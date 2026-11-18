Pese a la compra por u$s16.000 millones que hizo el BCRA, la disponibilidad sigue baja para enfrentar una corrida masiva. Y todos miran a Bessent

Una de las preguntas claves en el debate sobre el tipo de cambio es cuál será el verdadero "poder de fuego" del Banco Central en caso de que en 2027 haya, como se prevé, un aumento en la demanda de dólares por parte de los ahorristas. Y surgen advertencias inquietantes, como por ejemplo que hay apenas una cuarta parte de los dólares necesarios para calmar al mercado.

A pesar del publicitado argumento oficial de la "bazooka de dólares", lo cierto es que en el mercado financiero se sigue considerando como dato clave el número de reservas netas del BCRA. Es decir, los dólares que realmente habrá en caja disponibles para ser usados.

Y la cuenta implica restar de los u$s49.000 millones de reservas brutas del Central, los rubros que no pueden ser usados para vender divisas en el mercado. En primer lugar, está el rubro de los encajes bancarios -es decir, buena parte de los ahorros que los depositantes tienen en el sistema bancario, y que por obligación regulatoria quedan en el BCRA-. Esto representa una tercera parte de las reservas totales, nada menos que u$s16.700 millones.

Además, hay que considerar el fondo de garantías Sedesa, más obligaciones del Central con organismos internacionales, más la devolución de un préstamo "repo" y la necesidad de pagar los vencimientos del Bopreal. Esto agrega otros u$s6.000 millones.

Y, finalmente, hay que restar el swap con el Banco Popular de China, que actualmente también engrosan las reservas brutas. Al "limpiar" esos rubros, las reservas netas son unos u$s7.300 millones, según la estimación que hizo la consultora Yier.

Es cierto que no es una cifra despreciable, sobre todo si se la compara con la situación, mucho más precaria, que tenía el Central durante la campaña electoral previa a las legislativas de 2025. Pero, aun así, hay advertencias en el sentido de que lo que hay en la caja del BCRA no alcanza.

Cuál es el potencial de dolarización

El problema es que, del otro lado del mostrador, habrá una demanda alta de dólares, que será mayor cuanta más incertidumbre haya respecto del resultado electoral.

No siempre hay coincidencia entre los economistas respecto de qué tan grande es la masa de pesos que potencialmente podría correr hacia el dólar. Si se toma la base monetaria que informa el BCRA, que es de $50 billones, esto implicaría un potencial dolarizador de u$s31.000 millones -tomando como referencia el dólar minorista de Banco Nación-

En otras palabras, una cantidad de pesos que supera en 50% las reservas líquidas y que cuadruplica el monto de reservas netas.

Si, en cambio, se consideran otros agregados monetarios que incluyen depósitos, la situación empeora considerablemente. El llamado "M2 transaccional privado", que equivale al dinero circulante más los depósitos, más los pesos depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro, implica un potencial dolarizador es de $67,9 billones, según el informe más reciente del BCRA -con datos al 11 de noviembre-.

Sí, además, se consideran los depósitos a plazo fijo -el agregado M3- entonces la cifra sube a $194 billones. Pero hay economistas que sugieren tomar como dato de referencia un agregado más abarcativo, el M4, que también incluye bonos de deuda pública con vencimiento a menos de un año.

Ese sería el monto máximo de pesos que podrían dolarizarse, en caso de una situación de corrida generalizada. Según el ex viceministro Gabriel Rubinstein -que sufrió en carne propia la corrida de 2022 y 2023- estima que ese máximo potencial dolarizador equivale a u$s130.000 millones al tipo de cambio oficial -serían unos u$s128.000 millones al cambio del Banco Nación-.

Las reservas no alcanzan

"Considero que contar con una fracción de ello en reservas ‘usables’, del orden del 25% o 30%, sería suficiente para enfrentar/ disuadir una corrida importante", apuntó Rubinstein, en un debate con otros economistas respecto de qué tan grave puede ser la dolarización pre-electoral.

Según ese criterio, el BCRA debería contar con al menos u$s32.000 millones disponibles para enfrentar una dolarización masiva. Es una cifra, por otra parte, que coincide con el cálculo que otros analistas están haciendo respecto del potencial de dolarización de carteras.

Por caso, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, estima que los ahorristas comprarán unos u$s30.000 millones en el año electoral. Eso implica un promedio de u$s2.500 millones al mes, una cifra que ya actualmente se está constatando.

Si, en cambio, se produjera una situación similar a la de 2025, la dolarización podría ser más alta, dado que en el momento más caliente de la campaña electoral la demanda de los ahorristas llegó a u$s5.000 millones mensuales.

Medido en términos de base monetaria, el BCRA informó que la caída en la demanda de pesos fue de tal magnitud que se dolarizó casi un 50% del M2 privado transaccional. En precios de hoy, eso implicaría una magnitud de u$s34.000 millones.

La duda sobre el "negocio" de Bessent

Como sea que se lo mida, lo cierto es que la entidad presidida por Santiago Bausili no cuenta con una gran capacidad de maniobra para contener una dolarización masiva. El gobierno sostiene que no solamente hay que contar los dólares que el BCRA tiene en la caja, sino también su capacidad de intervención en el mercado de futuros, que sería el equivalente a u$s15.000 millones.

Aun así, en el mercado todavía se manifiestan dudas respecto de la capacidad de mantener la paz cambiaria, sobre todo porque en el mismo año electoral habrá un exigente calendario de vencimientos de deuda, que implica pagos del Tesoro por u$s24.000 millones, más otros u$s4.000 millones en cabeza del Banco Central.

Y es ahí donde entra a jugar el célebre acuerdo de swap con el US Treasury, que tendría un potencial crédito por u$s20.000 millones. Pero, tras la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas, hay dudas sobre si el gobierno estadounidense tendrá la misma disposición a ayudar a Javier Milei.

Por lo pronto, la oposición demócrata impulsa un proyecto de ley que prohíbe al US Treasury nuevos salvatajes del peso argentino. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había sido muy criticado por habilitar la línea de swap con el BCRA, porque se sospechaba que, en realidad, el secretario había ideado esa operación como como salvataje para fondos de inversión amigos que habían entrado al mercado argentino.

El argumento que siempre esgrimió Bessent en su defensa es que ayudar a Argentina había resultado un buen negocio, dado que compró pesos argentinos en su momento de menor valuación y luego los revendió más caros.

Pero ahora, también ese argumento está en duda. Porque en 2025, Bessent compró pesos en su punto más bajo -es decir, cuando la cotización del dólar estaba más alta, contra el techo de la banda de flotación-.

En cambio, ahora el tipo de cambio real está mucho más bajo: el dólar mayorista cotiza a $1.551, un 21% por debajo del techo de la banda, que hoy es de $1.971. En otras palabras, para que Bessent pueda repetir su operación de comprar pesos baratos y revenderlos caros, tendría que esperar a que el tipo de cambio suba un 27% y toque el techo a partir del cual Bausili empieza a vender billetes verdes.