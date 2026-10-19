El sondeo midió la intención de voto en tres escenarios. El libertario tuvo una ventaja ajustada. Contraste con la economía y alerta para el Kicillof

En el gobierno de Javier Milei y en la oposición peronista empezaron los movimientos preparatorios para las elecciones presidenciales del año próximo y, en ese marco, una nueva encuesta le dio buenas noticias al oficialismo al registrar que el libertario tiene una intención de voto de entre 2 y 6 puntos superior a la de Axel Kicillof en tres escenarios distintos.

La encuesta que realizó la firma Proyección Consultores este mes midió las preferencias de cara a las elecciones de 2027 por espacios políticos y por candidatos, además de un hipotético balotaje entre Milei y Kicillof. La Libertad Avanza (LLA) y el Presidente se impusieron en los tres casos, pero lo más notable es que ese restulado se dio a pesar de la alta desaprobación sobre la gestión y la situación económica.

El sondeo también relevó las opiniones en este aspecto y arrojó que 7 de cada 10 consultados afirman que su situación económica familiar "empeoró en los últimos meses", que el tema más preocupante son los bajos ingresos y que el 57,8% define la actualidad del país como "una crisis económica".

¿Qué resultado tuvo Milei en la encuesta electoral?: una señal de alerta para Kicillof

En ese contexto, el resultado favorable que cosechó Milei en el capítulo electoral de la encuesta se torna más contundente, aunque sea ajustado en algún caso. Especialmente porque se da en momentos en que el Gobierno busca apoyo para suspender las PASO de 2027 mientras Kicillof se opone y Cristina Kirchner y Sergio Massa preparan el terreno para una interna con el gobernador.

El oficialismo se impuso por dos puntos sobre el peronismo en el primer escenario electoral

La encuesta de Proyección se realizó entre el 1 y el 13 de octubre con 1.231 casos y, al consultar a los votantes a qué espacio político elegirían si las elecciones fueran hoy La Libertad Avanza se impuso con el 37,8%, mientras que el peronismo/kirchnerismo (identificado como "Fuerza Patria") obtuvo el 35,9%.

El 15,1% de los encuestados respondió que votaría en blanco y el resto de las opciones quedó muy lejos, con una intención de voto de 4,2% para el PRO, 4,1% para Provincias Unidas (gobernadores de centro que aún no está claro si impulsaran una "tercera vía") y 2,9% para el Frente de Izquierda. De esta forma, el escenario está hoy totalmente polarizado.

Seguidamente, en la medición de la intención de voto por candidatos, Milei estiró notablemente la diferencia al cosechar el 37% contra el 31,6% de Kicillof. Mucho más atrás quedaron Myriam Bregman (Frente de Izquierda) con el 7,4% y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (como hipotético referente de Provincias Unidas) con 4,3%. Los indecisos y el voto en blanco fueron 19,7%.

Milei le sacó una notable diferencia a Kicillof, que cae respecto de la medición anterior

Ese resultado es el dato más alentador para el Presidente, pero sobre todo el más negativo para el gobernador bonaerense. Y es que mientras Milei retuvo el nivel de apoyo que exhibió LLA en la medición por espacios políticos, Kicillof presentó 4,3 puntos porcentuales menos que el sello peronista. Podría ser un primer efecto de su distanciamiento con Cristina Kirchner.

Milei vs. Kicillof: ¿cómo les iría si hoy hubiera balotaje, según la encuesta?

Los números que recogió la encuesta en esos dos escenarios sugieren que a Milei se le dificulta ganar en primera vuelta. Si se diera un resultado similar en las elecciones de octubre de 2027, habría balotaje porque el mandatario no alcanza el 40% con 10 de diferencia sobre Kicillof.

Con ese cuadro de situación a la vista, Proyección también midió la intención de voto para un hipotético balotaje entre Milei y Kicillof. Allí los dos tuvieron un crecimiento y la diferencia se achicó a solo dos puntos: 41% para el Presidente y 39,1% para el referente peronista.

En el hipotético balotaje la carrera se empareja pero se impone Milei

El nivel de indecisos y de voto en blanco alcanzó el 19,9%, un nivel lógico cuando aún falta un año solo para las elecciones generales. No obstante, con los números de este escenario hipotético Milei se llevó un resultado favorable contundente, porque ganó en los tres casos planteados por el sondeo.

Más sobresale el "triplete" del libertario si se lo contrasta con los resulados que arrojó la misma encuesta en materia de aprobación de la gestión y percepción sobre la economía, donde los números son mucho más desfavorables para el Gobierno.

¿Qué arrojó el sondeo sobre la evaluación del Gobierno y la situación económica?

La desaprobación del gobierno de Milei fue de 52,4% en la encuesta de Proyección, en tanto que los que lo aprobaron fueron el 42%. Según el estudio, ese balance negativo se mantiene estable desde junio, con variaciones mínimas mes a mes.

La desaprobación del Gobierno se mantiene por arriba del 50% desde mayo

El eje central de esa valoración está, como siempre, en la situación económica. Al preguntar a los encuestados cómo la describirían, el 57,8% señaló que "Argentina atraviesa una crisis económica". El 36,9% consideró que el país "tiene dificultades, pero no está en crisis" y apenas el 5,3% respondió que la situación económica "es normal y estable".

A su vez, el 47,4% responsabilizó al gobierno de Milei por la actualidad de la economía y el 37% a la gestión anterior. De esta forma, todavía es significativo el sector que culpa a "la herencia" de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, pero dejó de ser una percepción mayoritaria a la que el oficialismo pueda apelar como recurso electoral.

No obstante, en esta parte de la encuesta asomó igualmente un margen a favor del Gobierno: 41,4% consideró que tiene "mayor capacidad para mejorar la situación económica" que la oposición, que obtuvo solo el 29,6%.

Siete de cada diez consultados dicen que su situación económica empeoró en los últimos meses

De todas formas, la evaluación sobre la gestión de Milei es altamente negativa. El 71,4% de los encuestados señaló que su situación económica familiar empeoró en los últimos meses o se mantuvo igual de mal y solo el 28,6% respondió que está mejor o igual de bien.

Casi en espejo con ese resultado, el 60,3% de los consultados indicó que las políticas del Gobierno nacional han tenido un impacto "muy negativo" o "algo negativo" en su situación personal o familiar.

Este contexto económico hace que se destaque mucho más en la encuesta la ventaja en términos electorales que presentó Javier Milei sobre Axel Kicillof. También pone una lupa sobre la interna del peronismo, donde el sector de Cristina Kirchner está lejos de apoyar la candidatura del gobernador. El resultado deja así un interrogante abierto para la oposición pero también para el oficialismo, porque su desempeño puede variar según el rival que le toque.