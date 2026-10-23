El campo está más preocupado por las elecciones de 2027 que por El Niño, según encuesta

El 49% de los productores señala la incertidumbre electoral como un factor que condiciona inversiones, frente al 38% que menciona el riesgo climático

La incertidumbre electoral de 2027 es hoy la principal traba para las inversiones a largo plazo en el campo.

La incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de 2027 se convirtió en la principal preocupación de los productores agropecuarios a la hora de evaluar inversiones, por encima del riesgo climático asociado a un posible evento El Niño.

Así lo revela la última medición del Ag Barometer Austral, correspondiente a septiembre-octubre de 2026, que muestra un escenario de confianza en las perspectivas del sector, pero también de prudencia frente a las decisiones que comprometen recursos en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con el relevamiento, el 49% de los productores menciona la incertidumbre electoral hacia 2027 entre los factores que los llevan a actuar con cautela o postergar inversiones. En segundo lugar aparece la incertidumbre climática, señalada por el 38%, mientras que el 24% identifica las tasas de interés o las condiciones de financiamiento como otro elemento que incide en sus decisiones.

La incertidumbre electoral pesa más que el impacto de El Niño en las proyecciones del agro

Los resultados exponen una tensión que atraviesa las perspectivas del negocio agropecuario: por un lado, los productores mantienen una evaluación favorable sobre el futuro de sus explotaciones y las oportunidades productivas; por el otro, la falta de certezas sobre el escenario político e institucional constituye un condicionante a la hora de definir inversiones de largo plazo.

El dato no implica que el clima haya perdido relevancia para la actividad, históricamente expuesta a las variaciones de las precipitaciones y las condiciones meteorológicas. La encuesta, en cambio, muestra que, al momento de identificar los factores que pueden llevarlos a postergar decisiones, los productores ubican la incertidumbre electoral por encima de la climática.

Qué dice la encuesta sobre la confianza del campo

El informe elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, junto con Data Partners, registró un índice Ag Barometer Austral de 150 puntos en septiembre-octubre, frente a los 147 puntos de la medición anterior, correspondiente a julio-agosto. La mejora bimestral fue del 2%.

El indicador se mantiene así en niveles históricamente elevados, aunque la evolución de las últimas mediciones muestra una estabilización más que una tendencia de crecimiento sostenido. En mayo de 2026, el índice había alcanzado los 151 puntos; en julio retrocedió a 147 y en septiembre volvió a subir hasta 150.

En ese contexto, la preocupación por las elecciones de 2027 adquiere especial relevancia, ya que las inversiones agropecuarias suelen involucrar compromisos de capital cuyo recupero depende de variables que exceden la campaña en curso.

Inversiones: disposición a avanzar, pero con mayor selectividad

Uno de los datos destacados del relevamiento es la evolución del Índice de Expectativas de Inversión, que aumentó un 3,9% y llegó a los 133 puntos, el máximo histórico de la serie. Además, según el informe, el 66% de los productores considera que es un buen momento para realizar inversiones importantes.

La disposición a invertir, sin embargo, no se traduce necesariamente en una expansión generalizada de las decisiones de capital. Las respuestas sobre el destino de los recursos disponibles muestran que los productores distribuyen sus prioridades entre la mejora productiva, la adquisición de activos estratégicos y el fortalecimiento de su posición financiera.

El 32% prioriza inversiones destinadas a mejorar la producción durante la campaña 2026/27. Otro 25% pone el foco en activos estratégicos, entre ellos la tierra y la hacienda. Al mismo tiempo, un 25% señala que prefiere mantener liquidez y capacidad de maniobra, mientras que el 21% prioriza reducir deuda o compromisos financieros.

En ese sentido, el informe señala que una elevada confianza no implica necesariamente que los productores decidan ampliar de inmediato sus inversiones en activos fijos. Mantener liquidez, reducir compromisos y conservar flexibilidad también forma parte de las estrategias empresariales.

Cómo influyen las elecciones 2027 en las decisiones de inversión del agro

El escenario electoral de 2027, una variable para el largo plazo

La encuesta también indagó específicamente sobre la influencia de la incertidumbre electoral en las decisiones de inversión de largo plazo. Según el informe, el 68% de los productores manifestó que el escenario electoral influye mucho o algo en esas decisiones.

El dato refuerza la relevancia que adquiere el horizonte político en la planificación del negocio agropecuario. Aunque las elecciones presidenciales todavía están lejos, la expectativa sobre su resultado ya aparece entre los factores considerados por los productores al evaluar cómo asignar sus recursos.

El Niño también condiciona la planificación de la campaña 2026/27

Aunque la incertidumbre electoral encabeza las preocupaciones identificadas por el estudio, el riesgo climático sigue siendo un componente central de la planificación productiva.

Ante la posibilidad de un evento El Niño de magnitud durante la campaña 2026/27, el 31% de los productores prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas. Otro 27% afirmó que no modificaría sus decisiones, mientras que un 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo.

A su vez, un 16% considera modificar su plan de siembra y actuar con mayor cautela en sus inversiones.

Las respuestas muestran que los productores contemplan diferentes estrategias frente a un posible escenario climático adverso o de mayor variabilidad. Algunas apuntan a modificar aspectos técnicos de la producción; otras, a incorporar herramientas de cobertura o revisar los planes de siembra.

En este punto, la diferencia con la incertidumbre electoral es relevante. Mientras el clima aparece asociado a posibles ajustes en la estrategia productiva de la próxima campaña, el escenario político se destaca entre los factores que pueden influir en decisiones de inversión de más largo plazo.

Los costos en dólares, otro factor de presión

El gráfico que muestra cómo evalúan el nivel actual de costos fijos

La planificación de las inversiones también se desarrolla en un escenario en el que una parte importante de los productores percibe un aumento de sus costos medidos en dólares.

Según el Ag Barometer Austral, el 55% considera que sus costos en moneda estadounidense son más altos que en la campaña anterior. Dentro de ese grupo, el 41% los califica como algo más altos y el 14% como mucho más altos. Otro 35% los percibe en niveles similares.

Esta percepción suma un elemento a la evaluación de las decisiones empresariales. La posibilidad de invertir no depende únicamente de las expectativas de precios o de las oportunidades productivas, sino también de la estructura de costos, las obligaciones financieras y la capacidad de afrontar compromisos futuros.

El índice y la foto

El gráfico que mide las condiciones actuales y las expectativas a futuro

El Ag Barometer Austral es un indicador elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, con la participación de Data Partners. Para construirlo, el relevamiento contempla cinco preguntas fijas que permiten medir la percepción de los productores sobre su situación financiera actual, sus perspectivas para el próximo año, las expectativas sobre la economía agropecuaria, la evolución esperada del sector a cinco años y el momento para realizar inversiones importantes, como la compra de maquinaria, tierras o ganado.

A partir de las respuestas se calcula un índice en una escala de cero a 200 puntos: los valores superiores a 100 reflejan percepciones favorables que superan a las desfavorables.

Para la medición de septiembre-octubre de 2026, el informe señala que la muestra estuvo integrada por productores agropecuarios con un valor bruto de producción anual igual o superior a los u$s200.000. El anexo metodológico consigna una muestra de 406 productores. El diseño también establece una representación por actividad, con participaciones mínimas para soja, maíz, ganadería de carne, trigo, tambo y girasol, de acuerdo con su importancia dentro del producto bruto agropecuario.

La fotografía que surge del relevamiento es, así, la de un sector que mantiene una evaluación favorable de sus perspectivas, pero que procura administrar los riesgos antes de comprometer capital. La incertidumbre electoral hacia 2027 aparece como el principal factor mencionado para explicar esa cautela, por encima de la incertidumbre climática y las condiciones de financiamiento.

El desafío para los productores será compatibilizar las oportunidades de la campaña 2026/27 con un horizonte en el que todavía persisten interrogantes políticos, financieros y productivos.