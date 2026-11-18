El exministro reclamó eliminar el cepo, cuestionó el atraso cambiario y pidió cambios monetarios para evitar que el programa pierda consistencia

"Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios". Con esa definición, el exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar uno de los pilares del programa económico de Javier Milei y reclamó que se eliminen por completo las restricciones cambiarias. A su entender, la continuidad del cepo impide consolidar un sistema monetario confiable y limita la recuperación de la actividad.

El economista expuso su diagnóstico durante el seminario "La Convertibilidad y los planes de estabilización", organizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la participación del docente Federico Poli. Allí también planteó que el Banco Central (BCRA) debería concentrar sus esfuerzos en comprar divisas y fortalecer las reservas, en lugar de limitar esas operaciones por temor a la emisión de pesos.

Para Cavallo, los dólares que ingresen al organismo monetario podrían contribuir a devolverle liquidez a la economía. Si los operadores aceptaran vender sus divisas al tipo de cambio que surja del mercado, la emisión asociada a esas compras permitiría ampliar los recursos disponibles para el crédito local y externo. Ese proceso, sostuvo, ayudaría a remonetizar la economía, siempre que se recomponga la demanda de pesos.

Cavallo pidió eliminar el cepo cambiario y explicó qué debería hacer el Banco Central

El planteo cambiario de Cavallo no pasa, en primer lugar, por discutir una devaluación. El exfuncionario considera que la cotización vigente del dólar no representa un "tipo de cambio de equilibrio" ni expresa una relación entre precios relativos que favorezca el crecimiento.

Por eso, propuso que exportadores, importadores y otros actores económicos puedan operar libremente con divisas. Las empresas que venden al exterior deberían disponer de los dólares que generan y ofrecerlos en un mercado sin restricciones, al que también acudirían quienes necesiten pagar importaciones o recibir fondos desde otros países.

"Más que decir si hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario", afirmó.

En ese esquema, el Banco Central no debería intervenir para fijar el funcionamiento cotidiano del mercado de cambios. Su tarea, en cambio, tendría que orientarse a la acumulación de reservas. "Hay que dejar que se organice un mercado cambiario sin que el BCRA intervenga", sostuvo, aunque aclaró que la autoridad monetaria sí debería participar activamente en la compra de dólares.

El exministro recordó que ya había advertido en 2024 sobre los efectos de sostener los controles cambiarios junto con un tipo de cambio atrasado. Según relató, esas diferencias fueron uno de los motivos que provocaron su distanciamiento con el presidente Javier Milei. En otras oportunidades, también había cuestionado las restricciones cambiarias que mantiene el Gobierno.

Los riesgos de financiarse en dólares y de bajar rápido la inflación

La disponibilidad de divisas también fue parte de sus advertencias sobre el sistema financiero. Cavallo cuestionó la posibilidad de ampliar los préstamos en moneda extranjera a compañías que no generan ingresos en dólares, porque podrían quedar expuestas a obligaciones difíciles de afrontar.

"Los argendólares constituyen un peligro si no hay reservas en dólares, tanto de los bancos como del Gobierno", alertó. En esa línea, el economista volvió a insistir en la necesidad de acelerar la acumulación de reservas y eliminar el cepo.

Otro de los desafíos que identificó está relacionado con la velocidad de la desinflación. El exministro sostuvo que llevar el índice de precios por debajo del 1% mensual requiere revisar los mecanismos de actualización que se incorporan en contratos y compromisos financieros.

Explicó que, cuando la inflación se mantiene elevada durante un período prolongado, las expectativas de aumentos terminan trasladándose a distintas operaciones. Entre los instrumentos que reflejan esa dinámica mencionó las tasas nominales de interés y los acuerdos financieros pactados a plazos más extensos.

El desfasaje puede ser especialmente delicado cuando una obligación a 180 o 360 días fue calculada con una inflación mensual del 2% y los precios comienzan a desacelerarse con rapidez. En ese caso, advirtió, podría producirse una transferencia considerable de recursos de los deudores hacia los acreedores y aparecer problemas de solvencia, incluso con riesgo de quiebras.

Como alternativa, planteó establecer una herramienta para revisar los compromisos de más de 30 días que incluyen un componente de actualización por inflación: "Para ir a una inflación 0% o del 1% mensual habría que pensar en un mecanismo de ajuste de los contratos de más de 30 días que incorporan un factor de inflación".

Competencia externa y actividad: las condiciones que reclama para las empresas

Las propuestas del economista también alcanzan al funcionamiento de las compañías locales. En un contexto de cierres de firmas y retroceso del empleo formal en la industria, consideró que una mayor apertura comercial no puede avanzar sin corregir antes los factores que encarecen la producción argentina.

Entre los obstáculos mencionó la presión impositiva y las regulaciones que, según su mirada, reducen la productividad. Si esas condiciones no cambian, advirtió, las empresas podrían quedar expuestas a una competencia desigual frente a los productos importados.

En ese sentido, sostuvo que algunas compañías no desaparecerían por la eficiencia de sus competidores extranjeros, sino por las distorsiones que deben afrontar en el mercado interno: "Podrían desaparecer por las distorsiones y cargas que enfrentan".

El deterioro del mercado laboral y el cierre de compañías también aparecen en relevamientos recientes. Un informe registró 953 casos de conflictividad laboral entre enero de 2024 y noviembre de 2026. En el sector textil, además, se documentaron cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

La discusión, para Cavallo, excede la evolución del dólar o la reducción del déficit. El programa de estabilización también necesita generar condiciones para que la inversión se recupere y la actividad vuelva a crecer. Una caída de la inflación, por sí sola, no alcanzaría para garantizar ese resultado si se mantiene el costo recesivo del ajuste.

La advertencia de Cavallo sobre las elecciones de 2027

El exministro llevó ese diagnóstico al plano político y advirtió que el Gobierno podría enfrentar dificultades para sostener su programa antes de los próximos comicios. Consideró que hacen falta cambios en las áreas monetaria, cambiaria y financiera para evitar que el esquema pierda consistencia.

"Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo", afirmó durante el encuentro en la UBA.

La exposición reunió a estudiantes y a referentes del ámbito empresario y económico, entre ellos Martín Rappallini, presidente de la UIA, y Horacio Liendo, uno de los artífices de la Convertibilidad.

Aunque cuestionó distintos aspectos de la estrategia oficial, Cavallo también reconoció medidas de la administración libertaria. En particular, manifestó su respaldo al recorte del gasto público y al control de las cuentas del Estado, dos lineamientos centrales de la política fiscal del Gobierno.