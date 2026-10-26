Aumento para trabajadores de Claro, Movistar y Telecom: a cuánto se fue el salario básico

Los gremios y las empresas acordaron una suba del 3,60% que se aplicará sobre los básicos de octubre y noviembre. Se consolidará en diciembre

Pagos del 3.60% en oct/nov se consolidan en dic. Incluye viáticos y Día del Telefónico.

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró una actualización salarial para los trabajadores y trabajadoras de las firmas Claro, Movistar y Telecom. La mejora consiste en el pago de sumas extraordinarias para octubre y noviembre que se consolidarán en el haber conformado de diciembre.

El entendimiento también se aplica a los viáticos y en el cálculo del "Día del Telefónico" que se celebra el 18 de marzo en conmemoración de la nacionalización de los servicios telefónicos en 1948 por Juan Domingo Perón y se va actualizando en cada negociación de los diferentes convenios colectivos de trabajo, ya sea para telefonía fija, móvil, call centers o por empresas.

Cómo se aplica el incremento para el último tramo del año

La confederación está conformada por representantes de las siguientes organizaciones:

Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones (FATTEL)

Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CePETel)

Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA)

Federación de Organizaciones de los Mandos Medios de las Telecomunicaciones (FOMMTRA)

Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET)

La CONSITEL y los representantes de las empresas de telefonía móvil pactaron las siguientes mejoras:

En octubre , al salario se le sumará un pago único equivalente al 3,60 por ciento calculado sobre las escalas conformadas de cada categoría vigentes a dicho mes

, al salario se le sumará un pago único equivalente al calculado sobre las escalas conformadas de cada categoría vigentes a dicho mes En noviembre , se repetirá este esquema; es decir, al básico se le agregará un segundo pago único de idéntica proporción (3,60 por ciento), tomado también sobre la base de la escala conformada de octubre

, se repetirá este esquema; es decir, al básico se le agregará un segundo pago único de idéntica proporción (3,60 por ciento), tomado también sobre la base de la escala conformada de octubre En diciembre, el 3,60 por ciento pasa de suma fija no consolidada a incorporarse en la escala salarial según las categorías, por lo que a partir del último mes de año se tendrá en cuenta para el pago del aguinaldo y vacaciones

Aplicación de porcentajes para telefonía fija y móvil

Las organizaciones gremiales y las empresas explicaron que la repartición de ese porcentaje en los recibos de sueldo variará según la especialidad y el tipo de actividad que realice cada trabajador o trabajadora.

En el caso de la "actividad móvil", el aumento del 3,60 por ciento se imputará en un 100 por ciento directamente sobre el haber básico de los operarios de la rama.

En la "actividad fija", el incremento del 3,60 por ciento se dividirá de la siguiente manera:

Del 3,16% , un 60% va al salario básico y el 40% restante al "Adicional Especial"

, un 60% va al salario básico y el 40% restante al "Adicional Especial" Del 0,44 por ciento restante se destinará al concepto de viático convencional no sujeto a rendición, generando los correspondientes impactos en la productividad y en los esquemas de turnos especiales habituales

Si bien todavía no están las planillas salariales, ya que el acuerdo debe pasar a la secretaría de Trabajo para su homologación (aunque se estima que no tendrá observaciones), el ingreso inicial para la telefonía fija superará los $2.000.000, mientras que para la telefonía móvil rondará $1.600.000, en ambos casos sin ningún tipo de adicional. Para el "Día del Telefónico", el bono será de $2.000.000 que se irá actualizando al ritmo de las futuras negociaciones hasta el 18 de marzo del año próximo, cuando se haga efectivo el pago.

Desde CONSITEL se mostraron conforme con el entendimiento, señalando que le da un marco de previsibilidad a los trabajadores y trabajadores hasta fin de año. Las partes también establecieron que a fin de año retomarán las discusiones para pactar una nueva mejora de la paritaria 2026-2027.