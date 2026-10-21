Aumento para trabajadores perfumistas: cómo quedó la escala salarial según las categorías

El acuerdo es por cinco meses (de octubre a febrero de 2027) con una mejora de casi el 9%. Aumento del presentismo. Vuelven a negociar en marzo.

En el marco de la actualización salarial de distintas actividades, el consejo directivo del Sindicato de Trabajadores Perfumistas informó que llegó a un acuerdo con la cámara empresaria del sector para otorgar una mejora por cinco meses, que va de octubre a febrero del año próximo, e impacta en el personal bajo el convenio colectivo de trabajo 157/91.

Las negociaciones fueron encabezadas por la secretaria general de la organización gremial, Dina Odina Toledo, con los representantes de la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Perfumería (CAPA), estableciendo que retomarán las discusiones en marzo del año próximo.

Cuánto es la suba salarial y cómo se aplicará mes a mes

Según informaron las partes, la suba salarial es del 8,53% y se liquidará de manera escalonada, permitiendo que los trabajadores perciban mejoras graduales en sus ingresos.

Los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:

Octubre: 2,5%

Diciembre: 3%

Febrero: 2,8%

Detallaron que los incrementos se calculan sobre los salarios de junio, aclarando que, si bien la suma de estos porcentajes es de un 8,3%, al ser una mejora acumulativa, se va al mencionado 8,53%. El sindicato y la cámara empresarial estaban esperando que se conozca la inflación de septiembre -que fue del 1,9%- para tener el acumulado de los primeros nueve meses del año (23,6%) y avanzar en las negociaciones hasta febrero.

Qué pasa con el presentismo y cuándo vuelven a negociar

A la mejora en los ingresos, se le debe sumar una actualización en el adicional por presentismo, que es del 6% de los salarios básicos de convenio, asignación que se actualizará en diciembre y febrero, cuando se apliquen los porcentajes ya mencionados.

También se admitió que las empresas de la actividad puedan negociar mejoras adicionales con sus respectivas comisiones internas, por encima de las condiciones establecidas en el acuerdo general, al tiempo que las partes asumieron el compromiso de retomar las negociaciones paritarias en marzo del año que viene para discutir una nueva actualización de los sueldos y condiciones laborales.

Estas mejoras comprenden a los trabajadores y trabajadoras vinculados con la industria, comercialización, distribución y fraccionamiento de productos de perfumería, tocador, belleza y cosmética de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), partidos del Gran Buenos Aires, la provincia de San Luis y la ciudad capital de Córdoba.

Cuánto cobran los perfumistas según su categoría laboral

Los básicos de convenio de octubre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Operarios

Categoría "A": $1.569.931

Categoría "B": $1.525.850

Categoría "C": $1.501.564

Categoría "D": $1.659.853

Plásticos

Categoría "A": $1.557.530

Categoría "B": $1.524.017

Laboratorio

Categoría "A": $1.659.854

Categoría "B": $1.620.982

Ensambladores de productos terminados en depósito

Categoría "A": $1.659.854

Categoría "B": $1.620.982

Categoría "C": $1.524.017

Promotores

Categoría "A": $1.659.854

Categoría "B": $1.620.982

Expertas

Categoría "A": $1.659.854

Categoría "B": $1.620.982

O.U.R.

Categoría "A": $1.659.854

Categoría "B": $1.620.982

Categoría "C": $1.524.017

Administrativos

Categoría "A": $1.565.440

Categoría "B": $1.544.711

Categoría "C": $1.524.017

Menores

De 16 a 17 años: $1.150.566

La escala salarial establece los valores básicos de octubre para las distintas categorías de la actividad. En febrero de 2027, por ejemplo, el salario básico de un operario categoría A llegará a aproximadamente $1.660.000.