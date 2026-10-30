Ricardo Diab cuestionó la falta de medidas para reactivar el consumo. Un informe de IPA registró bajas en la producción fabril y en el empleo

La industria pyme perdió más de 105.000 puestos de trabajo formales desde diciembre de 2023 y acumula retrocesos en sus niveles de producción. Los datos forman parte de un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) que refleja las dificultades que atraviesa el sector. En paralelo, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advierten que la debilidad del consumo y la falta de crédito profundizan los problemas de los comercios y las empresas.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, describió un escenario en el que cada vez más firmas deben reducir su actividad, cerrar o buscar alternativas para sostenerse. En una entrevista con C5N, durante el estreno del ciclo Voces, cuestionó que las políticas económicas no estén acompañadas por herramientas que permitan recuperar las ventas.

"Si bien analizamos positivamente que se trate de bajar la inflación, que haya equilibrio fiscal y pensar en nuevos mercados, eso tiene una consecuencia que afecta a las pymes. El consumo está cayendo desde hace muchos meses de forma consecutiva, lo que hace que muchas pymes cierren o hagan otras actividades. No tienen financiamiento y no consiguen crédito".

Para el dirigente, la apertura comercial y la estabilidad de algunas variables económicas no alcanzan para recomponer la demanda si los consumidores no cuentan con ingresos suficientes y las empresas no pueden ofrecer financiación accesible. También cuestionó las condiciones en las que compiten los fabricantes locales frente a los productos importados.

"El consumo baja porque no hay políticas que lo incentiven, el poder adquisitivo está menguado y no hay financiamiento. La falta de financiamiento significa que no se puede pagar cuotas a largo plazo con un interés aceptable. No hay forma de incentivar el consumo sin plata en los bolsillos ni financiamiento para comprar. Además, hay que tener en cuenta la apertura del mercado, donde las industrias compiten contra el Estado chino más que con las empresas", aseveró.

Producción industrial y empleo, entre los indicadores más golpeados

El relevamiento de IPA permite dimensionar el retroceso fabril. En julio, la producción de las pequeñas y medianas industrias se contrajo un 4,9% respecto del mismo mes del año anterior. Frente a junio, la disminución llegó al 5%.

La caída no se concentró en una actividad puntual: abarcó a 12 de los 16 sectores incluidos en el análisis. Los sectores industriales con mayores bajas en julio fueron:

Maquinaria y equipo: 26,7%.

Textiles e indumentaria: 15,9%.

Productos minerales no metálicos: 12,6%.

Alimentos y bebidas: 0,5%.

Otro indicador que da cuenta de la menor actividad es el uso de las instalaciones industriales. La capacidad instalada utilizada se ubicó en el 58,2% durante julio. En el segmento metalmecánico, ese nivel quedó 10,4 puntos porcentuales por debajo del correspondiente al mismo mes de 2025.

La contracción también se trasladó al empleo. En junio, las pymes industriales reunían 1.109.956 trabajadores registrados, 62.073 menos que un año antes. La reducción interanual fue del 5%. Al comparar con diciembre de 2023, la pérdida acumulada alcanza los 105.568 puestos formales.

Diab reclamó cambios impositivos y respuestas del Gobierno

En ese contexto, el titular de CAME sostuvo que la entidad acercó propuestas a la administración nacional, pero que sus planteos no encontraron una respuesta concreta. Entre los problemas que enumeró figuran la comercialización de mercadería de origen dudoso, la falta de facturación y las dificultades que enfrentan los negocios formales.

"Hay una competencia desleal por el contrabando y el ARCA invalida cuentas mientras en la puerta de ese negocio hay gente vendiendo mercadería de dudosa procedencia y sin facturación. El RIMI no alcanza para lo que representamos porque los valores de base son muy altos. Pensamos que debe haber una nueva matriz impositiva. Nosotros llevamos propuestas y alzamos nuestra voz".

Diab también puso en discusión el alcance del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al considerar que sus condiciones no contemplan adecuadamente las necesidades de las empresas que representa. Su planteo apunta a una modificación del esquema tributario y a medidas que permitan mejorar la competitividad de los negocios.

La falta de interlocución con funcionarios es otro de los puntos que cuestionó. Según explicó, la pérdida de actividad y de puestos de trabajo tiene un efecto que excede a cada empresa: reduce la cantidad de consumidores disponibles para el resto de la economía.

"Cada industria que cierra o empleado que queda afuera, es un consumidor menos para nosotros. No tenemos respuestas del Gobierno a nuestros mensajes. No hay un interlocutor que se interese por lo que decimos. De cara a 2027 la expectativa es que haya una reflexión de que con el equilibrio fiscal, una baja de la inflación y apertura del mercado no basta. El tejido social está crujiendo y pasándola mal".

Textil, indumentaria y comercio, entre los rubros con mayores dificultades

Al referirse a las actividades más comprometidas, Diab señaló que la presión de los artículos importados y las ventas por internet afecta especialmente a la industria textil, la indumentaria y el calzado. La lista también incluye alimentos y bebidas, farmacias, perfumerías, construcción y ferreterías.

"El rubro textil, indumentaria y calzados es uno de los que más está a la baja con la competencia de la venta online y los productos importados. También lo está el sector de alimentos y bebidas, farmacia, perfumería, construcción y ferreterías. Salvo la minería, litio, gas, petróleo y el agro, el resto está en situaciones muy complejas. En la gente sin empleo, en líneas genéricas creció el cuentapropismo y el monotributo. Se están yendo a trabajar en aplicaciones de viajes o de comida. Es muy difícil conseguir trabajo de calidad".

El dirigente advirtió que quienes pierden un empleo formal encuentran cada vez más dificultades para reinsertarse en puestos de calidad. En ese escenario, mencionó el crecimiento del trabajo por cuenta propia, la inscripción en el monotributo y las tareas mediante aplicaciones de transporte o reparto como alternativas para generar ingresos.