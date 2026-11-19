Ya es 10% la diferencia entre el "contado con liqui" y el oficial. Lo atribuyen al mayor riesgo país y a la "restricción cruzada" que impone el BCRA

La brecha entre el dólar oficial y el "contado con liqui" (CCL) crece, evidenciando una fisura en la política cambiaria del gobierno.

En los últimos días se evidenció una fisura en la política cambiaria del gobierno: la estabilidad del dólar oficial tiene, como contracara, una brecha creciente con el dólar "contado con liqui" -el que se obtiene mediante la compra de un bono en pesos y su venta, en dólares, en el exterior-.

Ya está en 10%, un nivel similar al que se había registrado en la turbulencia previa a las elecciones legislativas de 2025. Aquella volatilidad encontró un techo con la ayuda del US Treasury y con el resultado electoral favorable a Javier Milei. En cambio, la situación actual cuenta, en la visión de los expertos del mercado, con chances de empeorar progresivamente.

Es cierto que una brecha de 10% luce modesta en comparación con el 23% que se registró a fines de marzo del año pasado -cuando todavía había dudas sobre si se alcanzaría un acuerdo que implicara "dólares frescos" por parte del Fondo Monetario Internacional-. Sin embargo, el nerviosismo que se está generando entre los operadores financieros es inocultable, porque creen que la incertidumbre política será un factor que agrande esa brecha en 2027.

Lo que se está observando es que el ministro Toto Caputo y el Banco Central están en una disyuntiva en la que deben resignar algunas variables para poder controlar otras. Y, en particular, la prioridad de mantener la calma del dólar mayorista implica una serie de medidas que exacerban la brecha.

Este miércoles, por caso, el BCRA intervino en el mercado de bonos dólar linked -que ajustan con el tipo de cambio oficial-, por unos u$s420 millones. En otras palabras, retiró de circulación $650.000 millones en una sola jornada. El resultado de ese tipo de intervenciones es una distensión en la presión sobre los precios y el dólar, pero con dos "efectos colaterales": por un lado, sigue restringida la oferta monetaria y se mantiene el crédito caro; mientras que por otra parte incentiva la compra de "contado con liqui".

Este efecto cambiario indeseado está ligado directamente al aumento en el riesgo país y al mantenimiento del cepo residual. Porque, en definitiva, lo que marca el CCL es el sobreprecio que los inversores están dispuestos a pagar para sacar divisas fuera del país y mantenerlas en una cuenta bancaria del exterior.

Esto se evidenció en otra brecha, la que separa al CCL del dólar MEP -que también se obtiene con una triangulación de bonos pero deja los dólares en el sistema financiero local-. En las últimas jornadas, la distancia entre ambos estuvo superó el 6%, un "gap" inusual, dado que lo que se considera "normal" en los momentos de estabilidad es que el CCL se ubique un 2% por encima.

A tono con el riesgo país

Hasta hace pocos días, el gobierno destacaba que, mientras el índice de riesgo país aumentaba, el frente cambiario se mantenía estable. Y argumentaba que ello era un síntoma de que la suba del riesgo país no se debía a problemas en los fundamentos económicos de Argentina, sino al coletazo de shocks externos, como la suba en las tasas de interés y la disparada en el precio del petróleo.

Pero ese argumento duró poco tiempo. Tal como habían pronosticado algunos veteranos del mercado, surgió una señal de desmejora a nivel cambiario, no el la cotización oficial -dado que el gobierno, como el propio Toto Caputo avisó, tiene herramientas para controlar-, sino sobre la brecha con el CCL.

Y es aquí donde regresa con intensidad el debate sobre el cepo remanente. En particular, lo que se critica en el mercado es la "restricción cruzada", que establece que si alguien intervino en las operaciones con bonos -es decir, compró dólares en los mercados MEP o CCL- no puede adquirir dólares en el mercado libre de cambios durante un lapso de 90 días. Esa restricción fue impuesta el año pasado, para impedir que los bancos y empresas compraran masivamente dólares previamente adquiridos por los pequeños ahorristas. Fue una manera de impedir una salida de capitales masiva, además de resguardar la capacidad del Banco Central para acumular reservas.

Pero la restricción no se ha limitado a las empresas, sino que también aplicó a pequeños ahorristas e inversores. Se han denunciado casos de compradores de bonos que luego no han tenido acceso a la compra de dólares al tipo de cambio oficial.

Los economistas más críticos afirman que el solo hecho de que haya una restricción hace que el dólar oficial sea percibido como artificialmente barato, lo cual genera un efecto en cadena de aceleración de importaciones, desincentivo exportador y una reducción del endeudamiento en dólares.

De momento, el efecto no se ha notado sobre el comercio exterior, dado que hay un boom exportador mientras las importaciones siguen relativamente contenidas, pero es cierto que esa situación sí ocurrió en los meses previos a las elecciones legislativas de 2025.

En definitiva, la expectativa es que haya menos oferta en el mercado del "contado con liqui", con una mayor demanda, porque más empresas e individuos querrán sacar dólares del país. Esta predisposición se verá intensificada por el renacido debate de la reinstauración del viejo cepo cambiario "full" en caso de que un gobierno peronista regrese al poder.

La pulseada por el cepo remanente

El reclamo por la liberación completa del mercado cambiario viene siendo reclamado desde hace tiempo, empezando por economistas tan influyentes como Domingo Cavallo. El miércoles el padre del régimen de convertibilidad volvió a insistir en este tema durante una exposición en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

"Más que decir si hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario", afirmó Cavallo, para quien en el régimen actual no hay condiciones para afirmar que el tipo de cambio sea "de equilibrio".

Esto supone una fuerte contradicción con el discurso oficial, que sostiene que el régimen vigente es de flotación, y minimiza los problemas generados por la restricción cruzada.

La advertencia de Cavallo es que en el contexto pre-electoral, las presiones cambiarias se agravarán. "Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo", fue su comentada frase.

Desde ese punto de vista, el gobierno debería eliminar los controles y, además, el BCRA debería continuar comprando divisas en el mercado único. Y agrega que, como habría una contrapartida de aumento de las reservas, no se generaría un riesgo inflacionario por los pesos que se vuelquen al sistema cada vez que el Central compre dólares.

En el gobierno, sin embargo, no creen que una eliminación total del cepo sea inocua. Así como atribuyen al "riesgo kuka" la caída en la cotización de los bonos de deuda soberana, también se advierte que podría haber una predisposición a la dolarización de los ahorros si hubiera una expectativa de una derrota de Milei.

De hecho, están circulando reportes en los que se estima cuál sería el potencial de compra de billetes verdes por parte de los ahorristas durante 2027. Se considera que podría haber una demanda de no menos de u$s30.000 millones, lo cual cuadruplicaría la tenencia de reservas líquidas netas por parte de BCRA.

Lo que viene para el CCL

Lo cierto es que el Gobierno ha dado muestras de no estar dispuesto a desarmar el cepo. Y, entonces, el debate se focaliza en qué tan grave puede ser la brecha creciente del dólar CCL.

Hay antecedentes inquietantes, como el de 2019, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO. En aquel momento, ante el temor de que no se pudiera hacer frente a los vencimientos, los inversores adoptaron estrategias defensivas, desprendiéndose de títulos de deuda soberana en pesos y posicionándose en dólares en el exterior. Así, la brecha entre el MEP y el contado con liqui llegó a un récord de 13% y estuvo varios meses en el entorno del 10%.

Por lo pronto, una brecha creciente exacerbará la percepción de que el dólar oficial está barato, lo cual funcionará como incentivo adicional para la compra para atesoramiento. La consecuencia podría ser un despegue del dólar bancario respecto del mayorista.

Además, como es típico de estas situaciones, una mayor brecha es un llamador para quienes se dedican al arbitraje consistente en comprar en el mercado barato y vender en el caro. En criollo, lo que se conoce como "rulo financiero".

Pero acaso el mayor temor para el gobierno sería un eventual "efecto contagio" desde el dólar CCL sobre los precios. En las crisis de los últimos gobiernos, ha sido uno de los temas del debate económico: si ante una brecha cambiaria el mercado interno estaba más atento a la cotización oficial o a la del mercado financiero. Y, ante una perspectiva de devaluación post electoral, de desmejora de la situación económica -o ante versiones de mayores restricciones-, lo que se impone es el cambio más elevado.