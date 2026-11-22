El dólar se acerca a los 6 reales y vuelve a abaratar Brasil. Los argentinos gastaron u$s2.700 millones en viajes turísticos durante el verano de 2026

La inflación argentina encarece sus precios, agudizando la brecha de competitividad.

Esto disparará la salida de dólares de Argentina, afectando su economía y el turismo local.

Brasil es más barato para argentinos por la devaluación del real, atrayendo turismo masivo.

Brasil, otra vez, se convierte en una tentación para los argentinos. A menos de un mes y medio del comienzo del verano, la fuerte devaluación del real está modificando aceleradamente la ecuación de precios entre ambos países.

Y abre la posibilidad de que durante las próximas vacaciones vuelva a registrarse una salida millonaria de dólares por los consumos de los turistas argentinos.

El fenómeno tiene una razón: mientras el tipo de cambio permanece prácticamente inmóvil en la Argentina, en Brasil pegó un salto cercano al 17,5% en pocas semanas.

El resultado es un abaratamiento de los precios brasileños medidos en dólares que vuelve especialmente atractivo al país vecino.

La cotización del dólar cerró este jueves en 5,94 reales, contra los 4,97 reales de comienzos de octubre. En la Argentina, en cambio, el dólar minorista terminó en $1.585, con un incremento acumulado que apenas ronda el 6,5%.

La combinación resulta explosiva para la competitividad turística argentina. No solamente porque Brasil se abarata, sino porque los precios locales en dólares siguen abultándose.

El último antecedente permite dimensionar lo que está en juego: entre enero y marzo de este año, los argentinos destinaron u$s2.700 millones a cancelar gastos turísticos y otros consumos con tarjetas en moneda extranjera, según los registros del Banco Central.

Los dólares que salieron por turismo en el verano pasado

Los registros del BCRA muestran que durante enero de 2026 se destinaron aproximadamente u$s1.000 millones a cancelar gastos turísticos. En febrero fueron u$s900 millones y en marzo, otros u$s800 millones.

El acumulado alcanzó así los u$s2.700 millones en apenas tres meses.

Se trata de una estimación elaborada por el Banco Central sobre el destino de divisas adquiridas para cancelar consumos, que incluye gastos turísticos y otros pagos con tarjetas. No equivale exclusivamente a compras presenciales de turistas en el extranjero, ya que también contempla operaciones con proveedores internacionales realizadas desde la Argentina.

De todas maneras, la magnitud de esos montos permite advertir el peso que tienen los gastos en moneda extranjera dentro de las decisiones de consumo de los argentinos.

El interrogante ahora es qué sucederá durante el verano de 2027, cuando Brasil volverá a presentarse con precios considerablemente más bajos en dólares.

Esta vez, además, el movimiento cambiario se produjo en pocas semanas, justo cuando muchas familias comienzan a definir el destino de sus próximas vacaciones.

Brasil se abarata y la diferencia de precios se agranda

La nueva relación cambiaria ofrece una referencia contundente.

A comienzos de octubre, un argentino que disponía de u$s1.000 podía obtener el equivalente a 4.970 reales. Ahora, con la cotización en 5,94 reales, esos mismos dólares representan 5.940 reales.

Son 970 reales adicionales, sin necesidad de aumentar el presupuesto en dólares.

El movimiento tiene especial importancia para los gastos cotidianos: restaurantes, supermercados, bebidas, excursiones y compras personales.

Un relevamiento publicado por iProfesional sobre los precios turísticos en ambos países mostró que Brasil resultaba más económico en 22 de los 29 productos y servicios comparados. La diferencia promedio de precios favorecía al país vecino en un 24%, aunque con importantes variaciones según el rubro.

Los ejemplos son elocuentes.

Una compra de cinco productos habituales de supermercado costaba $20.902 en la Argentina, contra $13.834 en Brasil, una diferencia del 33,8%.

En restaurantes turísticos, mientras un plato principal en Brasil podía encontrarse entre $11.120 y $38.920, en la Argentina los valores relevados oscilaban entre $28.000 y $45.000 por persona.

También aparecían diferencias importantes en bebidas, artículos de playa y determinados productos de indumentaria.

El problema de fondo para la Argentina

La contracara del abaratamiento de Brasil es el encarecimiento relativo de la Argentina.

La inflación local fue del 2,2% durante octubre, mientras que en Brasil el índice de precios apenas avanzó 0,14%.

En los primeros diez meses de 2026, la inflación argentina acumuló 26,3%, frente a un dólar que apenas aumentó 6% hasta octubre.

Esa combinación provoca una apreciación real del peso: los precios argentinos suben en dólares, mientras la depreciación del real abarata los productos y servicios brasileños.

El fenómeno tiene consecuencias que van mucho más allá del turismo. Afecta la competitividad de las exportaciones argentinas y puede favorecer las importaciones desde Brasil, el principal socio comercial del país.

Pero durante los próximos meses habrá otro frente particularmente sensible: la competencia entre los destinos turísticos argentinos y las playas brasileñas.

Para Mar del Plata, Pinamar y otros centros turísticos locales, la perspectiva de un Brasil más barato agrega un desafío en un contexto de consumo interno todavía debilitado.

El movimiento del real también coloca una presión adicional sobre la estrategia cambiaria de Luis Caputo, que apuesta a sostener la estabilidad del dólar como una de las principales anclas del proceso de desinflación.