El sobrecosto para sacar dólares del país crece y el mercado apunta al efecto electoral

La distancia entre el dólar MEP y el CCL se acercó al 6%, un gap inusual, dado que lo que se considera "normal" es una brecha del 2%

Hay una "brecha" en el mercado financiero que, contradiciendo el discurso oficial de una súper abundancia de dólares, marca el creciente nerviosismo por el billete verde: se trata de la distancia que separa entre sí a los dos tipos de cambio financieros, el "MEP" y el "contado con liquidación", que ha vuelto a niveles máximos.

Esto hizo que se volviera a hablar de "rulos", triangulaciones y operaciones de arbitraje entre los operadores del mercado. Pero, sobre todo, esta brecha ha dado pie para la crítica a quienes denuncian el efecto negativo del "cepo remanente", y advierten sobre una tensión cambiaria en el año electoral.

En las últimas jornadas, la distancia entre ambos se acercó al 6%, un "gap" inusual, dado que lo que se considera "normal" en los momentos de estabilidad es que el CCL se ubique un 2% por encima.

Lo que causa preocupación en el mercado es que esa diferencia ya no se considera un accidente sino la "nueva normalidad" en un contexto de incertidumbre. Son dos tipos de cambio parecidos, en el sentido de que ambos reflejan el costo del dólar al comprar títulos del mercado de capitales en pesos y revenderlos en moneda extranjera. Pero tienen una diferencia fundamental: mientras el MEP implica que los dólares se cobran y se mantienen en el país, el contado con liqui se guarda en una cuenta bancaria del exterior.

Dicho en otras palabras, cuando se paga un tipo de cambio más alto por el contado con liqui, lo que el inversor está reconociendo es un sobreprecio a cambio de la tranquilidad de tener las divisas fuera de fronteras. En la jerga financiera, a esa distancia se le llama "canje".

Antecedentes inquietantes

Por cierto que no es la primera vez que ocurre esta diferencia, que siempre estuvo asociada a eventos de volatilidad macroeconómica. Los antecedentes más claros ocurrieron hacia el final del gobierno de Alberto Fernández, cuando el canje tocó el 5%. Y en aquellos días los analistas del mercado interpretaban que la brecha reflejaba el temor de los inversores a algún evento crítico vinculado con la deuda en pesos. Ocurría, incluso, la situación aparentemente contradictoria de que el canje subía aun cuando había una elevada demanda de bonos y acciones. Eran compras que los analistas atribuían a movimientos defensivos ante la incertidumbre política porque en plena campaña electoral se debatía sobre la sostenibilidad de la deuda.

Otro antecedente inquietante de la historia reciente ocurrió en 2019, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO. En aquel momento, ante el temor de que no se pudiera hacer frente a los vencimientos, los inversores adoptaron estrategias defensivas, desprendiéndose de títulos de deuda soberana en pesos y posicionándose en dólares en el exterior. Así, la brecha entre el MEP y el contado con liqui llegó a un récord de 13% y estuvo varios meses en el entorno del 10%.

¿Podría repetirse esa situación durante la campaña electoral de 2027?: por lo pronto, los más escépticos creen que el nivel actual de brecha entre los dos tipos de cambio se mantendrá, porque no solamente está reflejando el riesgo político, sino porque es, además, una consecuencia de las regulaciones cambiarias.

El mercado apunta al cepo al dólar remanente

El debate sobre si el cepo continúa vigente o no se ha recalentado en las últimas semanas. Desde el gobierno se niega de plano, con el argumento de que todos pueden acceder al mercado, y que las empresas multinacionales han podido girar a sus casas matrices dividendos por u$s4.000 millones en lo que va del año.

Para el gobierno, rechazar el concepto de que el cepo sigue en pie no se trata apenas de una cuestión semántica: tiene un peso político, porque los controles van en contra de la filosofía libertaria que inspira a Javier Milei. Y es, precisamente, por ese motivo, que los críticos del presidente trazan un paralelismo entre el cepo aplicado por el kirchnerismo y los controles que siguen vigentes en la gestión actual.

En particular, lo que se critica en el mercado es la "restricción cruzada", que establece que si alguien intervino en las operaciones con bonos -es decir, compró dólares en los mercados MEP o CCL- no puede adquirir dólares en el mercado libre de cambios durante un lapso de 90 días. Esa restricción fue impuesta el año pasado, para impedir que los bancos y empresas compraran masivamente dólares previamente adquiridos por los pequeños ahorristas. Fue una manera de impedir una salida de capitales masiva, además de resguardar la capacidad del Banco Central para acumular reservas.

Pero la restricción no se ha limitado a las empresas, sino que también aplicó a pequeños ahorristas e inversores. Se han denunciado casos de compradores de bonos que luego no han tenido acceso a la compra de dólares al tipo de cambio oficial.

Los economistas más críticos afirman que el solo hecho de que haya una restricción hace que el dólar oficial sea percibido como más barato, lo cual genera un efecto en cadena de aceleración de importaciones, desincentivo exportador y una reducción del endeudamiento en dólares.

De momento, el efecto no se ha notado sobre el comercio exterior, dado que hay un boom exportador mientras las importaciones siguen relativamente contenidas, pero es cierto que esa situación sí ocurrió en los meses previos a las elecciones legislativas de 2025.

El efecto electoral aumenta la presión cambiaria

El problema es, además, que en un momento de incertidumbre política -y, además, con controles cambiarios- se dan dos fenómenos típicos: se restringe la oferta de dólares mientras que aumenta la demanda.

Ya hay economistas que estiman que para el año próximo haya una dolarización de unos u$s30.000 millones por parte de los pequeños ahorristas. Es un monto comparable con lo que se espera que deje el año próximo el superávit comercial.

Por otra parte, hay una expectativa de menor ingreso de dólares por algunas fuentes que hasta ahora ayudaron a la abundancia de divisas. Por caso, la emisión de Obligaciones Negociables por parte de empresas argentinas y de deuda de gobiernos provinciales. Es decir que el BCRA tendrá que competir con los ahorristas por los dólares de la balanza comercial. Pero ahí hay otro problema. Primero, porque está por verse que el superávit sea tan elevado como piensa el gobierno, dado que otro efecto de la derrota electoral de Donald Trump es una caída en la cotización del petróleo y la soja, los dos principales productos de exportación argentinos.

"Los 16 mil millones de dólares que lleva comprados el Banco Central en lo que va de 2026 constituyen un techo, no un piso, para las proyecciones de 2027. Dependiendo de los escenarios, la diferencia puede alcanzar varios miles de millones de dólares", advierte Jorge Vasconcelos en un informe de la Fundación Mediterránea.

En definitiva, la expectativa es que haya menos oferta en el mercado del "contado con liqui", con una mayor demanda, porque más empresas e individuos querrán sacar dólares del país. Esta predisposición se verá intensificada por el renacido debate de la reinstauración del viejo cepo cambiario "full" en caso de que un gobierno peronista regrese al poder.

Hasta ahora, esa posibilidad ha sido mencionada por referentes como el ex ministro de economía Emmanuel Álvarez Agis, lo cual generó revuelo en el gremio de los economistas.

Por otro lado, los analistas consideran que hay posibilidades de que el MEP no sufra un aumento de la demanda tan fuerte como el CCL, dado que la propia política gubernamental de contener al tipo de cambio mediante la intervención del BCRA en el mercado de futuros podría acotar el precio.

Lo cierto es que, a medida que aumenta la incertidumbre política y el debate sobre la sostenibilidad del programa económico, la brecha entre el CCL y el MEP se transforma en un termómetro del nerviosismo financiero.