 por mes ($42.033,93 por día)

Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller: $1.068.093,60 por mes ($44.503,90 por día)

Cabe aclarar que un peón general de barrido y limpieza tiene un sueldo básico de $1.028.525,78 por mes; en tanto que la hora extra al 50% se paga $8.035,36 y la hora extra al 100% se paga $10.713,81.

En cuanto al recolector de residuos y limpieza, percibe un básico de $1.038.436,47 mensuales; la hora extra al 50% es de $8.112,79 y al 100% llega a $10.817,05. Por su parte, el chofer del camión recolector, si está encuadrado como conductor de primera categoría, cobra $1.126.149,40.

De cuánto es la mejora por antigüedad, bono y vacaciones

Además del básico, los trabajadores reciben dos viáticos por cada día trabajado. Dichos montos no tienen descuentos ni cargas sociales.

Comida: $17.231,89 por día

Especial: $8.646,93 por día

En total, son $25.878,82 por cada jornada; por ejemplo, con 22 días trabajados en el mes, se suman $569.334,04 en concepto de extra. De esta manera, un recolector de residuos puede superar $1.600.000, sin contar antigüedad ni horas extra.

El convenio también incluye otros pagos que aumentan el ingreso final:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado, sobre todos los rubros remunerativos

sobre todos los rubros remunerativos Vacaciones: un adicional fijo de $26.305,99 por cada día de vacaciones

Día del Trabajador Camionero: el 15 de diciembre se paga con un 100% de recargo si se trabaja, y con un 200% si cae sábado o domingo

Los sueldos básicos son brutos, es decir que se les descuentan los aportes de jubilación, obra social y cuota sindical; en tanto que los viáticos por comida y especial se cobran completos, porque no tienen descuentos.

Cómo se debe liquidar el aumento salarial mes a mes

Como señalamos, el incremento para los camioneros fue del 9,9% para el período entre septiembre y febrero, homologado por la secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Codero. Dicho porcentaje se fraccionó de la siguiente forma:

Septiembre: 1,8% más una suma fija no remunerativa de $18.000

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,7%

Diciembre: 1,6%

Enero: 1,6%

Febrero: 1,5%

Asimismo, se estableció un bono de $1.200.000 que se abonará en cuatro cuotas iguales de $300.000 a partir de enero. La paritaria de los Camioneros está alineada a otras actividades, como por ejemplo los bancarios, ya que respeta el índice de la inflación.

La diferencia radica en que Camioneros negocia por períodos más largos -en este caso un semestre-, mientras La Bancaria lo aplica mes a mes.