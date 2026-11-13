Más del 60% de los hogares argentinos elige segundas marcas, que cuestan hasta 40% menos

La búsqueda de ahorro impulsa a las marcas propias, promociones y compras de menor volumen en supermercados de toda la Argentina

El precio se convirtió en el principal condicionante de las compras en los supermercados argentinos. La pérdida de poder adquisitivo modificó las decisiones de consumo y obligó a las empresas a revisar sus estrategias comerciales. Hoy, las marcas tradicionales compiten con opciones más económicas, mientras las promociones permanentes buscan sostener un nivel de ventas afectado por la retracción del mercado. Los cambios en los hábitos también se reflejan en los productos que los argentinos dejan de llevar.

La magnitud del cambio aparece en un relevamiento de NielsenIQ: más del 60% de los hogares argentinos recurre a distintas alternativas para reducir sus gastos en categorías de la canasta básica. El comportamiento contrasta con el promedio regional, donde esa proporción alcanza al 41% de los consumidores.

La comparación de precios, la elección de productos de menor costo y la búsqueda de descuentos dejaron de ser decisiones ocasionales. Para muchas familias, administrar el presupuesto implica revisar qué compran, dónde lo hacen y cuánto llevan en cada visita.

Desde el sector supermercadista reconocen que las promociones y los beneficios concretos son determinantes para atraer clientes. Las principales cadenas profundizaron sus descuentos, reintegros, promociones bancarias, cuotas y cupones para intentar recuperar el volumen de operaciones.

La industria alimenticia enfrenta una situación similar. La posibilidad de trasladar aumentos a los consumidores está limitada por los ingresos disponibles. "Si al menos queremos terminar el año empatados, sabemos que no podemos hacer locuras con los incrementos. Hoy los bolsillos están muy justos", dijeron desde una de las principales empresas del sector.

Marcas propias de supermercados ya concentran casi la mitad de las ventas en algunos rubros

La expansión de las segundas marcas y de las etiquetas propias de los supermercados es una de las expresiones más visibles de este cambio. Productos que antes tenían una participación secundaria ahora disputan las preferencias de los consumidores y ocupan espacios centrales en las góndolas.

En algunas categorías, las marcas propias ya concentran casi la mitad de la facturación. Su principal atractivo es la diferencia de precio: suelen costar entre un 20% y un 40% menos que las alternativas tradicionales.

El avance resulta especialmente significativo en alimentos secos, lácteos y artículos de limpieza. En almacén y productos lácteos, las opciones alternativas representan entre el 30% y el 40% de las ventas. La tendencia alcanza a productos de consumo habitual como leche, yogures, quesos untables, fideos, arroz, harinas, galletitas y aceites.

La elección de estas líneas tampoco responde exclusivamente a una necesidad de emergencia. Para los hogares, se transformaron en una herramienta para mantener las compras esenciales y reducir el desembolso sin resignar necesariamente cantidad.

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) también identificaron una aceleración de esta tendencia durante 2026. De acuerdo con ambas entidades, las cadenas ampliaron la presencia de sus propias etiquetas y les dieron mayor visibilidad dentro de los locales.

Los hogares reducen el volumen de cada compra

La restricción presupuestaria también modificó la frecuencia y el tamaño de las operaciones. En lugar de concentrar el abastecimiento en una compra mensual de gran volumen, los consumidores distribuyen sus gastos en varias visitas y aprovechan oportunidades puntuales.

Los datos de Worldpanel reflejan esa transformación. La cantidad de visitas a los comercios aumentó un 1,1%, pero el volumen de productos adquirido en cada ocasión cayó un 2,5%. En otras palabras, los hogares siguen concurriendo a los puntos de venta, aunque incorporan menos mercadería por operación.

La cercanía del comercio y la posibilidad de encontrar una promoción específica adquieren así mayor importancia. El consumidor organiza sus compras en función del dinero disponible y posterga o reduce aquellos productos que no considera prioritarios.

Este comportamiento se produce en un mercado que todavía no logra recuperar los niveles de actividad. El INDEC informó que las ventas de los supermercados retrocedieron un 3,7% interanual en agosto de 2026. Frente a julio, la disminución fue del 0,8%, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una contracción del 2,8% respecto del mismo período de 2025.

La consultora Scentia, por su parte, calculó que la caída general del consumo rondó el 3% entre enero y septiembre de 2026. Los retrocesos fueron más pronunciados en determinados rubros:

Limpieza del hogar: -6,4%

-6,4% Productos de desayuno: -5,6%

-5,6% Higiene personal: -3,7%.

Ofertas en supermercados ya explican cerca del 50% de las ventas

Con menos volumen comercializado y consumidores cada vez más sensibles a los precios, las cadenas intensificaron sus herramientas para incentivar las operaciones. Los descuentos dejaron de ser una acción reservada para fechas especiales y adquirieron continuidad en la actividad cotidiana.

Cerca del 50% de las ventas realizadas en supermercados está asociado actualmente con promociones y beneficios. Entre las modalidades más utilizadas figuran las ofertas de 2x1 y las rebajas del 70% en la segunda unidad.

Estas propuestas cumplen una doble función: buscan mejorar la salida de productos y permiten reducir existencias de mercadería que pierde rotación cuando las transacciones se estancan.

Las alimenticias también adaptaron sus presentaciones para competir en un escenario de mayor exigencia. Una de las estrategias consiste en ofrecer envases familiares o formatos de mayor rendimiento, con el objetivo de disminuir el costo por kilo o litro y mejorar la conveniencia para el comprador.

Sin embargo, estas alternativas requieren que las familias puedan afrontar un gasto inicial más elevado. Por eso, conviven con compras más pequeñas, segundas marcas y promociones que permiten ajustar el desembolso de cada visita.

El resultado es un mercado en el que las empresas ya no pueden apoyarse únicamente en la fidelidad a sus productos. La decisión de compra depende cada vez más de la relación entre precio, cantidad y beneficio percibido.

En ese contexto, las marcas propias, las segundas líneas y los descuentos dejaron de ser recursos complementarios para convertirse en piezas centrales de la competencia por el consumo.