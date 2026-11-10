En la UCA, León XIV criticó la búsqueda de rentabilidad sin función social y pidió proteger el empleo ante los avances de la tecnología

Reclamó políticas públicas que integren a todos y regulen la IA con criterios humanos.

El Papa exigió a empresas priorizar el bien común y la ética sobre la rentabilidad.

En una disertación de León XIV en la UCAayer por la tarde, el Papa León XIV habló frente a empresarios, sindicalistas y otros referentes del mundo del trabajo.

En su discurso, reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y crean puestos laborales, aunque reclamó que las empresas incorporen responsabilidades sociales y ambientales.

También defendió el papel de los sindicatos, destacó a los trabajadores de la economía popular y pidió políticas públicas para evitar que los cambios tecnológicos dejen a más personas fuera del mercado laboral.

Puso el foco en la dignidad humana, evocó varios pasajes de las ideas económicas de su antecesor Francisco y pidió que el uso de la inteligencia artificial esté sujeto a criterios de responsabilidad y ética.

El encuentro estuvo marcado por las tensiones que atraviesan al mundo laboral: la precarización, el desempleo, la irrupción de la inteligencia artificial y la distancia entre las ganancias empresariales y las necesidades de los trabajadores. Volvió a repetir la frase: "La economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía".

Qué le reclamó León XIV a los empresarios sobre las ganancias

En el comienzo de su disertación, hizo un reconocimiento y, a la vez, un reclamo a los empresarios que sorprendió a la mayoría. Si bien destacó que quienes invierten y generan puestos laborales enfrentan riesgos concretos, también realizó una fuerte crítica al sector.

"Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio", sostuvo, pero remarcó que "la vocación empresarial debe responder a la función social de la propiedad y del capital", manifestó.

El pontífice abordó puntos sensibles para la gestión económica durante su intervención, explicando que cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión.

"Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral, asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", dijo.

Pero lo que más sorprendió a algunos empresarios fue su cuestionamiento a la lógica de las ganancias al criticar los modelos que miden el éxito de una compañía solo por su rentabilidad. Planteó a la persona como centro de la economía al manifestar que "la dignidad humana debe prevalecer en toda decisión". Entre los reclamos de León XIV al Gobierno, también vinculó el desempleo con la exclusión social al afirmar que "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad".

En relación con la inversión ética y la sustentabilidad, el Papa pidió que las decisiones empresariales contemplen el cuidado ambiental y las condiciones de trabajo.

Qué dijo León XIV sobre la economía popular y los sindicatos

En otra parte de su discurso, invocó a Francisco al hacer un reconocimiento a la economía popular y destacó el aporte de:

Cartoneros

Campesinos

Artesanos

Trabajadores informales como parte activa de la vida económica

"Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias", dijo, al retomar la teoría de las "Tres T" promovidas por Francisco: tierra, techo y trabajo.

En lo que se refiere al papel de los sindicatos, definió a las organizaciones gremiales como "instrumentos de solidaridad y cohesión entre trabajadores y empresas" y les pidió a los líderes sindicales ampliar su representación hacia quienes se encuentran fuera de los circuitos formales.

"El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal", señaló.

Con respecto a las políticas públicas, reclamó que el acceso al empleo se mantenga como una meta central de las decisiones gubernamentales y económicas. "El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos", manifestó.

El rol del Estado y el valor de todos los trabajos

León XIV se refirió al poder del Estado y a las comunidades y en su discurso defendió el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado debe respaldar las iniciativas de familias, comunidades y organizaciones sociales, sin reemplazarlas. A la vez, sostuvo que los poderes públicos deben intervenir cuando esos sectores no puedan resolver por sí mismos problemas que afectan al bien común.

En el cierre, reivindicó el valor de todas las tareas, incluso aquellas que suelen quedar fuera de los circuitos formales o reciben menor reconocimiento social, y mencionó el trabajo doméstico, comunitario, rural e informal. Sostuvo que "no hay trabajo pequeño a los ojos de Dios".