Black Week mayorista: qué productos tendrán descuentos y cómo consultar las ofertas

Se realizará del 16 al 23 de noviembre, con promociones en alimentos, bebidas, higiene y limpieza. Cómo consultar locales adheridos y comparar precios

La posibilidad de reducir el gasto en productos de consumo cotidiano volverá a poner a los supermercados mayoristas en el centro de las compras de noviembre. Durante ocho días, comercios de distintas partes del país participarán de una nueva edición de la Black Week, una iniciativa que busca atraer clientes mediante promociones en artículos de uso diario.

La propuesta se desarrollará entre el 16 y el 23 de noviembre y reunirá a unos 200 establecimientos, de acuerdo con la información difundida por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). La campaña abarcará negocios con atención presencial y tiendas online.

Qué productos estarán incluidos en la Black Week

La oferta promocional contempla distintas categorías de consumo masivo. Entre ellas figuran:

Alimentos

Bebidas

Higiene personal

perfumería

Artículos para la limpieza

No obstante, la participación en la campaña no implica que todos los comercios ofrezcan los mismos descuentos ni que las rebajas alcancen a todos los productos de esos rubros. Para conocer las condiciones concretas, los consumidores deberán consultar las propuestas de cada establecimiento.

También será importante comprobar la vigencia de los precios, los medios de pago habilitados y los posibles requisitos para acceder a determinadas promociones. En las compras por internet, conviene revisar además las condiciones de entrega y los eventuales cargos adicionales.

Dónde consultar los comercios que participan

CADAM reúne en su página web información sobre los mayoristas adheridos, con referencias para localizar sus sucursales y acceder a sus canales de venta digital. El listado puede consultarse en el sitio oficial de la entidad,

Una vez identificado el comercio, comparar los precios por kilo, litro o unidad puede ayudar a determinar si una promoción representa un ahorro efectivo. También conviene revisar el precio habitual del producto y calcular cuánto se pagará por la cantidad que realmente se necesita.

Por qué los mayoristas apuestan a las promociones

La nueva edición se produce en un mercado de consumo masivo que todavía muestra dificultades para recuperar el volumen de ventas. Según los datos de Scentia citados en el informe difundido, en septiembre el consumo cayó un 1,2% frente al mismo mes del año anterior y un 1% respecto de agosto. En los primeros nueve meses del año, la contracción acumulada fue del 2,7%.

El canal mayorista también registró una baja mensual del 6,7%. En la comparación interanual por categorías, las bebidas sin alcohol retrocedieron un 21,1%; higiene y cosmética, un 9%; y los productos perecederos, un 8,6%. En cambio, alimentos registró un incremento del 3%.

El papel de los mayoristas en las compras cotidianas

La actividad mayorista no se limita a las compras de las familias. También abastece a almacenes, autoservicios, kioscos, perfumerías y otros negocios de cercanía que necesitan reponer mercadería para atender la demanda de sus clientes.

CADAM señala que en el país existe una extensa red de puntos de venta tradicionales, integrada por más de 140.000 comercios entre almacenes, perfumerías y locales de limpieza, además de unos 20.000 autoservicios.

Para estos negocios, las condiciones de compra y reposición pueden incidir en sus costos. Por eso, las promociones mayoristas tienen un alcance que va más allá del consumidor que compra directamente en una sucursal: también forman parte del circuito de abastecimiento de los comercios barriales.