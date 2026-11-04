Banco Nación, Provincia y Comafi ofrecen préstamos para jubilados y pensionados en noviembre: cuáles son los montos, las tasas y los requisitos.

La solicitud es digital. Considera capacidad de pago y el Costo Financiero Total.

Durante noviembre de 2026, los jubilados y pensionados pueden acceder a distintas líneas de préstamos personales ofrecidas por bancos de la Argentina. Las alternativas permiten solicitar dinero para afrontar gastos, financiar compras o cubrir necesidades personales, con diferentes condiciones de contratación, plazos de devolución y tasas de interés.

Entre las entidades que cuentan con este tipo de financiamiento se encuentran el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Comafi, cada una con sus propios requisitos de acceso, montos máximos y modalidades de pago. También existen diferencias en cuanto a los ingresos mínimos exigidos, la edad de los solicitantes y la necesidad de cobrar los haberes previsionales en el banco.

En algunos casos, la solicitud se puede completar a través del home banking o de las aplicaciones móviles. Otras entidades también ofrecen atención por canales digitales, aunque la aprobación depende de una evaluación crediticia previa.

Qué bancos ofrecen préstamos para jubilados en noviembre de 2026

Las alternativas disponibles presentan diferencias en los importes que se pueden solicitar y en los plazos para devolver el dinero.

El Banco Nación ofrece una línea para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, con un monto máximo general de $50.000.000 y financiación de hasta 36 meses mediante la modalidad e@descuento.

Por su parte, el Banco Provincia dispone de préstamos personales con plazos de hasta 60 meses y un monto máximo de $50.000.000. La propuesta también contempla a trabajadores del sector público y privado.

El Banco Comafi cuenta con una línea específica para jubilados y pensionados, con un límite de $10.000.000 y devolución en hasta 60 meses. Para acceder, los interesados deben contar con una precalificación y cumplir con el ingreso mínimo establecido por la entidad.

Las condiciones de cada préstamo determinan cuánto dinero puede solicitar una persona y qué porcentaje de sus ingresos deberá destinar al pago de las cuotas.

Préstamo del Banco Nación para jubilados y pensionados

El Banco Nación ofrece préstamos personales destinados a jubilados y pensionados que cobran sus haberes previsionales en la institución. La línea permite acceder a dinero de libre disponibilidad y realizar la gestión mediante los canales digitales del banco.

El financiamiento contempla un monto mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000. Sin embargo, el importe que finalmente puede solicitar cada persona depende de su capacidad de pago y de las condiciones de aprobación.

La entidad establece que la cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos del solicitante, límite que funciona como referencia para determinar el monto de financiación al que puede acceder cada beneficiario.

La línea no incluye a quienes reciben pensiones asistenciales ni pensiones no contributivas.

Montos, plazos y condiciones del crédito

Entre las principales características del préstamo del Banco Nación se encuentran:

Monto mínimo: $100.000

Monto máximo: $50.000.000

Destino: libre disponibilidad

Moneda: pesos

Relación cuota-ingreso: hasta el 35% de los ingresos mensuales

Plazo de devolución: hasta 36 meses mediante la modalidad e@descuento

Esta alternativa no establece un límite de edad para acceder al financiamiento bajo la modalidad mencionada.

Qué tasa de interés cobra el Banco Nación

Para noviembre de 2026, las tasas informadas para esta línea son las siguientes:

Tasa Nominal Anual (TNA): 49%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 61,70%

Costo Financiero Total (CFT) con TNA: 59,29%

Costo Financiero Total (CFT) con TEA: 78,38%

El Costo Financiero Total contempla los distintos componentes del financiamiento y permite evaluar el costo del préstamo más allá de la tasa nominal. Por eso, es uno de los indicadores que conviene revisar antes de confirmar la operación.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden iniciar la solicitud a través de BNA+ o del home banking.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+ o al home banking de la entidad

Acceder al apartado "Tu Banco"

Seleccionar la opción "Préstamos"

Indicar el monto que se desea solicitar, el plazo de devolución y el destino del dinero

Revisar los datos ingresados y las condiciones de contratación

Confirmar la operación

La entidad también ofrece la modalidad e@descuento, mediante la cual las cuotas se descuentan directamente de los haberes previsionales.

En ese caso, el titular debe autorizar el débito automático y firmar un pagaré como parte del procedimiento de contratación.

Cómo se pagan las cuotas

El préstamo utiliza el sistema francés de amortización. Las cuotas son mensuales y fijas, de acuerdo con las condiciones establecidas al momento de contratar el crédito.

En la modalidad e@descuento, el importe correspondiente se retiene directamente de los haberes del jubilado o pensionado. De esta manera, el pago se realiza mediante el mecanismo de descuento previsional previsto por el banco.

Préstamo del Banco Provincia para jubilados y pensionados

El Banco Provincia también ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la institución. La línea permite solicitar hasta $50.000.000, aunque el monto disponible para cada cliente depende de su situación financiera y de la evaluación que realiza la entidad.

Una de las condiciones informadas es que no existe una edad máxima para acceder al financiamiento. Además, la propuesta no está limitada exclusivamente a beneficiarios previsionales, ya que también contempla a trabajadores del sector público y privado.

El plazo de devolución puede extenderse hasta 60 meses y la acreditación del dinero se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la solicitud.

Cuáles son los montos y las tasas del Banco Provincia

Las principales condiciones de esta línea de préstamos son:

Monto máximo: $50.000.000

Plazo de devolución: hasta 60 meses

Tasa Nominal Anual: desde 65,10% hasta 78,90%

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Edad máxima: no establece un límite de edad

La tasa aplicable puede variar de acuerdo con las condiciones de contratación. Por eso, antes de confirmar la solicitud, es necesario consultar el costo correspondiente al monto y al plazo elegidos.

También se debe tener en cuenta que el importe aprobado no necesariamente coincide con el máximo anunciado por el banco. La capacidad de pago y el perfil crediticio del solicitante intervienen en la determinación del financiamiento.

Cómo tramitar el préstamo del Banco Provincia

Los interesados pueden iniciar el procedimiento mediante el home banking de la entidad o la aplicación BIP Móvil.

Para realizar la gestión, deben seguir estos pasos:

Ingresar al home banking del Banco Provincia o abrir la aplicación BIP Móvil

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña

Activar el Token de seguridad, si todavía no está habilitado

Entrar en el apartado "Préstamos"

Seleccionar el monto que se desea solicitar

Elegir el plazo de devolución

Revisar las condiciones de financiación y confirmar la solicitud

Una vez completado el procedimiento, el banco evalúa la operación. Si la solicitud recibe la aprobación correspondiente, el dinero se acredita dentro de las 24 horas posteriores.

Préstamo del Banco Comafi para jubilados y pensionados

El Banco Comafi dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados, con un monto máximo de $10.000.000 y un plazo de devolución de hasta 60 meses.

A diferencia de las alternativas de otras entidades, este financiamiento establece un ingreso neto mínimo para acceder. Los solicitantes deben acreditar ingresos mensuales de al menos $273.000 y contar con una precalificación favorable.

La entidad permite iniciar el trámite mediante Online Banking o WhatsApp. En ambos casos, la aprobación está sujeta a las condiciones de contratación y al análisis crediticio del banco.

Requisitos y condiciones del crédito

Las características principales del préstamo del Banco Comafi son:

Monto máximo: $10.000.000

Plazo de devolución: hasta 60 meses

Tasa de interés: fija

Ingreso neto mínimo: $273.000

Modalidad de pago: débito automático de la Cuenta Comafi

Aprobación: sujeta a la evaluación crediticia de la entidad

Precalificación: requisito previo para acceder a la solicitud

La tasa fija permite mantener el porcentaje de interés establecido al momento de contratar el préstamo. El importe de cada cuota y el costo total dependen del monto solicitado y del plazo seleccionado.

Además, las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta bancaria del titular, por lo que es necesario contar con una Cuenta Comafi para utilizar esta modalidad de pago.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Comafi

Los jubilados y pensionados pueden iniciar la gestión a través de los canales digitales habilitados por la entidad.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Ingresar al Online Banking del Banco Comafi o iniciar una conversación por WhatsApp con Sofía

Consultar si existe una precalificación para acceder al préstamo

Seleccionar la opción de préstamos personales

Indicar el monto que se desea solicitar y el plazo de devolución

Completar los datos requeridos por el banco

Revisar las condiciones de contratación, el importe de las cuotas y el costo del financiamiento

Confirmar la solicitud y esperar la evaluación crediticia

Una vez aprobada la operación, aguardar la acreditación del dinero

La precalificación permite conocer si el cliente reúne las condiciones iniciales para solicitar el financiamiento. Sin embargo, no reemplaza la aprobación definitiva, que queda sujeta al análisis de la entidad.

Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo como jubilado

Antes de contratar un crédito personal, los jubilados y pensionados deben comparar las condiciones de las distintas alternativas disponibles. El monto máximo anunciado por cada banco no implica que todos los solicitantes puedan acceder a esa cantidad.

Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es la relación entre los ingresos mensuales y el importe de la cuota; en el caso del Banco Nación, por ejemplo, la cuota no puede superar el 35% de los ingresos del beneficiario.

También es necesario considerar el plazo de devolución. Un financiamiento a 60 meses distribuye el pago en un período más extenso que uno de 36 meses, aunque el costo total dependerá de la tasa y de las condiciones particulares de cada operación.

Otro indicador que se debe comparar es el Costo Financiero Total (CFT), cuando está informado. Este valor permite conocer el costo del crédito incluyendo los conceptos adicionales que correspondan.

Por último, es conveniente verificar si el banco exige cobrar los haberes en la entidad, contar con una cuenta específica, acreditar un ingreso mínimo o disponer de una precalificación.

Las condiciones de cada línea pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de las entidades antes de iniciar el trámite. La aprobación final y el monto disponible quedan sujetos a los requisitos y a la evaluación crediticia de cada banco.