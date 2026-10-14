Entre enero y agosto de 2026, los salarios registrados subieron 21,3%, en línea con la inflación. En agosto, el aumento mensual fue del 1,9%

Los salarios del sector privado formal no lograron ganarle a la inflación en los primeros ocho meses de 2026. Según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), acumularon una suba del 21,3% entre enero y agosto, el mismo porcentaje que registró el índice de precios en ese período. El resultado implica que los ingresos no recuperaron capacidad de compra.

En agosto, el indicador salarial avanzó 1,9%, apenas 0,2 puntos porcentuales por encima de la inflación mensual. Esa diferencia permitió una leve ventaja en el mes, pero no alcanzó para generar una mejora real en el balance acumulado del año.

El informe de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ubicó la remuneración promedio en $1.982.518,19 durante agosto. En diciembre de 2025, el valor era de $1.633.547, por lo que el incremento nominal en ocho meses llegó al 21,3%.

Qué mide el indicador salarial RIPTE

El RIPTE es una referencia de carácter previsional elaborada por la Subsecretaría de Seguridad Social. Su cálculo contempla la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, que fueron declarados de manera continua durante los últimos 13 meses.

Sin embargo, el indicador tiene limitaciones para evaluar la evolución integral de los ingresos. La propia Secretaría de Trabajo advierte que, por su metodología, no refleja el comportamiento de todas las remuneraciones, ya que deja afuera distintos conceptos que pueden formar parte del salario.

Aun con esas restricciones, el RIPTE suele ser utilizado por analistas económicos como una referencia para observar la tendencia de los sueldos del sector privado formal.

El desafío de recuperar el consumo

La paridad entre los salarios y los precios representa un obstáculo para la recuperación del poder adquisitivo. Aunque los ingresos aumentaron en términos nominales, su evolución frente a la inflación no permitió una mejora real en el período analizado.

Para el Gobierno, una recuperación salarial por encima del aumento de los precios resulta relevante para impulsar el consumo. La expectativa es que una mayor capacidad de compra de los hogares fortalezca la demanda interna y, a través de ella, contribuya a reactivar la producción.

Salarios: gremios que le ganaron a la inflación de septiembre en paritarias

Este mes comienzan a asomar los acuerdos paritarios para el último trimestre de 2026. Los sindicatos que negociaron alzas superiores al 2% mensual para los sueldos de octubre lograron superar el leve aumento de la inflación que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).