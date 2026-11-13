Historias del drama textil: fábricas que cierran y empresarios que empiezan a importar

Empresarios e industriales expusieron las dificultades para sostener la producción. Consumo, importaciones y el contrabando, entre los reclamos

El sector lucha por subsistir, advirtiendo que la pérdida de tejido industrial destruye la economía local.

La falta de consumo y el aumento de importaciones obligan a empresas a cerrar plantas y buscar alternativas.

La industria textil argentina vive una crisis profunda con una caída del 20,8% en producción y miles de empleos perdidos.

"La situación es realmente trágica", afirmó Damián Wolkowiski, presidente de Tocki & Co y tercera generación de una familia dedicada a la industria textil. "Buscamos que la cuarta siga viva", expresó durante ProTextil 2026, en el encuentro organizado por la Fundación Pro Tejer el 12 de noviembre en Pilar.

La jornada reunió a empresarios, representantes de cámaras industriales, trabajadores y referentes de distintos sectores. Durante la apertura, Luciano Galfione, presidente de la fundación, anticipó el tono de las exposiciones: "No venimos hoy aquí a maquillar la realidad ni a quedar bien con el gobierno de turno".

Según el último informe sectorial de Pro Tejer, casi 6 de cada 10 máquinas permanecieron paradas.

La producción textil cayó un 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026 y un 33,9% frente al mismo período de 2023. La utilización de la capacidad instalada fue del 40,6%. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria, cuero y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados. En ese período también desaparecieron 1.090 empleadores industriales, de acuerdo con los datos difundidos por la entidad. "Los datos económicos no son meros números en una planilla Excel", señaló Galfione, quien habló de "familias golpeadas, de esfuerzo destruido y de sueños truncados".

Luciano Galfione, presidente de Protejer, durante el evento realizado esta semana

De celebrar contrataciones a intentar sostener una cuarta generación

Wolkowiski líder de la empresa familiar dedicada a la fabricación de tejidos de punto, recordó: "Nosotros hasta el 2023, año a año, cerrábamos los años festejando a fin de año que teníamos alguna persona más". Además, declaró: "Mi compromiso cuando empecé a salir en algunos medios fue contar lo que están viviendo nuestros empleados. Creo que eso es una tragedia que se visibiliza poco", expresó. Y continuó: "Realmente es muy triste, es muy doloroso, nos gusta trabajar, nos gusta generar empleo, nos gusta ver a nuestros empleados creciendo y nada de eso está sucediendo".

Daniela Rabinovich, presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), señaló que el sector de la confección perdió 10.000 empleos formales, equivalentes al 23% de su dotación, y que cerraron más de 500 empresas.

"No estamos encontrando el piso", advirtió. "El principal problema es que no hay consumo. Si no hay consumo, por más buenas intenciones que tengan clientes y demás, no hay potencial para fabricar nuevas cosas".

La dirigente planteó las dificultades para mantener las estructuras productivas. "¿Cuánto tiempo podemos sostener nuestros staff, nuestras dotaciones personales si no tenemos fabricación?", preguntó. También destacó los esfuerzos de las empresas: "Estamos peleando, estamos resistiendo. Yo quiero rescatar eso, que todos mis colegas, todos los que estamos en este rubro, estamos tratando de resistir, de defender nuestros proyectos que tanto nos costó armar".

Rabinovich hizo especial hincapié en la formación de los empleados. "Capacitar trabajadores para el rubro de la confección de alta calidad no es algo fácil, no es algo sencillo y es algo que nosotros valoramos".

Uno de los paneles del evento Protextil organizado por la fundación Protejer

Abrió una fábrica en La Rioja, la cerró y ahora produce el 70% en China

Entre los empresarios del primer panel estuvo Matías Seijas, director de Luxo y uno de los participantes más jóvenes. La marca tiene alrededor de 12 años, diez locales propios y unos 100 puntos de venta mayoristas. "Tuvimos 10 años muy buenos de crecimiento y ahora estamos atravesando nuestra primera crisis, así que estamos aprendiendo un montón", contó.

Después de la pandemia, la empresa llegó a abrir 3 locales por año. En 2022 decidió avanzar con la producción propia y puso en funcionamiento una fábrica en el Parque Industrial de La Rioja, con 40 trabajadores.

"Tal vez el proyecto fue muy ambicioso, empezamos con 40 personas de una, en algo que no dominábamos del todo", reconoció Seijas. La planta cerró en noviembre de 2025, después de tres años de funcionamiento.

El empresario también mencionó el aumento de los costos de energía y transporte, que llegaron a multiplicarse por diez. Antes del cierre, la empresa intentó reorganizar la producción. "Pusimos consultoría de producción, cambiamos de gerencia, compramos máquinas, es más, las últimas máquinas las compramos en agosto del año pasado".

"Lo recontra intentamos. Yo soy el director de la empresa y tomé la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias hasta que me di cuenta que estaba siendo imposible en la actualidad", relató.

La compañía comenzó entonces a modificar su modelo de abastecimiento. Seijas viajó 4 veces a China en el último tiempo, la última de ellas en octubre. Actualmente, el 70% de las prendas de Luxo se produce en ese país y el 30% en Argentina. La empresa mantiene su fábrica de Buenos Aires. "Ahora estamos intentando aprender a manejar un nuevo modelo", explicó durante el encuentro.

El cierre de la planta riojana también dejó obligaciones económicas pendientes. "Todavía estamos pagando cosas de cerrar una planta", señaló. Y precisó que la cantidad de empleados de la empresa pasó de 140 a 70.

"Ya sacamos por todos lados, ya no sabemos más por dónde sacar. Como me dijo un proveedor hace poco, un poco más empezamos a sacar órganos", contó.

Seijas reconoció que los cambios todavía no resolvieron las dificultades del negocio. "La realidad es que el futuro es incierto. Sí, estoy contento que estamos tomando decisiones de cambiar y de buscar alternativas".

Incluso cuando las ventas alcanzan los objetivos previstos, los resultados siguen siendo insuficientes. "Ahora lo logré vender. Y cuando hacés los números, habiendo vendido, tampoco alcanza", afirmó.

La caída del consumo es el principal problema que atraviesa el sector

Importaciones y contrabando: los reclamos de los industriales

El ingreso de productos importados también ocupó buena parte del debate. Damián Regalini, secretario de la Cámara de Fabricantes de Medias y Afines (CAFAMA) y moderador del primer panel, denunció una "gran inundación de mercadería importada" que, según sostuvo, no habría ingresado por los canales aduaneros correspondientes.

Regalini señaló que la comercialización irregular perjudica tanto a los fabricantes nacionales como a los importadores que cumplen con la normativa.

Un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), citado por representantes del sector, estima que más del 45% del mercado argentino de indumentaria y calzado está alcanzado por distintas modalidades de comercio ilícito. La estimación comprende contrabando, falsificación, piratería y venta informal, por lo que no representa una medición exclusiva del contrabando.

También hubo procedimientos oficiales por mercadería ingresada irregularmente. En marzo de 2026, Gendarmería Nacional secuestró en Córdoba productos de indumentaria y bazar sin documentación aduanera, valuados en $150 millones.

En paralelo, las importaciones de prendas terminadas aumentaron un 46% en volumen entre enero y septiembre de 2026, según los datos presentados por Pro Tejer. En ese período ingresaron 40.693 toneladas de indumentaria importada, por un valor de US$621 millones.

Las importaciones por courier alcanzaron los u$s960 millones entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida durante ProTextil. La cifra incluye distintas categorías de productos y no corresponde exclusivamente a ropa.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), cuestionó las condiciones de competencia con los productos extranjeros. "Estamos jugando dos partidos diferentes, tenemos dos reglamentos. Dos reglamentos. No estamos compitiendo en el mismo nivel", afirmó.

El empresario, con cuatro décadas de trayectoria en el sector, calificó la política económica del Gobierno como "insólitamente ridícula, prehistórica, fuera de época".

Drescher también propuso tomar como referencia a Brasil. Mencionó los aranceles de importación, los valores criterio y los mecanismos para evitar la subfacturación. "Dejen de apreciar el peso", reclamó, al cuestionar el tipo de cambio y sus consecuencias sobre la competitividad.

Los costos elevados, otro de los problemas que enfrentan los textiles

"Creo que no hay ningún país que se pueda desarrollar sin industria", sostuvo. Y advirtió: "Se está rompiendo la estructura de la Argentina". Galfione también se refirió a los costos de producción. "Las fábricas argentinas en su gran mayoría son eficientes. Es Argentina toda la que tiene un problema de competitividad", afirmó. "¿Quién va a invertir cuando el 60% de la capacidad instalada del sector está parada?", preguntó el presidente de Pro Tejer.

Durante el debate, también llamó a los distintos eslabones de la cadena a trabajar en conjunto. "Nadie se salva solo", expresó, y recordó que la producción textil abarca desde el algodón hasta la confección y comercialización de las prendas.

Empresas que pierden empleados y escuelas técnicas sin prácticas

El segundo panel reunió a representantes de la industria, el sindicalismo, la universidad, la Iglesia y el deporte.

José Tamborenea, vicepresidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), contó que su empresa, Trivialtech, dedicada a la fabricación de luminarias y medidores inteligentes, perdió la mitad de sus operarios.

La compañía también apadrina una escuela técnica de San Martín. Este año no pudo sostener las prácticas profesionalizantes de 25 alumnos. "Cuando se cae un trabajador, también se cae un consumidor", advirtió Tamborenea.

El empresario mencionó el caso de una localidad santafesina de 1.200 habitantes que depende de una fábrica con 420 empleados. "Se cae esa industria y desaparece el pueblo entero", señaló.

Miguel Jacobawsky, empresario nacional y referente del canal "ElPyme", también habló sobre las dificultades que enfrentan las compañías. "Escucho mucho dolor. Escucho mucha angustia de mucha gente que me llama y que viene acá", expresó.

"Acá he hablado con muchos que hoy están al 30-40% de capacidad con máquinas de primer nivel", contó. Y describió la irregularidad de los pedidos: "Cuando entra un pedido todos festejamos, con cuatro pedidos a la vez, y de repente a los 20 días se cortan los llamados telefónicos".

Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también participó del encuentro. "Hoy el problema de la pobreza es de trabajadores, incluso de algunos formales", sostuvo.

"Cada puesto de trabajo formal que se pierde se suele reemplazar por dos informales", afirmó. Y planteó: "¿Para qué Argentina va a tener ciencia si no va a tener industria? estamos discutiendo un modelo de sociedad, no problemas sectoriales", expresó.

Del empleo textil al fútbol femenino de Flandria

Entre los invitados del segundo panel se encontraba Marcos Camacho, entrenador del fútbol femenino del Club Flandria. La institución, ubicada en Jáuregui, tiene una historia vinculada a la industria textil y recibe apoyo de empresas del sector.

"Básicamente el pueblo donde venimos, mi familia, es enteramente textil, está pasando por el mismo momento", contó Camacho. En el club participan alrededor de 300 chicos y 130 chicas. "Yo tengo que agradecer que todavía nos sigan apoyando", expresó.

El entrenador también habló de las dificultades económicas de las familias de las jugadoras. "Arranqué con el 80% de las nenas con prepagas, porque nosotros todos los años pedimos estudios médicos, y hoy en día tengo el 30% de las familias que tienen prepagas".

También mencionó otras necesidades que atienden desde el club. "Puedo ocuparme de algún problema familiar, de temas de salud, cuando no tienen útiles", relató. "Por eso creo que el club es el último eslabón de todo esto", afirmó.

Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas y copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, también se refirió a las consecuencias de la pérdida del empleo.

"Cuando una persona pierde el trabajo, el Papa lo dijo claramente, no pierde solo el trabajo, no pierde la posibilidad de llevar el pan a la mesa, pierde también la dignidad", señaló.

"Porque el trabajo es lo que te hace sentido, es lo que te hace levantarte cada mañana, es guiar a tus hijos y saber que vas a ponerles un plato de comida a la mesa", agregó.

En la apertura del encuentro, Galfione había hecho referencia a las empresas familiares y a las dificultades para mantenerlas en funcionamiento.

"Detrás de la palabra textil, hay empresas familiares. Hay abuelos que fundaron un taller de confecciones, padres que ampliaron la fábrica, jóvenes universitarios que quieren aportar diseño y tecnología, y hasta pueblos enteros que dependen de una fábrica cuando las cosas van mal", expresó.

"Las pymes no arman las valijas para llevarse el dinero a un paraíso fiscal. Venden sus bienes, hipotecan sus casas, sacan los ahorros para pagar sueldos y sostener las fábricas abiertas", sostuvo.