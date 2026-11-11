SMATA y ACARA acordaron salarios de hasta $2,14 millones para empleados de concesionarias

SMATA y ACARA fijaron básicos de hasta $2,14 millones para noviembre. El convenio también contempla comisiones y adicionales por antigüedad y zona

Los salarios básicos de los trabajadores de concesionarias automotrices superan los $2,1 millones en las categorías de mayor calificación. En el otro extremo, los puestos iniciales de servicios, administración y maestranza parten de $1.334.285,22. Los valores corresponden a noviembre de 2026 y forman parte del acuerdo salarial alcanzado entre SMATA y ACARA.

La actualización comprende a los empleados encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 499/23 y contempla tanto las tareas técnicas vinculadas con la reparación y el mantenimiento de vehículos como las funciones administrativas y comerciales.

Los salarios más altos y más bajos de la escala de SMATA

La categoría de Especialista Múltiple Superior en Servicios y la de Administrativo Múltiple Especializado comparten el básico más elevado: $2.146.145,85. En cambio, el menor importe de la grilla corresponde a Ayudante en Servicios, Administrativo Básico y Maestranza A, con $1.334.285,22.

Servicios del automotor

Especialista Múltiple Superior en Servicios : $2.146.145,85

Especialista Superior en Servicios: $1.899.568,77

Especialista en Servicios: $1.734.267,24

Experto en Servicios: $1.635.432,24

Ayudante en Servicios: $1.334.285,22 Administración y maestranza Administrativo Múltiple Especializado: $2.146.145,85

Administrativo Especializado : $1.915.828,80

Administrativo Calificado: $1.711.230,52

Administrativo Auxiliar: $1.590.647,39

Administrativo Básico: $1.334.285,22

Lavador : $1.515.347,72

Maestranza A: $1.334.285,22 Personal de ventas (mínimos garantizados) Vendedor y/o Promotor de Ventas: $1.341.346,4

Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro y Vendedor itinerante de repuestos: $1.073.088,67

Para quienes se desempeñan en comercialización, el convenio incorpora una condición específica: la comisión asegurada no puede ser inferior al 0,5% del valor final de venta y está exenta de cargas tributarias.

También existe una exigencia para las concesionarias respecto de la composición de sus planteles. Al menos el 10% de los trabajadores debe quedar comprendido en los dos escalafones superiores: Administrativo Múltiple Especializado y Especialista Múltiple Superior en Servicios.

Cómo aumenta el sueldo según la antigüedad y la capacitación

Los básicos de la grilla constituyen el punto de partida para calcular los ingresos. Sobre esos importes se aplican suplementos que dependen de las condiciones particulares de cada empleado.

La trayectoria laboral tiene un reconocimiento progresivo: el adicional comienza en el 3% cuando se cumplen dos años de servicio y llega al 39% para quienes alcanzan los 26 años.

Adicional por antigüedad

2 años: 3%

4 años: 6%

6 años: 9%

8 años: 12%

10 años: 15%

12 años: 18%

14 años: 21%

16 años: 24%

18 años: 27%

20 años: 30%

22 años: 33%

24 años: 36%

26 años: 39%

La formación y los conocimientos también tienen incidencia en la liquidación mensual:

Los trabajadores con título habilitante reciben un adicional del 10% sobre el básico de su categoría.

Quienes acrediten el manejo de un idioma extranjero tienen un suplemento del 4%.

A estos conceptos se suma la asignación remuneratoria vacacional. El beneficio representa 130 horas anuales calculadas sobre el salario básico, distribuidas en 10,83 horas por mes. Para determinar su importe también se considera la antigüedad.

Qué trabajadores reciben un 20% extra por zona patagónica

Quienes prestan servicios en determinadas provincias y jurisdicciones del sur del país tienen un diferencial del 20% sobre los básicos y las garantías mínimas.

El reconocimiento alcanza al personal que trabaja en:

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El convenio también contempla compensaciones económicas ante el fallecimiento de determinados familiares. El porcentaje se calcula sobre el salario correspondiente a la categoría máxima: equivale al 25% cuando se trata del cónyuge, los hijos o los padres, y al 15% en caso de hermanos o suegros a cargo.

Cuándo se firmó el acuerdo entre SMATA y ACARA y hasta cuándo rige

La nueva grilla surgió de un entendimiento firmado el 28 de octubre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por SMATA participaron el secretario gremial Adrián Valle y los subsecretarios Pablo Pagez y Sergio Pignanelli. ACARA estuvo representada por su presidente, Sebastian Beato.

El documento estableció que los valores acordados se aplican desde el 1° de octubre y tienen vigencia durante los tres últimos meses de 2026. Por lo tanto, la escala comprende octubre, noviembre y diciembre.

Aunque los representantes de ambas entidades asumieron el compromiso de presentar la documentación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano para tramitar la homologación, acordaron que la aplicación de los salarios es inmediata, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

La próxima instancia de negociación quedó prevista para después de las fiestas: las partes volverán a reunirse a partir del 1° de enero de 2027.