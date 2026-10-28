Por qué es importante para empresas argentinas cualquier novedad sobre las tasas de la Fed

Qué pasa cuando la Reserva Federal sube o baja las tasas de referencia y por qué es importante para la economía local y las empresas

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, en un rango de entre 3,75% y 4% anual, luego del aumento de un cuarto de punto porcentual dispuesto en septiembre. La decisión, que era esperada por los mercados, vuelve a poner en primer plano una variable que sigue de cerca el sector empresario argentino: cuánto cuesta conseguir financiamiento en dólares y qué condiciones exigen los inversores para prestar dinero.

Aunque la tasa de la Fed es una herramienta de política monetaria de Estados Unidos, sus efectos se extienden a los mercados internacionales. Para las empresas argentinas, puede incidir en el costo de emitir deuda en el exterior, acceder a préstamos internacionales, refinanciar vencimientos y evaluar inversiones que requieren capital de largo plazo.

La relación es relativamente sencilla: cuando la Fed sube las tasas, el financiamiento global tiende a encarecerse; cuando las baja, puede generar condiciones más favorables para endeudarse. Sin embargo, el efecto no es automático ni idéntico para todas las compañías. En Argentina, el riesgo crediticio del país y de cada empresa también resulta determinante.

Por qué una decisión de la Fed impacta en el financiamiento de las empresas

La tasa de la Fed funciona como una referencia para el costo del dinero en dólares. Cuando aumenta, los activos estadounidenses -en particular, los instrumentos de deuda del Tesoro- pueden ofrecer rendimientos más atractivos a los inversores.

En ese escenario, los fondos internacionales tienen mayores incentivos para colocar su dinero en Estados Unidos, considerado un mercado de referencia, en lugar de asumir riesgos adicionales en economías emergentes. Para atraer capital, los emisores de esos países pueden tener que ofrecer intereses más elevados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó este mecanismo y encontró que las subas inesperadas de las tasas estadounidenses motivadas por una política monetaria más restrictiva pueden elevar los rendimientos de largo plazo en otros mercados. El efecto es más pronunciado en las economías con menor calificación crediticia: el organismo estimó que un aumento de un punto porcentual derivado de una sorpresa de política monetaria puede impulsar las tasas de largo plazo en dos tercios de punto en mercados emergentes con calificaciones especulativas más bajas.

Para una empresa argentina que busca emitir obligaciones negociables en dólares, por ejemplo, esto puede traducirse en una exigencia de mayor rendimiento para colocar sus títulos. También puede encarecer un préstamo de un banco internacional o dificultar la renovación de una deuda que está próxima a vencer.

La diferencia es importante: no alcanza con que una compañía tenga un negocio rentable. También necesita que las condiciones del mercado le permitan obtener fondos a un costo que resulte compatible con los ingresos que espera generar.

Qué pasa cuando la Fed baja las tasas

El escenario puede ser el inverso cuando la autoridad monetaria estadounidense recorta su tasa de referencia.

Si los rendimientos de los activos estadounidenses bajan, algunos inversores pueden buscar mejores retornos en otros mercados. Esto puede favorecer el ingreso de capitales hacia economías emergentes y reducir el costo de emisión de deuda para determinados gobiernos y empresas.

Para las compañías argentinas, una mejora de las condiciones internacionales podría abrir oportunidades para financiar proyectos de expansión, comprar equipamiento, ampliar plantas productivas o refinanciar compromisos a tasas más convenientes.

Sin embargo, una baja de tasas en Estados Unidos no garantiza que una empresa argentina consiga crédito barato. El costo final depende también del riesgo país, la percepción sobre la economía local, la estabilidad cambiaria, la situación financiera de la firma y las garantías que pueda ofrecer.

El FMI advierte que la transmisión de los movimientos de las tasas estadounidenses varía según las características de cada economía y la razón detrás del cambio. Una suba asociada a mejores perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, por ejemplo, puede tener efectos diferentes de otra provocada por una política monetaria más restrictiva.

El efecto sobre las inversiones y las decisiones de las empresas

Los movimientos de las tasas también influyen en la evaluación de los proyectos de inversión. Cuando financiarse resulta más caro, las compañías necesitan obtener una rentabilidad mayor para justificar una nueva planta, incorporar maquinaria o ampliar su capacidad productiva.

Por el contrario, un descenso del costo del dinero puede mejorar la viabilidad de iniciativas que antes no resultaban convenientes. Además, si la empresa tiene deudas a tasa variable o necesita refinanciar vencimientos, la evolución de las tasas puede repercutir en sus gastos financieros y en los fondos disponibles para operar.

Este punto adquiere relevancia para las firmas que dependen del crédito externo o tienen obligaciones denominadas en dólares. Un informe de KPMG sobre las condiciones financieras globales de octubre de 2026 advierte que las tasas elevadas y el aumento de los costos de refinanciación pueden afectar las decisiones de inversión, el endeudamiento y la capacidad de las empresas para sostener sus planes de crecimiento.

En la práctica, una compañía puede decidir postergar una inversión, reducir el monto de una emisión de deuda o buscar alternativas de financiamiento local si considera que las condiciones internacionales no son favorables.

El dólar, otra vía por la que llegan los efectos

La política monetaria estadounidense también puede influir sobre el dólar y los flujos internacionales de capitales. Cuando los rendimientos en Estados Unidos aumentan, puede fortalecerse la demanda global por activos denominados en esa moneda, aunque el resultado depende de otros factores económicos y financieros.

Para las empresas argentinas endeudadas en dólares, una eventual depreciación del peso agrega un riesgo adicional: el monto de sus obligaciones expresado en moneda local aumenta, incluso si el capital adeudado en dólares permanece igual.

Por eso, el impacto de una suba de tasas puede operar por dos vías diferentes. Por un lado, eleva el costo de conseguir nuevos fondos o refinanciar deudas; por otro, si se combina con una apreciación del dólar y una depreciación del peso, puede agravar el peso de los compromisos externos sobre los balances empresarios.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) también identifica al dólar como un factor central para explicar los movimientos de capitales hacia los mercados emergentes, junto con los diferenciales de tasas de interés.

Qué implica la decisión de la Fed de este miércoles

La decisión de mantener la tasa entre 3,75% y 4% no implica, por sí sola, que el financiamiento internacional vaya a abaratarse. Significa que la Fed decidió no modificar el costo de referencia en esta reunión, luego de la suba de septiembre, mientras evalúa la evolución de la inflación y de la actividad económica.

La votación fue de 10 a 2 y los dos miembros disidentes se inclinaron por un nuevo aumento de un cuarto de punto porcentual. El comunicado mantuvo la preocupación por una inflación todavía elevada y describió la expansión económica como "fuerte", una evaluación más optimista que la utilizada en septiembre.

Para las empresas argentinas, por lo tanto, la atención no se limita a la decisión puntual. También importa la señal que transmite la Fed sobre la trayectoria futura de las tasas, porque las expectativas de los inversores pueden modificar los rendimientos de los bonos y las condiciones de acceso al crédito incluso antes de que se produzca un nuevo movimiento.

En un mercado internacional en el que el costo del dinero sigue condicionado por la inflación estadounidense y las decisiones de su banco central, anticipar esos cambios puede resultar clave para definir cuándo emitir deuda, cómo distribuir los vencimientos y qué proyectos de inversión financiar.