El gremio mantiene los básicos de octubre pero suma un pago extraordinario de $50.000 y prepara aumentos escalonados hasta abril de 2027

El pacto incluye revisiones y bonos extraordinarios progresivos para sostener el poder adquisitivo.

El acuerdo paritario 2026-2027 fija subas escalonadas hasta abril, comenzando con un 4% en diciembre.

En noviembre, la UOM mantiene salarios básicos sin cambios, abonando solo un bono no remunerativo de $50.000.

Los trabajadores metalúrgicos nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tienen en noviembre de 2026 una nueva escala salarial que mantiene los básicos vigentes desde octubre, sin una actualización porcentual para este mes. Sin embargo, el acuerdo paritario contempla el pago de una gratificación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, para los trabajadores alcanzados por el entendimiento.

El esquema salarial fue acordado entre la UOM y las cámaras empresarias para el período 2026-2027 y establece aumentos escalonados hasta abril del próximo año. La próxima suba de los salarios básicos será del 4% en diciembre, seguida por incrementos en enero, marzo y abril de 2027.

La actualización comprende a los trabajadores incluidos en el convenio colectivo de trabajo 260/75, que abarca distintas actividades de la industria metalúrgica, entre ellas mecánica, electromecánica, ascensores, fundición, fabricación de envases, herrería y carpintería metálica.

Cuánto cobran los metalúrgicos en noviembre de 2026

Los salarios básicos del personal jornalizado se establecen por hora y varían según la categoría profesional. En noviembre, los valores son los mismos que en octubre:

Ingresante: $4.665,41 por hora

Operario calificado: $5.054,03

Medio oficial: $5.447,03

Operario especializado: $5.827,06

Operario especializado múltiple: $6.160,40

Oficial: $6.445,08

Oficial múltiple: $6.942,35

Para los operadores de máquinas de control numérico (CNC), los básicos son de $6.942,35 por hora para el oficial superior y de $7.428,88 para el oficial múltiple superior.

En paralelo, el acuerdo establece un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.187.653 para noviembre, correspondiente a una jornada completa.

Este indicador debe diferenciarse del salario básico de cada categoría: funciona como referencia de ingreso mínimo global dentro del esquema acordado y no representa una escala adicional por hora.

Cuánto cobra el personal administrativo de la UOM

El convenio 260/75 también establece remuneraciones mensuales para el personal administrativo, agrupado en cuatro categorías.

Los básicos correspondientes a noviembre son:

Administrativo de primera: $901.251,29

Administrativo de segunda: $1.000.218,13

Administrativo de tercera: $1.154.899,99

Administrativo de cuarta: $1.261.330,39

Sueldos del personal técnico y auxiliar

La escala salarial también contempla al personal técnico, con seis niveles de clasificación, y al personal auxiliar, dividido en tres categorías.

Personal técnico:

Técnico de primera: $901.251,29

Técnico de segunda: $1.000.372,62

Técnico de tercera: $1.069.235,81

Técnico de cuarta: $1.212.900,30

Técnico de quinta: $1.261.379,61

Técnico de sexta: $1.381.074,47

Personal auxiliar:

Auxiliar de primera: $866.985,94

Auxiliar de segunda: $943.543,99

Auxiliar de tercera: $1.073.763,49

Cuánto cobran los menores y aprendices metalúrgicos

El acuerdo también fija valores específicos para menores ayudantes obreros, aprendices y empleados menores.

Para los menores ayudantes obreros, los salarios por hora son:

14 y 15 años: $4.088,22

16 y 17 años: $4.264,87

En el caso de los aprendices, los valores son:

Primer año: $4.117,63 por hora

Segundo año: $4.264,87

Tercer año: $4.308,90

Cuarto año: $4.389,50

Para los empleados menores, los básicos mensuales dependen de la edad y la extensión de la jornada.

Jornada de seis horas:

14 años: $698.759,06

15 años: $719.718,58

16 años: $721.221,48

17 años: $725.088,20

Jornada de ocho horas:

16 años: $805.636,86

17 años: $833.597,10

Sueldos de foguistas y choferes metalúrgicos

La escala también contempla categorías específicas para foguistas y choferes, con diferencias según el tipo de habilitación.

Foguistas:

Con patente de tercera: $6.160,40 por hora

Con patente de segunda: $6.445,08

Con patente de primera: $6.957,93

Choferes:

Con registro de carga: $6.160,40 por hora

Con registro profesional: $6.445,08

Con registro de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): $6.957,93

Qué adicionales se pagan en noviembre

Además de los salarios básicos, el acuerdo contempla una gratificación extraordinaria mensual no remunerativa de $50.000 para noviembre de 2026, destinada a los trabajadores que tengan contrato vigente al último día de ese mes.

Se trata de un importe que se suma a los básicos de la escala y que debe distinguirse de los aumentos porcentuales. Por lo tanto, el ingreso total puede ser superior al básico correspondiente a cada categoría.

El entendimiento también había establecido una compensación extraordinaria de $210.000 por el período abril-julio de 2026, distribuida en tres cuotas de $70.000 que se abonaron junto con los haberes de agosto, septiembre y octubre.

Para los meses siguientes, el cronograma de gratificaciones extraordinarias contempla otros importes:

Diciembre de 2026: $40.000

Enero de 2027: $40.000

Febrero de 2027: $40.000

Marzo de 2027: $25.000

Estas asignaciones tienen carácter no remunerativo, aunque el acuerdo establece su incidencia en el cálculo del aguinaldo y su incorporación progresiva a los salarios básicos.

Cuándo serán los próximos aumentos de la UOM

El acuerdo paritario establece un cronograma de incrementos para los salarios básicos que se extenderá hasta abril de 2027. Las actualizaciones previstas son las siguientes:

Diciembre de 2026: 4%. Será el próximo aumento después del ajuste aplicado en octubre. Por ejemplo, el básico de un ingresante de la Rama 17 pasará de $4.665,41 a $4.852,02 por hora.

Enero de 2027: 2%. El valor horario del ingresante llegará a $4.949,06.

Febrero de 2027: sin aumento porcentual de los básicos. Se mantiene la escala de enero, aunque está prevista una gratificación extraordinaria de $40.000.

Marzo de 2027: 3,5%. El básico del ingresante subirá a $5.122,28 por hora.

Abril de 2027: 4%. El valor horario de referencia llegará a $5.327,17.

Los porcentajes se aplican sobre los valores básicos vigentes en cada tramo, por lo que los incrementos son acumulativos y no deben sumarse como si se tratara de un único porcentaje sobre el salario inicial.

En paralelo, el Ingreso Mínimo Global de Referencia también tendrá actualizaciones: pasará a $1.219.153 en diciembre, $1.242.469 en enero y $1.264.080 en marzo de 2027. La planilla contempla, además, una base de cálculo para abril de 2027.

El acuerdo prevé una instancia de seguimiento entre las partes para el 15 de febrero de 2027, con el objetivo de evaluar la evolución económica y el nivel de actividad de la industria.

Cómo quedan los salarios metalúrgicos frente a la inflación

La evolución de los salarios de la UOM se produce en un escenario en el que la inflación continúa condicionando las negociaciones paritarias.

Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,2% en octubre de 2026. De esta manera, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual fue del 33,1%.

En el caso de los metalúrgicos, el incremento del 4% aplicado en octubre permitió actualizar los básicos respecto de los valores de agosto. Sin embargo, si se compara ese ajuste con la inflación acumulada entre agosto y octubre —5,9%—, se observa una diferencia de casi dos puntos porcentuales en ese período.

Esta comparación toma exclusivamente los salarios básicos y no contempla las gratificaciones extraordinarias no remunerativas previstas en el acuerdo, que también forman parte de los ingresos percibidos por los trabajadores.

Por otra parte, el índice de salarios del INDEC mostró que las remuneraciones del sector privado registrado aumentaron 1,9% en septiembre, mientras que el incremento acumulado del indicador general de salarios llegó al 26,7% entre enero y septiembre.

La evolución de los precios y de los ingresos durante los próximos meses será determinante para evaluar si las subas pactadas permiten sostener o recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.

Los importes detallados corresponden a las escalas oficiales del convenio 260/75 y a las condiciones del acuerdo paritario. El sueldo de bolsillo puede variar según la categoría, la jornada, la antigüedad, las horas extras y los adicionales convencionales que correspondan en cada caso.