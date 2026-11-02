Inflación: consultoras anticipan un dato que podría complicar los planes de Milei

El incremento de productos frescos y ajustes en combustibles insisten sobre el bolsillo, mientras el BCRA alerta por nuevas subas en servicios

La inflación de octubre podría ubicarse nuevamente cerca del 2%, según las últimas proyecciones de las consultoras privadas. Después del 1,9% que marcó septiembre, los relevamientos muestran que los precios no logran consolidar una baja sostenida.

Los alimentos vuelven a liderar las presiones inflacionarias. Las verduras pegaron un salto de 8,8% en octubre, muy por encima del promedio general, mientras otros rubros de consumo habitual también aceleraron.

Las estimaciones de las consultoras se concentran en un rango estrecho: entre 1,8% y 2,1%. Varias ajustaron sus pronósticos hacia arriba durante la última semana del mes.

De confirmarse estos números, el Gobierno seguiría enfrentando dificultades para quebrar ese piso del 2% mensual. Un objetivo que se viene postergando mes a mes.

Qué proyecta cada consultora privada para la inflación de octubre

Los cálculos más conservadores corresponden a Fundación Libertad y Progreso y Equilibra, con 1,8%. EconViews proyectó 1,9%, el mismo registro de septiembre.

En el medio de la tabla quedaron Analytica, Invecq y C&T, todas con estimaciones en torno al 2%. El pronóstico más elevado provino de Eco Go, que anticipó 2,1%.

La diferencia entre los extremos es de apenas 0,3 puntos porcentuales. Las consultoras comparten una visión similar sobre la evolución de los precios.

Sin embargo, las mediciones de los últimos días de octubre mostraron presiones que empujaron las proyecciones hacia el límite superior del rango. Los datos finales podrían acercarse más al 2% que al 1,8%.

Por qué la inflación no logra perforar el piso del 2% mensual

Uno de los principales desafíos del programa económico es sostener una desaceleración que permita dejar atrás los registros mensuales cercanos al 2%, un nivel que solo se perforó en junio (1,9%) y agosto (1,7%) durante el último año.

Desde octubre de 2025, la inflación se movió mayormente entre 2,1% y 3,4%. El máximo se registró en marzo.

Si el dato oficial de octubre finalmente se ubica en 2%, la inflación mostraría una aceleración de 0,1 puntos porcentuales frente a septiembre. Nada grave, pero tampoco una señal de mejora.

En cambio, un resultado de 1,8% permitiría mantener la tendencia descendente. Aunque la reducción sería marginal.

Los alimentos vuelven a presionar: qué rubros subieron más en octubre

El comportamiento de los alimentos fue uno de los factores que más influyó en las estimaciones privadas. Según Analytica, durante la cuarta semana de octubre los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,4%.

El promedio de las últimas cuatro semanas acumuló una suba de 2,5%. Un ritmo que supera el objetivo oficial.

Dentro de ese relevamiento, las verduras lideraron con un incremento de 8,8%. Muy por encima del promedio de alimentos.

También se destacaron:

Frutas: +2,9%

Aguas, gaseosas y jugos: +1,1%

Pescados y mariscos: +0,8%

Desde Invecq, el analista Manuel Cerdán señaló que restaurantes y hoteles fue el rubro con mayor aumento. Sin embargo, alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría que más contribuyó a la inflación general.

Los incrementos más relevantes se vieron en verduras, lácteos, aceites y frutas. Productos de consumo masivo que impactan directo en el bolsillo.

Las advertencias del BCRA: qué puede presionar los precios en los próximos meses

El BCRA anticipó que la inflación podría enfrentar nuevas presiones durante el cuarto trimestre. En su último informe de política monetaria, identificó como factores de riesgo la estacionalidad de la carne vacuna, los aumentos de los combustibles y los ajustes de precios regulados.

Especialmente las tarifas de gas.

"Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre", advirtió el organismo. Además, señaló que la evolución del precio internacional del petróleo "podría generar presiones inflacionarias adicionales", debido a su impacto sobre los costos de transporte y producción.

La carne vacuna suele aumentar en esta época del año por factores estacionales. Un componente difícil de controlar.

Los combustibles ya subieron a fines de septiembre. Ese impacto recién se está sintiendo ahora en octubre, con efecto completo.

Y las tarifas de gas podrían pegar otro salto en los próximos meses, según el cronograma oficial de actualización de precios regulados.

Qué dice el Gobierno sobre el objetivo de inflación

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó durante las Rondas de Negocios RIGI en Santa Fe que el Gobierno mantiene como objetivo alcanzar niveles de inflación similares a los internacionales.

"Solo haciendo las cosas bien, inevitablemente vamos a converger hacia una inflación internacional, es decir, no teniendo déficit, por lo tanto dándole esa independencia al BCRA, teniendo orden monetario también", afirmó.

Pero por ahora, las consultoras anticipan un octubre con una inflación cercana al 2%. Sin señales contundentes de una nueva desaceleración.

El desafío sigue siendo el mismo: quebrar ese piso del 2% mensual y sostener la baja en el tiempo. Algo que, por tercera vez consecutiva, parece complicarse.